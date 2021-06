Connie Ansaldi sorprendió en las redes con una foto en ropa interior y un fuerte mensaje de amor

Si previo aviso, Connie Ansaldi sorprendió a todos sus seguidores cuando subió una reveladora foto que mostraba sus curvas, sin retoques o Photoshop. Pero fue un largo texto y claro mensaje lo que hizo que la periodista se volviera la preferida de muchos usuarios por las redes.

En la era digital, los grupos se dividen por una enorme grieta, entre aquellos que promocionan e incentivan el uso diario de los retoques por computadora y el otro, ese conjunto que quiere mostrar por sobre todo que el amor propio inicia con la aceptación de uno mismo. Connie se une al segundo y aunque ya lo ha demostrado en el pasado, su reciente mensaje explotó por las redes, por su objetivo de concientización.

“El amor propio es lo más importante que una persona puede tener. Aceptación total más allá de las zonas oscuras abrazándolas y dándoles cuidado y cariño”, se podía leer en el mensaje que acompañó su foto en ropa interior, posando frente a un espejo en el baño y con un brazo puesto al estilo “fuerza”.

Su foto explotó en likes. Instagram

“Muchas veces, cuando nos observamos en el espejo, una catarata de juicios emergen instantáneamente transformándose en pensamientos recurrentes, emociones negativas, y acciones que no nos favorecen: estoy gord@, estoy flac@, me falta culo, me sobran tetas, tengo piernas cortas, estoy flácida y así forever….”, se puede leer en su testimonio.

El challenge de Connie Ansaldi

Sin embargo, su foto se ha vuelto viral por las redes a causa de que la periodista propone un challenge de amor propio. Su posteo era en realidad un desafío: “Mi amiga me propuso que lance este challenge, cuando vio la foto que publiqué en mis storys. Y me pareció genial. Les propongo que le pongamos un stop a ese círculo vicioso y lo transformemos en uno virtuoso basado en la aceptación”.

En nada su publicación juntó más de 80 mil likes, además de que muchos de sus amigos famosos salieron a bancarla. Natalia Oreiro, Zaira Nara y Mariana Brey, hicieron presencia, así como algunos hombres, entre los que estaban Facundo Arana, Angel de Brito, Carlos Monti y Sebastián Estevanez.

Hace dos meses Connie confesó su rutina diaria. Instagram

Connie ya tiene asumida la importancia de quererse a sí misma. De hecho, hace dos meses publicó una foto en donde declaraba: “Todos los días hago el ejercicio consciente de mirarme al espejo y decirme algo lindo. A veces me pasa que me veo hermosa. Otras, no tanto. Pero siempre siempre me doy un abrazo y me acepto tal cual estoy, soy y me siento”. Y es esa sinceridad lo que hace que tenga una legión de fans.