El dolor de Connie Ansaldi: falleció su abuela y le dedicó un emotivo mensaje

La Abuli de Connie Ansaldi siempre ocupó un lugar especial en la vida de la comunicadora al punto de que la mediática contará la historia de la vida de la mujer nacida en Polonia y sobreviviente del Holocausto.

A través de posteos y videos, Connie sumó las vivencias de la mujer de 98 años y sus opiniones a diversos temas actuales que conquistaron a los fanáticos de Ansaldi al punto que todos estaban atentos a las novedades de la abuela.

Este jueves Connie anunció el fallecimiento de su abuela y la despidió en las redes sociales junto a un video de varios momentos en familia y recordando lo que la mujer fue en su vida: “Abuli, ya estás con mami (decile que la recordamos con su perfume y colores) y con el abuelo (que no te de órdenes por favor o lo vamos a buscar)”, comenzó diciendo la mediática.

Luego agregó: “Acá estamos todos bien. Tenemos trabajo, comemos carne y papas y llevamos abrigo incluso en verano. Yo no sé bien cómo vivir en un Mundo donde no estás. Pero si sé que te disfruté mucho, me enseñaste todo, me cuidaste como nadie y me reí con vos casi, hasta el último minuto”, continuó diciendo Connie.

“Meidele mai shein kindt (así lo escuchaba en mi cabeza), descansa que hiciste mucho. Espero que encuentres a tus padres, tus hermanos y al resto de tus seres queridos que te arrebataron tan pronto y no pudiste disfrutar. Espero también que algún día, Polonia te reconozca como su ciudadana para que, de algún modo, se repare tu historia, nuestra historia. Te quiero, te adoro con todo mi corazón. No sé si haya una persona más resiliente y sin rencor que vos y con eso me construyo. Acá estoy, compartiendo este momento con las miles de personas que a través del amor que esparciste, también te abrazaron. Nos volveremos a ver. Y cantaremos Katyusha. ❤️❤️❤️”, expresó Ansaldi en un momento de aceptación y dolor.

Tal fue la repercusión y los mensajes que recibió la influencer en sus redes sociales que, sin dudarlo agradeció el apoyo con un corazón enorme: “En mi nombre y el de toda mi familia, GRACIAS. Por su amor hacia nuestra Abuli, por sus mensajes, su cariño, sus palabras. Me es imposible responder uno por uno (aunque trato de hacerlo). Gracias de verdad. Trascendemos en el Amor que dejamos. Ese es nuestro legado. Y nada más. La memoria es la herramienta más poderosa, pues guarda el registro de lo que fuimos, somos y seremos, aún cuando ya no estamos. En nosotros y en los otros. Mi abuela fue Sobreviviente y nosotros todos, también lo somos. Cada cual de sus batallas. Honrar la vida es permanecer fiel a uno mismo y sus valores, aún en la más absoluta oscuridad. Y la vida, no es más que nosotros atravesando momentos. Y la construcción de esos momentos se hace de a uno a la vez. Elegir y sentir, con honestidad y empatía. El error como arma de aprendizaje y la buena fe como espada. Muchas gracias de nuevo. En el hashtag #Abuli tienen todos los vídeos que fui subiendo a lo largo de los años. Seguramente compartiré más, porque recordar, nos mantiene presentes.❤️✡️❤️”, cerró.