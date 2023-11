Unas 5000 personas homenajearon a Charly García en “Tengo que volverte a ver”

No se esperaba menos. Unas cinco mil personas cantaron y bailaron los temas de Charly García en el show “Tengo que volverte a ver”, donde músicos mendocinos rindieron tributo a “Clics Modernos”, la gran obra del cantautor argentino, a 40 años de su salida.

Este disco no solo es reconocido por su influencia y legado musical sino también porque rememora la fecha de resurgimiento de nuestra democracia, ya que este trabajo fue editado apenas cinco días después de las primeras elecciones presidenciales realizadas el 30 de octubre de 1983 y un mes antes de que asumiera el presidente Raúl Alfonsín.

Jóvenes y no tan jóvenes, familias enteras de picnic en el Gabriela Mistral con heladeritas y mate, pero también adolescentes pogueando o llevando los brazos de un lado a otro en cada una de las canciones que sonaron, fueron la gran postal de un domingo distinto en el teatro ubicado en el Parque O’Higginis.

El intendente Ulpiano Suarez estuvo presente en el teatro, recorrió los diferentes stands, saludó a las figuras que allí estaban y después del show compartió unos momentos con los protagonistas y felicitándolos por su gran actuación.

Referentes del Club del Vinilo fueron los encargados de abrir el espectáculo. Con los últimos rayos de sol de la tarde, un DJ fue pasando música en vinilo haciendo un repaso con los clásicos del rock nacional. También estuvo presente el Club de Ilustradores, con la presencia del reconocido Rep, que estuvo dibujando un par de ilustraciones alusivas al show que luego mostró arriba del escenario.

Con las primeras luces en el escenario, apareció Iñaki Rojas, periodista, escritor y comediante, quién ofició de maestro de ceremonias e hizo un resumen de cómo se gestó Clics Modernos, uno de los mejores discos del rock nacional.

Luego sí dio paso a la música. La banda dirigida por Juan Emilio Cuchiarelli (piano) y Joaquín Guevara (bajo), con la participación de Exequiel Stocco (voz), Yoyo Sevilla (guitarra), Matías Gorordo (percusión electrónica) y Gonzalo Gorordo (batería), comenzó a tocar los primeros acordes de Nos siguen pegando abajo, para que el Gabriela Mistral explotara.

Después llegó No soy un extraño, Dos cero uno, Nuevos trapos y Bancate ese defecto. El pogo volvió con No me dejan salir y luego llegó el momento más álgido de la noche con Los dinosaurios, esa canción que hace referencia directa a la última dictadura militar. Posteriormente vino Plateado sobre plateado, para finalizar los temas del disco con Ojos de video tape.

El espectáculo ingresó en su última parte. Allí músicos invitados repasaron varios clásicos de la carrera del cantante del bigote bicolor. Aluhé Dumé, Francisca Figueroa (Spaghetti Western) y Guille Levis (La Skandalosa Tripulación), cantaron Yendo de la cama al living, Pasajera en trance, Yo no quiero volverme tan loco, Buscando un símbolo de paz, entre otros.

Ya sobre el final de la noche, Exequiel Stocco, también vocalista de Pasado Verde, volvió a agarrar el micrófono para despacharse con Rezo por vos. El público se prendió y terminó coreando “Olé olé olé olé, Charly, Charly”. Después llegó Cerca de la revolución y el final no pudo haber sido mejor, con todos los cantantes sobre el escenario poniéndole la voz a Hablando a tu corazón.

Fue una tarde noche inolvidable para todos los que estuvieron allí, cantando, bailando, y rindiéndole tributo a quien es uno de los mejores artistas latinoamericanos.