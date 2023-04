10 tips para trabajar el auto estima

Vivimos en una sociedad un tanto rota, modificada e hiperestimulada, donde el tener un nivel de autoestima sano y beneficioso no es lo más fácil de conseguir. Basta con entrar a las redes sociales y encontrarse con rostros y cuerpos “perfectos” según un patrón creado, filtros para videos o fotos que modifican los gestos de tal manera que hace que a las personas les cueste verse con ojos de amor sin ningún tipo de filtro o modificación.

Todos en algún momento hemos pasado por la etapa de no sentirnos bien con nosotros mismos, esa etapa donde nos cuesta vernos al espejo y sentir gusto hacia lo que vemos. A veces dicha etapa es creada por un comentario externo, alguna experiencia negativa o alguna crítica. Otras veces puede ser generada por nosotros mismos, debido a un diálogo interno, negativo y destructivo.

A mí también me costó un buen tiempo aprender a aceptarme como soy, de hecho aún lo sigo trabajando. Hoy en día, gracias a una cocreación con Dios bastante ardua, puedo decir que me amo, me acepto, me honro y me respeto cada día más. Es algo que realmente agradezco porque en mi pasado llegué a puntos críticos de no quererme, ni aceptarme, no estaba conforme ni con mi físico, ni con mi mente, ni nada, me lo vivía en un constante juicio propio. Juzgándome y cohibiéndome de ser yo, cuestionándome actitudes y palabras. En fin, viví una época bastante baja de inseguridades, complejos y juicios.

Afortunadamente, podemos darle un fin a esta tediosa situación, podemos programar nuestra mente, llenarnos de amor propio, abrazar nuestras cicatrices y aceptarnos como somos. Hoy te compartiré 6 tips que me han ayudado en este mágico y maravilloso proceso:

1. Recuerda tu valor espiritual: nunca olvides que fuiste imaginado por el Creador del Universo mismo, eres hijo y creación de Dios, el valor que yace en ti es incalculable e inimaginable. Fuiste destinado a cosas maravillosas. No existe nadie, pero absolutamente nadie que sea parecido a ti, eres una creación genuina, única y exquisita. Cuando entiendes tu valor espiritual, automáticamente tu autoestima y confianza crecen y se inundan de un amor propio, sano, bonito y necesario.

Cuando tenemos una buena autoestima podemos conectar con nuestro ser interno y nuestra esencia. Al sentirnos seguros y confiados en nosotros mismos, somos capaces de establecer límites saludables y tomar decisiones que sean beneficiosas para nosotros y para los demás.

2. Ocúpate de tu templo físico: cuando digo templo físico me refiero a tu cuerpo, al vehículo que transporta tu alma. Cuando haces ejercicios o estiramientos físicos no solo es bueno para tu salud, sino que también te ayuda a mejorar tu autoconfianza. Al ejercitarte, tu cuerpo libera endorfinas, lo que te hace sentir bien y más seguro de ti mismo.

3. Practica la visualización: visualiza el éxito y la confianza en ti mismo. Imagina una situación en la que te sientas seguro y confiado, fluyendo y siendo tu en tu mejor momento. Una vez visualizada dicha imagen, trata de recrear esa sensación en situaciones similares y distintos momentos. Imagina y visualiza siempre situaciones positivas y buenas, recuerda: lo crees, lo creas.

4. Identifica tus fortalezas: Haz una lista de todas las cosas en las que eres bueno y que te hacen sentir orgulloso de ti mismo. Al enfocarte en tus fortalezas, aumentarás tu autoestima y confianza en ti mismo.

5. Acepta tus limitaciones y defectos: Todos tenemos limitaciones, defectos y errores, el autoestima no tiene nada que ver con querer tapar, evadir o justificar los defectos, más bien todo lo contrario, es reconocer dichas limitaciones para trabajarlas y mejorarla. En lugar de enfocarte y mortificarte por tus debilidades, acepta que no eres perfecto y trabaja en mejorar cada día más.

6. No vivas del que dirán: uno de los miedos que más atormentan a los seres humanos y que más sueños y metas ha destruido, es el famoso “que dirán”. Ejemplo: “Si voy y me corto el cabello como siempre quise, que dirán mis amigas?; ¿Y si me levanto a bailar y disfrutar la música, que dirán las personas que están ahí sentadas?; ¿Si empiezo a hacer lo que realmente amo, que dirán mis familiares?. Dejar de vivir o cohibirse por lo que dirán, es uno de los peores errores que podemos cometer en esta vida tan efímera. Tenemos que aprender a vivir cada segundo profundamente, seguir nuestro corazón que es el que está conectado con Dios, vivir cada segundo con conciencia y presencia, que así es como sale la esencia. Entendiendo que no tenemos el control de los demás ni de sus pensamientos, no podemos complacerlos a todos. ¡Vive!

7. Practica el autocuidado: dedícate tiempo a ti mismo, aprende a estar solo. Haz cosas que te hagan sentir bien. Desde tomarte una ducha especial con sahumerios, música relajante, velas, agua intencionada, hasta leer un libro tomándote el té o el café que más que te guste. Al hacerlo, estás enviando un mensaje muy positivo a tu mente y cuerpo. Aprenderás a conocerte más, a observarte desde otras perspectivas.

8. No más comparaciones: como mencione anteriormente, eres una criatura única y genuina, no existe nadie más como tú. Las comparaciones no traen más que tristeza, depresión, ansiedad y sentimientos negativos. Deja de compararte y pensar que tu vida es peor o mejor que la de alguien más, cada quien tiene su propio camino y su propia vida. Agradece por el ser que eres, y la vida que te toco, descubre su magia, descubre cuál es su propósito. No te compares, inspírate, busca referentes.

9. Consume contenido de valor: tus redes sociales son muy importantes, el contenido que consumes va a generar un gran e inmenso impacto en tu mente y en tu vida. Sigue cuentas y consume contenido que te inspiren, te enseñen, te generen un efecto positivo. Si quieres tener confianza en ti mismo, sigue a cuentas, ve películas, videos o series que te proyecten esa confianza que quieres tener.

10. Repite mantras/declaraciones que te empoderen: Lo que le decimos a los demás es tan importante como lo que nos decimos a nosotros mismos. Las afirmaciones, decretos o mantras son poderosas frases que nos ayudan a cambiar nuestras creencias, patrones de pensamiento o programaciones que ya tenemos en nuestro cerebro. Ejemplo: “soy una mujer/hombre, empoderada/o, llena de seguridad y confianza en sí misma”; “me amo, me respeto, me honro y me cuido como creación de Dios”. Puedes repetirlo durante el día cuantas veces quieras, la idea es que cuando lo hagas seas consiente y lo hagas con fe, certeza y presencia de lo que dices.

Nadie dijo que el camino sería fácil, navegamos entre procesos, salimos de uno para entrar a otro. Y en cada uno de ellos nos hacemos más fuertes, más amorosos, más llenos de luz y sabiduría. Conocerse lleva tiempo, amarse lleva tiempo, pero de los tiempos más bonitos.

Vinimos a experimentar un mundo cósmico de magia, vivimos para conocerlo, conocernos y conocerlos.

Estaré hablando más de este tema en mi podcast “Alimentando el Alma” que se estrena el 5 de mayo a las 17:05, en mi Instagram encontraran más información.

Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, ¡te abrazo y te bendigo!