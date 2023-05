Ricky Sarkany abrió su corazón y contó su dolor tras la muerte de su hija

Ricky Sarkany abrió su corazón junto a María Laura Santillán en su ciclo de entrevistas en Infobae y habló de la muerte de la su hija y cómo fueron estos primeros años sin ella.

El empresario zapatero empezó hablando de su hija y reflexionó sobre lo feliz que era, sin saberlo. “Cuando veo una foto con Sofía pienso que era tan feliz y no lo sabía”. “Le perdí por completo el miedo a la muerte” aseguró Sarkany.

En la charla íntima y por momentos muy emocionante, el empresario confesó cómo ocupa su tiempo para mantenerse sin pensar en el duelo: “Mi trabajo me hace pasar el tiempo y poder no sentarme a analizar, a filosofar o a meditar y me tiene distraído. Es una especie de anestesia”.

Además, reveló cómo manifiesta y transitó su dolor: “No lloro delante de la gente. Lloro solo y delante de la gente sonrío. Lloré muchísimo durante tres días seguidos encerrado en un vestidor solo”.

Ricky Sarkany y su hija Sofía (Instagram).

Instagram

En otra entrevista, Ricky Sarkany detalló el tipo de relación que tenía con Sofía: “Tuve la suerte de poder aprender tanto con ella, de haberla disfrutado. Fue la primera persona que nos hizo sentir familia, porque hasta ese momento éramos marido y mujer, y fue la primera persona después de mi mujer de la cual me enamoré”.

“Ella siempre repetía muchas frases como que hay que hacer de su vida la mejor obra de arte. Ella repetía siempre que sueños tienen muchos, pero expectativas prefieren no tener. Y me dejó una enseñanza inmensa, porque hasta último momento se rio”, agregó.

SOFÍA SARKANY, UNA MUERTE PREMATURA Y DOLOROSA

La hija mayor del empresario, Sofía Sarkany, murió el 29 de marzo de 2021 a causa de un cáncer de cuello de útero. La joven diseñadora de 31 años estaba internada en Florida, Estados Unidos, acompañada de su familia y su pareja Tomás Allende, con quien habían sido padres unos días antes por el método de vientre subrogado.

Instagram