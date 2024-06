Polémica por la app de Connie Ansaldi que ofrece asistencia psicológica con Inteligencia Artificial

La periodista e influencer Connie Ansaldi lanzó una app que ofrece asistencia psicológica y emocional en base a un sistema de inteligencia artificial. “Cux, contame un secreto” es una aplicación creada por Ansaldi y su sucia Alexia.

Este martes por la noche, un informe de Telenoche reveló que el año pasado el gobierno municipal de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, contrató los servicios de esta aplicación y promocionó CUX como parte de su política de salud mental.

Sin embargo, el municipio decidió no renovar el contrato por recomendación de profesionales de la salud. “El contrato entre Connie Ansaldi y el gobierno de Trenque Lauquen duraba tres meses y la aplicación Cux no podía renovar. Sin embargo, ante la ola de cuestionamientos de varios colegios de psicólogos, el municipio optó por cancelar el servicio de Cux, para luego hacer una muestra de cómo funciona la app, donde un bot contesta los problemas y angustias que le envían los usuarios”, explicaron.

En dialogo con Arriba Argentinos, de Canal Trece, el médico psiquiatra Gregorio Alcaín habló sobre el tema. “Jamás el avance tecnológico es malo, siempre puede ser malo lo que uno hace con él, pero siempre hay que aceptarlo como algo productivo”, afirmó.

“Después, tengo mis propias restricciones al respecto porque considero que la relación médico-paciente es algo prácticamente imposible de cambiar”, agregó.

“Pero esta app no presenta, digamos, paper médicos ni nada por el estilo. Interactúa como si fuera el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, esto es lo que le estamos preguntando. Yo no lo haría con una máquina porque necesito un ser humano enfrente, que comprenda mi alma, que comprenda mi sentimiento, mi problema, mi problemática, mi angustia, mi existencia. O sea, que alguien me contenga siendo una máquina no me sirve”, dijo.

CUX ofrece apoyo emocional - CUX

Qué es CUX

En la web de la aplicación se puede acceder a la información que brinda. Además de hablar con CUX, en la web aparece una lista de profesionales con los que puede conectarse el usuario si así lo desea.

“CUX en ningún momento te va a derivar con un profesional. Recordá que CUX no diagnostica ni da tratamientos. En caso que quieras hacerlo, dentro de nuestra plataforma, podrás ingresar a la sección “Profesionales” y optar por la ayuda que estás buscando. Ahí te brindaremos los contactos de todos aquellos profesionales que se encuentran registrados en nuestra plataforma para que puedas contactarlos en caso que quieras”, explican en la web.

La reacción de Connie Ansaldi

Tras el revuelo, esta mañana Connie Ansaldi publicó un hilo en Twitter y defendió a su proyecto. “Hace 4 años que dedico todos mis lunes a escuchar a personas y darles un espacio de contención y apoyo porque me di cuenta mucho antes que esté de moda, que la salud emocional era un problema que había que mirar”, explicó.

El descargo de Connie Ansaldi - X

“Cuando llegó la AI, supe que lo que había hecho a mano podría ayudar a millones de personas con la tecnología adecuada. Salí a validar mi teoría con profesionales de la salud y con expertos en estas tech”, agregó en el texto.

Además, dijo que existe un grupo de personas que puede acceder a CUX sin pagar la suscripción de 3.500 pesos. “También la donamos durante las inundaciones de Olavarria y Bahía Blanca y a Instituciones como Los Ángeles del Puente o Incluyeme”, dijo.