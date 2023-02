Connie Ansaldi reflexionó sobre el amor propio y se mostró vestida con una malla que dejó ver mucha piel

Connie Ansaldi decidió dejar de lado su papel en la televisión argentina para dedicarse a un rubro en el que se encuentra totalmente cómoda: las estrategias digitales. Desde ahí, la expanelista de Los Ángeles de la mañana logra obtener sus recursos económicos para mantenerse en el día a día.

Connie Ansaldi. (Instagram)

A pesar de estar fuera de los estudios de grabación y cualquier programa televisivo, la periodista sigue siendo una de las más destacadas de su ambiente. Es por esta razón que cualquier decisión que toma y contenido que publica en sus redes sociales genera diversos tipos de críticas.

En esta ocasión, Connie recreó una imagen icónica en su vida, la cual realiza todos los años, y sumó una gran reflexión acerca de su cuerpo y el amor propio.

Connie Ansaldi y su reflexión en las redes.

“Hace muchos años que hago esta misma foto y, cada vez que me paró enfrente al espejo en la misma pose, me buscó y me encuentro para volver a encontrarme”, comenzó expresando en la caja de descripción del posteo al que sumó una fogosa foto. En la imagen se la ve de frente al espejo vestida únicamente con una malla negra de breteles finos que dejan ver su gran escote y una gorra en combinación.

Connie Ansaldi y su reflexión sobre el cuerpo

“Ejercitar la mirada para ver con alegría nuestra metamorfosis es un ejercicio que debemos hacer de manera consciente. Cada día más bella porque cada día estoy acá”, fue la última reflexión que realizó en esta publicación que sumó más de 19.000 likes y comentarios que apoyaron su causa.

Las fotos de Connie Ansaldi como nunca nadie la vio

Luego de su alejamiento de la televisión argentina y abocada exclusivamente a las consultarías y estrategia digital, Connie Ansaldi mostró, por primera vez, parte de su álbum familiar y personal de fotos y sorprendió a más de uno.

Connie Ansaldi en su infancia.

Hija mayor de un matrimonio formado por una italiana con ascendencia polaca y un argentino con ascendencia sirio libanesa, Constanza Ansaldi (46) nació el 20 de diciembre de 1973 en el sanatorio Anchorena.

Connie Ansaldi embarazada.

La televisión recibió a Ansaldi con Andrea Frigerio en Viva la diferencia, le siguieron Paf, Fugitivos e Intrusos, con Jorge Rial y su equipo entre 2003 y 2006. Luego le llegaría la conducción en Top Ten, también por América, y de 2010 a 2016 fue panelista de Este es el show, por El Trece. En 2017, saltó a la pantalla de Telefe para trabajar en Cortá por Lozano y Morfi, hasta que al año siguiente decidió dejar todo y buscar nuevos rumbos.

Reinventada y más segura que nunca Connie se dedica a la consultoría y la estrategia digital.