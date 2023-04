Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, cumplió su sueño y realizó una producción para Ricky Sarkany

Camila Mayan se hizo conocida por ser la pareja del futbolista, Alexis Mac Allister, de quien se separó a principio del 2023. La joven es influencer y en sus redes comparte sus viajes y trabajos y uno de los últimos fue una producción para Sarkany.

Mayan estuvo en boca de todos cuando se filtró que el campeón del mundo la dejó por la mejor amiga de él. Si bien ninguno de los tres involucrados habló del tema, dejaron evidencias de que lo que decían los periodistas de espectáculos era así.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister, antes de separarse

Desde entonces, la joven tomó aún más protagonismo, sobre todo en redes donde la siguen más de 296 mil personas, con quienes interactúa casi a diario a través de sus historias de Instagram donde es muy activa con sus posteos.

Tras la separación, regresó a vivir a Buenos Aires donde se le abrieron varias puertas con marcas, entre ellas la de Ricky Sarkany. La joven posó con los zapatos de la nueva temporada, como toda una profesional.

Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, trabaja con Ricky Sarkany.

Licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires (UBA), personal styling, outfits y lifestyle, son los conceptos que utilizó para definirse en la descripción de su Instagram, como toda una influencer.

Pero en las últimas horas sorprendió al mostrar que realizó una producción de fotos para la exclusiva marca de zapatos e incluso posó junto al fundador, propietario y director general de Sarkany.

Camila Mayan dio detalles de su separación de Alexis Mac Allister

En una reciente publicación, Camila Mayan reveló cómo está llevando su proceso de recuperación: “Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir”.

Pese a su tristeza, la influencer también destacó que ha encontrado consuelo en el amor y apoyo de sus seres queridos. “Empecé a mirar alrededor y comprendí todo lo hermoso que tenía. Sobre todo, empecé a entender que cuando das amor, recibes amor. Me alegré mucho de haber actuado siempre desde el amor, porque fue lo que recibí cuando más lo necesitaba”, expresó.

Camila Mayan escribió un mensaje por su cumpleaños (Captura de pantalla).

Cami también agradeció a sus amigos y familiares por estar siempre presentes en su vida, y se mostró conmovida por la cantidad de personas que la apoyaron a través de las redes sociales, incluso aquellas que no la conocían personalmente.

Camila Mayan

“En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida...”.