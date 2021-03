“La belleza duele”, el terrible accidente doméstico de Connie Ansaldi

Activa en las redes sociales Connie Ansaldi compartió con sus más de 900 mil seguidores una dolorosa experiencia que además de quemaduras le dejó un sabio aprendizaje.

Con la intención de estar más linda que de costumbre, Connie quiso arreglar su pelo con su buclera y, por un mal manejo, se quemó y quedó malherida por unos cuantos días.

A través de sus redes sociales y luego del mal momento vivida la comunicadora escribió: “Para llevar tranquilidad a la sociedad, quiero avisarles que estoy bien, que me quemé con la buclera. Tarada, queriéndome hacer rulos. Pero estoy bien, eh”, comenzó diciendo Connie junto a una foto con la mano vendada.

Redes de Connie Ansaldi