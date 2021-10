Pandora Papers: revelan que Jorge Rial controló una sociedad offshore en Islas Vírgenes

Jorge Rial apareció en los Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.

Entre la larga lista de nombres involucrados apareció el del periodista de espectáculos. Según la investigación Jorge Rial controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo a los documentos allí expuestos, entre mediados de 2012 y 2016, el periodista figuró como dueño y último controlante de la firma Noyante Trading Limited junto con sus dos hijas, Rocío y Morena.

También aparece su entonces amigo y socio, Luis Ventura, con un poder amplio para la toma de decisiones. Según publicó el diario La Nación, que participó de la investigación, Rial acudió al estudio Trident Trust para abrir la sociedad offshore.

Un empleado del banco Barclays de Miami, identificado como Narciso Muñuz, fue quien se encargó de firmar y completar el papeleo, cuyo trámite terminó el 1 noviembre de 2012.

Cabe destacar que en aquel momento Rial estaba en plena disputa pública con su esposa, Silvia D’Auro. “Esa sociedad no tuvo que ver con la disputa con Silvia, ni fue para ocultarle nada. Ya estaba separado”, afirmaron desde su entorno, según publica La Nación.

Consultados por el equipo argentino de ICIJ, allegados a Rial confirmaron que controló esa sociedad y que luego exteriorizó sus activos ante las autoridades argentinas.

“En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera”, concluyeron.

Pandora Papers

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados “Pandora Papers” -que involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.

Establecido en 1997 por el Centro estadounidense de Integridad Pública, el ICIJ se convirtió en una entidad independiente en 2017. Su red incluye a 280 periodistas de investigación en más de 100 países y territorios, así como a unos 100 medios asociados.

El ICIJ se dio a conocer a principios de abril de 2016 con la publicación de los “Papeles de Panamá”, una investigación basada en unos 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados panameño.