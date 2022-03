El emotivo video con el que Ricky Sarkany homenajeó a su hija Sofía a un año de su muerte

El 29 de marzo del año pasado se produjo el fallecimiento de Sofía Sarkany, tras batallar contra un cáncer de útero que le habían diagnosticado en 2018. A un año de su partida, su padre Ricky Sarkany decidió homenajearla de una emotiva forma.

Ricky Sarkany y su hija, Sofía. (Instagram)

“Un año desde el día en que te seguimos amando desde el recuerdo de cada momento vivido, de cada enseñanza que nos diste y especialmente de cada sonrisa que permanece en lo más profundo del alma. Te llevamos siempre en nuestros corazones agradeciendo eternamente a la vida el privilegio de haber compartido esta vida junto a vos”, reza el epígrafe del posteo del empresario, que fue titulado “Para siempre, Sofía”.

En el material audiovisual se puede observar diferentes pasajes de la vida de la mujer a lo largo de sus 31 años de edad, con imágenes del archivo familiar y entrevista a sus amigos y familiares, entre los que se encontraba su mejor amiga, Eugenia “La China” Suárez, quien compartió una anécdota: “Me acuerdo que un día me llamó. Me dijo ‘quiero que vengas a casa y te hago una foto’. Para mí fue un honor… Sofi fue muy inteligente, supo fusionar el arte con la moda”.

Sofía Sarkany y Eugenia "La China" Suárez eran grandes amigas (Captura).

“Sofía nos enseño que la vida no se mide en tiempo. Se mide en emociones, en momentos, en sonrisas”, expresa Ricky al final del emocionante video.