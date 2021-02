¡No lo vimos venir! El prestigioso cargo que Connie Ansaldi asumió en el exterior tras alejarse de la TV

De la TV a dirigir una multinacional. La conductora Connie Ansaldi se convirtió en directora de una importante agencia a nivel mundial de Australia y Europa que trata cuestiones metodológicas del trabajo, y su labor abarca toda Latinoamérica.

“Trabajo desde acá, pero viajo cuando se puede. Hace varios años que tengo ya esa modalidad de trabajo. En ese caso como involucra LATAM y Australia iré a medida que los países nos dejen”, expresó la periodista para el sitio Exitoina.

En esa misma línea destacó la flexibilidad que tienen los trabajos de hoy por estar insertados en plena era digital y de globalización. “De cualquier manera podemos operar a distancia. Justamente una de las características de lo que hacemos es eso. Ayudar a las empresas a que sean más productivos en los nuevos eco sistemas laborales . Hace bastante tiempo que soy independiente y sumarme a un equipo es un gran desafío”, aseguró a este medio y aclaró: “Igual sigo trabajando con mi agencia Nuclear Branding”.

La empresa que robó la atención de Ansaldi se llama Neu21 y según nos comunicó los países que abarcan son Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México y Brasil. Con una diversidad de banderas a las que prestarles atención.

En cuanto a las temáticas que trata con la empresa para la cual trabaja, Connie detalló: “Son cuatro verticales y siempre se trabaja con gente, no existe otra materia prima en las empresas más importante que su gente . 1) Metodologías Ágiles y Ways of working 2) Innovación 3) Design Thinking 4) Liderazgo”.

Connie Ansaldi se refirió a su nuevo cargo en Twitter

“Con mucho orgullo puedo contarles que soy directora para LATAM (Latinoamérica) de una de las agencias más prestigiosas de metodologías ágiles y ways of working de Australia y Europa. La cantidad de prejuicios que derribé en mi país no los tuve que derribar afuera. No se rindan nunca. Neu21.com”, fue el mensaje con el que Connie Ansaldi comunicó su nuevo proyecto laboral que, en esta oportunidad, cruzará la frontera y pondrá en desafío, sin dudas, nuevas capacidades en su vida profesional.

El mensaje de Connie Ansaldi en las redes sociales

“Siempre les digo lo mismo. Los conocimientos, el trabajo, el compromiso, el amor, la cultura, se valoran. En un mundo híper conectado con fronteras cada vez más desdibujadas, podemos atravesar la corteza de cabo a rabo. Hay que ser valiente y hay que seguir creyendo y haciendo”, continuó en su mensaje, en el que incentivó a sus seguidores a ir por más y no bajar los brazos.

Fiel a su estilo frontal continuó dando un consejo que nació desde sus reflexiones y años de experiencia en el medio: “No se dejen faltar el respeto y sean consecuentes con sus valores y convicciones. El camino más largo es más complejo, pero es el que perdura” y en esa misma línea cerró motivadora y con alegría: “Los atajos acaban en caminos sin salida. Las mujeres somos multitareas y eso es una gran ventaja. Somos líderes natas. Créanselo”.

En los años que lleva recorridos de su camino profesional, Connie Ansaldi se destacó por formar parte activamente de los medios de comunicación: principalmente de la televisión. Tal es así que, en el último tiempo, formó parte de Cortá por Lozano (Telefe) hasta el 2018 y luego participó en varias oportunidades de LAM (El Trece), como invitada.

Sin embargo, los comienzos de su carrera datan del año 2000 cuando realizó junto a Matías Martin Fugitivos. También condujo un programa en América llamado Top ten y se destacó en Intrusos. Si bien la lista de Ansaldi sigue, hace un tiempo, la conductora aclaró que no tenía interés en volver a la televisión, al menos que le apareciera o pudiera gestar un espacio en el que hable de temáticas que aporten a los demás y le fueran de su interés.

Finalmente, Connie optó por encarar el año con un proyecto diferente a lo que está acostumbrada, pero que la coloca en el plano internacional y le dará, sin dudas, una mirada global de las mejores modalidades de trabajo.