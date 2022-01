Connie Ansaldi reveló que posee un anillo que la ayuda a mantenerse joven

Antes de la finalización del programa “Los Ángeles de la Mañana”, Connie Ansaldi asistió a una de las últimas emisiones y sorprendió este martes al contar la curiosa manera que tiene para mantenerse joven y en forma: “Tengo un anillo medidor de sueño y performance”.

“Se lo vi al Kun Agüero el día que renunció al fútbol y sé que mucha gente lo tiene”, relató Ansaldi, que sumó: “Mide sueño profundo, que es el que te recupera, y el sueño REM, que es el que tenés cuando estás soñando. Significa que hay actividad”.

“No dormir es el asesino silencioso. A mí es lo que más me cuesta porque yo soy nocturna, me cuesta dormir temprano, levantarme temprano, pero hay que hacer el esfuerzo y ayudarse con cosas naturales: melatonina, valeriana, té y apagar las pantallas”, agregó la periodista.

“No hay nada que se pueda poner afuera en la piel, si vos no lo tratás de adentro para que se refleje luminosa y se vea bien. Tengo bótox, pero eso solo te alisa las arrugas un poquito y tampoco tengo tanto puesto. Tengo 48 años, no soy una pendeja”, explicó.

Luego reveló la forma en la que esta práctica le cambió su estado de salud: “Mis análisis de sangre se dieron vuelta, bajé la glucosa. Estaba pre diabética, como mucha gente lo está y no lo sabe, hay que hacerse los estudios. No como más azúcar, nada con jarabe de fructuosa, aceites hidrogenados que tienen prácticamente todos los alimentos empaquetados y la leche de vaca”, señaló.

Recordemos que otra de las figuras que utilizan dicho reloj es Manu Ginobilli. Este dispositivo se enlaza al celular vía Bluetooth e interactúa con una app donde se recopilan los datos, lo mismo para Android como para iOS. Entre los famosos que lo tienen también se encuentran el actor Will Smith y el príncipe Harry.