Tres pilares sobre los cuales construir el amor propio

Hemos crecido pensando que la aprobación de lo que somos está en el afuera. Esperamos que nos digan que somos talentosas/os, que tuvimos una buena idea, que estamos lindas/os, que lo hicimos bien… Sin embargo, si yo no me quiero será difícil que el afuera me apruebe.

“Si yo estoy molida -ejemplifica Laura Yofe-, y tengo cero creatividad y mi humor está por el piso ¿qué cosa buena puedo crear en el afuera, de qué calidad pueden ser las relaciones que voy construyendo, cómo me conecto con mis hijos, con mi pareja, cuán efectiva y creativa puedo ser en mi trabajo?”.

El focalizarse en el amor propio suele presentarse como excluyente de cuidar al resto; pero pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo porque cuando priorizo las necesidades de los demás sobre las mías, no me estoy queriendo nada.

A Laura -que es correntina de nacimiento y mendocina por adopción- le gusta decir que acompaña personas en proceso de transformación personal. “En ese transitar tengo herramientas”, dice y enumera que es consultora en decodificación bioemocional y bioexistencia conciente; coach ejecutivo, tiene trayectoria en la industria de la hospitalidad y, actualmente, está haciendo la capacitación en constelaciones familiares.

Justamente, con la idea de acompañar a quienes quieran sumarse es que se ha abierto este espacio de encuentros a través de Los Andes Streaming con Laura Yofe. En poco más de quince minutos, proponemos reflexionar diferentes tópicos para tener otra mirada sobre nuestra vida.