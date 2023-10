Más de 70.000 personas visitaron la Feria del Libro que superó las expectativas

La Feria del Libro cerró anoche superando las expectativas de libreros y autoridades. Con los pasillos llenos de gente en la última noche, aseguraron que se vendió incluso más que el año pasado. Analizaron la situación en un contexto socioeconómico complicado para los argentinos y en este sentido no dejaban de asegurar dos cosas. Por un lado, que la gente a la que le gusta leer es el visitante que no se la pierde y que, más aún, aunque les cueste más, compran libros ya que la feria invita. Pero por otra parte, no hay quien deje de reconocer el impacto del turismo. Con el peso devaluado, lo que para muchos argentinos puede llegar a ser en algunos casos un gran esfuerzo, para los turistas implica comprar a un costo muy accesible. Por eso, en los diversos stand relataban como, sobre todo los chilenos se llevaban de a varios ejemplares e incluso productos de alto valor, entusiasmados porque eran “baratos”.

Hay dos actores que se posicionan como protagonistas de esta edición: los turistas y los adolescentes, que los últimos años se muestran como ávidos consumidores de libros.

Más de 70.000 personas visitaron esta edición de la feria que volvió al Auditorio Ángel Bustelo, en Ciudad. Superó así el promedio de los últimos años, de unas 60.000 personas, lo que llevó a destacar - una vez más- que este es mejor punto que el anterior, el Espacio Julio Le Parc.

Es que sostienen que se trata de un entorno más accesible e incluso cómodo, en particular para los turistas.

Feria Internacional del Libro Mendoza 2023 en el Auditorio Ángel Bustelo Foto. Orlando Pelichotti

Ivan Miszei, de la librería que lleva su nombre, es un férreo defensor de este espacio y destacó que ir a la feria es una salida familiar y allí ofrece alternativas para los miembros que prefieren no pasear por los stands.

“La feria es un éxito y el lugar es el indicado”, aseguró Miszei.

Por su parte, Fabián Sama, subsecretario de Cultura comentó que antes de iniciar, las expectativas estaban afectadas por “la situación general es bastante compleja” y sumó que el mundo editorial y la literatura están pasando una grave crisis ya que se afecta la impresión debido a que los insumos son importados. “En las primeras reuniones que tuvimos con editoriales y librerías, allá por abril, el panorama era bastante triste, porque les cuesta un montón, los libros están muy caros, pero desembarcamos y nos llevamos la sorpresa de que la feria tiene una magia”. Es que entre otras cosas, el valor de los libros aumentó más de 90% en lo que va del año.

Respecto del lugar afirmó: “Estamos todos de acuerdo, nosotros más que nadie, porque para nuestra organización es un lugar que tiene toda la infraestructura y las condiciones dadas”.

Conformes

En tanto, unos 4.500 alumnos llegaron con sus colegios para visitar la propuesta por las mañanas. Por ello, los libreros destacaron que hubo gente todo el tiempo y se mostraron muy conformes.

Hay otro punto en el que coincidieron los responsables de librerías y editoriales: la feria motiva.

“Aunque los precios estén caros, habría que hablar de costosos, me ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido, aún en un contexto complicado, sumado al avance de lo digital, se ve que la gente apunta al libro porque además de pasear, se veían con bolsas de lo que había comprado”, apuntó Tomás, de la Librería Caleidoscopio.

Pero asimismo, su compañera, Almendra, no dejó de reconocer: “Igualmente mucha gente se va porque les parece caro, preguntan el precio y se sorprenden y los chicos de las escuelas vienen con dinero para comprar pero llegaban con un monto que no les alcanzaba, y menos para lo que querían comprar”.

María Luz Maramud, de Pez Menta Editorial, oriunda de Mendoza, también fue una excelente experiencia. Es la primera vez que participaban con stand propio y habían superado sus expectativas.

“Para ser público mendocino y por el contexto nos ha ido muy bien, hemos vendido un promedio de 20 libros por día, se nota que la gente busca libros y en parte, quizás como un refugio”, contó.

Feria Internacional del Libro Mendoza 2023 en el Auditorio Ángel Bustelo Foto. Orlando Pelichotti

Por todo esto, Miszei consideró: “Hay algo que le está faltando al mundo cultural local, quizás hacer más ferias y acercar el libro a la gente, porque si lo ven lo quieren”. Para él, este año se duplicaron las ventas respecto del anterior.

En Rayuela dijeron que este año incluso estuvo cerca de la edición 2021, cuando fue un boom tras el cierre de la pandemia.

En Supernova Comicstore, con un público netamente juvenil, también estuvieron mejor que otros años, con un plus. “Se nota el impacto de los bonos” (que otorga el gobierno), apuntó Mauro, uno de los dueños.

“En algún momento se hablaba de que es un evento de adultos pero hoy la feria está muy ampliada y lo de los adolescentes es un fenómeno muy interesante porque buscan el libro y se gastan lo necesario”, dijo Sama. El público adelscente y la apuesta a la producción literaria mendocina como protagonista, fueron los dos aspectos más destacados por el funcionario en esta edición.

Algunos libreros pusieron reparos a la promoción que se hizo. Afirmaron que ésta comenzó con fuerza una vez iniciada la feria y que faltó en redes sociales. Por el contrario, el ministerio defendió su estrategia y dijeron que fue abarcativa y amplia.