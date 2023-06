El exitoso presente de Camila Mayan lejos de Alexis Mac Allister: Influencer y representante de una prestigiosa marca

Tras más de cinco meses de la separación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister, el futbolista oficializó su relación con Ailén Cova. Pero lejos de quedarse llorando, la joven está logrando de a poco hacerse un hueco en el club de los influencers.

En las últimas horas, Mayán se convirtió en la cara de una afamada marca de zapatos, logrando uno de sus sueños. Hablamos de la firma de calzado conocida como Sarkany, evidenciando su enorme y exitoso presente.

Cami Mayán maravilló a todos al ser embajadora de outfit

Lo cierto es que esta noticia provocó gran expectativa en el mundo de la moda, donde Camila está irrumpiendo con fuerza, mostrándose como una mujer fuerte y determinada, capaz de superar cualquier obstáculo.

Pese al dolor que le provocó su separación, esta joven decidió enfocarse en su carrera en las redes y gracias a su carisma, está logrando que esta colaboración sea todo un éxito. conquistando a los expertos de la industria, quienes no dudan en afirmar que esta colaboración será un rotundo éxito, dando un paso más en su presente profesional.

Camila Mayán habló de Alexis Mac Allister y sorprendió con su frase: “Fue una traición”

Pese a que la separación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister ocurrió a fines de 2022, la irrupción de una tercera en discordia como lo es Ailén Cova, a quien él conoce desde hace años, parece no sanar nunca.

Hace una semana, Alexis fue captado por las cámaras en el casamiento de Lautaro Martínez en compañía de Ailén. Sobre esta relación fue la propia Mayan quien se expresó en una entrevista con Intrusos y fue contundente.

Alexis Mac Allister publicó la primera foto romántica con Ailén Cova.

“Fue una traición. Todo lo que pasó nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”, afirmó en diálogo con Intrusos, para luego acotar que tenía un vínculo muy cercano con la actual pareja de su ex: “Nunca me hubiera imaginado tantas cosas negativas de una persona tan cercana”, añadió.

Al finalizar, Camila Mayan resaltó que recibió un gran apoyo en redes sociales, algo que la ayudó a seguir adelante: “Aparecieron muchos mensajes lindos, mensajes de apoyo”, sentenció la joven.

