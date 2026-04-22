Durante años , la meta de los 10.000 pasos diarios funcionó como una especie de examen silencioso. Muchísima gente mira el reloj o el celular al final del día, ve que no llegó y siente que hizo las cosas mal. Pero cuando unos investigadores decidieron revisar los datos, apareció una conclusión bastante más interesante.

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos aprendieron una valiosa lección

Para obtener beneficios importantes en la salud , no siempre hace falta llegar a ese número redondo.

El dato no es menor, porque los 10.000 pasos se instalaron casi como una verdad científica indiscutida. Sin embargo, su origen no nació de una gran investigación médica, sino de una campaña comercial vinculada a un podómetro japonés de los años 60.

Con el tiempo, mucha gente empezó a tomarlo como una regla fija, aunque la ciencia todavía no lo había confirmado con esa precisión.

Creíamos que hacían falta 10.000 pasos por día para estar sanos, hasta que unos investigadores se pusieron a revisar los datos (3)

Eso fue justamente lo que buscaron responder investigadores de la Universidad de Sídney, que revisaron una enorme cantidad de estudios para entender desde qué punto caminar empieza a generar una mejora real.

En lugar de preguntar cuál era el número “perfecto”, se enfocaron en algo más útil para la vida cotidiana: cuántos pasos hacen falta para empezar a reducir riesgos y en qué momento esos beneficios comienzan a crecer más lento.

Qué descubrieron al revisar miles de casos

La revisión, publicada en 2025, reunió 57 estudios con datos de más de 160.000 adultos. Al analizar la relación entre pasos diarios y distintos problemas de salud, los investigadores encontraron que el salto fuerte aparece bastante antes de los 10.000.

En comparación con quienes caminaban unos 2.000 pasos por día, las personas que llegaban a alrededor de 7.000 mostraban reducciones importantes en el riesgo de mortalidad, demencia, enfermedad cardiovascular, depresión y diabetes tipo 2.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el de la mortalidad general. Según la revisión, caminar cerca de 7.000 pasos diarios se asoció con una reducción del riesgo de muerte del 47% frente a niveles muy bajos de actividad.

En el caso de la demencia, la reducción fue del 38%. Dicho de otra manera: entre moverse muy poco y sumar una cantidad razonable de caminata diaria, la diferencia puede ser mucho más grande de lo que se creía.

Creíamos que hacían falta 10.000 pasos por día para estar sanos, hasta que unos investigadores se pusieron a revisar los datos (2)

Eso no significa que 10.000 pasos no sirvan. Sirven, y seguir caminando más puede seguir sumando beneficios. Lo que cambia es la mirada.

La revisión mostró que las mejoras crecen de forma marcada hasta cerca de los 7.000 pasos, y después continúan, pero en muchos casos de manera más lenta.

Para una persona común, eso cambia bastante la conversación: ya no se trata de fracasar por no llegar a una cifra ideal, sino de entender que subir desde niveles bajos ya vale muchísimo.

El error más común con los pasos diarios

Uno de los errores más frecuentes es pensar: “si no llego a 10.000, entonces da lo mismo”. Esa idea termina jugando en contra, porque vuelve inalcanzable algo que en realidad puede empezar con cambios bastante más modestos.

Para una persona que hoy hace 2.500 o 3.000 pasos, pasar a 4.000 o 5.000 ya puede ser un avance concreto. El problema es que muchas veces se presenta el ejercicio como una meta perfecta o no sirve, y los datos muestran lo contrario.

También se suele creer que para que caminar tenga efecto hay que hacerlo siempre rápido, con ropa deportiva, en un horario especial y como si fuera casi un entrenamiento formal.

Pero varias investigaciones vienen mostrando que el volumen total de movimiento pesa mucho. Caminar más en la rutina diaria —aunque sea en tramos cortos— puede sumar de verdad. Ir a hacer una compra caminando, bajarse antes del colectivo, moverse durante una llamada o dar una vuelta después de comer deja de parecer insignificante cuando se ve el impacto acumulado.

Otro punto importante es que no todas las personas parten del mismo lugar. No es lo mismo alguien joven, sin dolor y con tiempo libre que una persona con artrosis, sobrepeso, jornadas laborales largas o cansancio acumulado. Por eso, convertir el contador de pasos en una fuente de culpa suele ser un error. Funciona mucho mejor como una referencia flexible que como una exigencia rígida.

Qué conviene hacer en la vida real

La parte más útil de este hallazgo no está en discutir si el objetivo ideal son 7.000, 8.000 o 10.000 pasos. Está en entender que lo importante es moverse más que antes. Si hoy tu promedio es bajo, lo más sensato no es duplicarlo de golpe, sino sumar de a poco.

Un bloque de diez minutos a la mañana, otro después de almorzar y alguna caminata breve a la tarde pueden hacer una diferencia más realista y sostenible.

También conviene mirar el contexto. Muchas personas pasan horas sentadas y no se dan cuenta de cuánto les cuesta cortar esa inercia.

En esos casos, ponerse metas pequeñas pero claras suele funcionar mejor que prometerse grandes cambios que duran dos días. A veces, agregar 1.000 pasos más por día sobre el promedio habitual ya es una mejora concreta.