Jorge Rial se sinceró sobre su relación con su hija Morena: “Decidió pegarme donde a un padre más le duele”

Las relaciones padre e hijos puede resultar ser de lo más complicado. Y fue así que tras años de conflictos mediáticos y separaciones, Rial volvió a establecer una relación con sus hijas.

Luego de una íntima charla que Jorge Rial compartió con el psicoanalista José Abadi, el conductor ahondó en la profunda y compleja relación que mantiene con sus hijas Rocío y Morena.

Como nunca antes, Rial admitió que, aunque hoy por hoy las cosas se mantienen estables y su relación es cercana, tuvo que atravesar diversos conflictos con ambas.

“Pasé por momentos, por zozobras muy grandes con la mayor, con Morena, por un montón de problemas, ella lo hizo público y la pasé muy mal. Tuvo una crisis muy grande y tomó la decisión de pegarme donde a un padre le duele, me dijo cosas terribles”, contó en diálogo con Infobae.

Tras una larga y compleja situación que llevó a varios conflictos entre ambos, Jorge y Morena hicieron las pases.

Aunque a pesar de sus diferencias, un padre no abandona a sus hijas y así lo mantuvo él, quien admitió que no importa lo que pase, él estará a su lado y la admira por su fortaleza.

“Pero es mi hija, la amo, y la voy a perdonar siempre; voy a estar con ella siempre, ahora estamos muy bien. La historia de mis hijas es dura, son adoptadas y después abandonadas. Un abandono de su madre que, cuando nos separamos, tomó la decisión de separarse absolutamente de todo: de mí y de sus hijas”, admitió sobre Silvia D’Auro, madre adoptiva de ambas que hoy no mantiene relación con ellas.

Además, el conductor contó cuando ambas fueron mudándose con él de a poco hasta que definitivamente decidieron vivir con su padre.

“Todavía vivían con la madre y cada vez que venían me iban dejando más cosas en mi casa, hasta que un día se pararon en la puerta y me dijeron: ‘Papá, no nos queremos ir más’ y se quedaron conmigo, empecé a criarlas yo, todo muy loco”, rememoró.

El conductor también resaltó que se encuentra en una nueva etapa con las hijas de su pareja. "Creo que me equivoqué muchísimo con ellas y tengo otra etapa ahora con las hijas de Romina... Son mis hijas también, que estoy acompañando..."

Finalmente, Rial se despidió admitiendo que, aunque intentó dar lo mejor, siente que se equivocó mucho en la crianza de las jóvenes.

