La Ciudad se presentará en la Feria Internacional del Libro Mendoza 2023

En el Auditorio Ángel Bustelo se está desarrollando la edición 2023 de la Feria Internacional del Libro Mendoza. La misma cuenta con una gran oferta literaria de librerías y editoriales, además de actividades para escuelas de todos los niveles.

En este contexto, la Ciudad de Mendoza llevará como representante a la joven autora de 16 años Agustina Sabio, quien se presentará este sábado 7 de octubre a las 18.30 en la Sala Puente del Inca, con entrada libre y gratuita.

Mary Vonzi (seudónimo de Sabio) relatará las experiencias que atravesó al escribir una trilogía que ya lleva dos libros publicados. Además, durante la jornada, los presentes podrán disfrutar de música en vivo e intervenciones artísticas.

Sobre la trilogía

Hadbrus “La profecía” (primer libro)

Lidia Loungust acaba de perder a la persona más importante de su vida, cuando pensó que las cosas no podían ponerse peor la abuela de su mejor amigo ha desaparecido. Por lo que ahora estos jóvenes no tienen más remedio que sumergirse en una descabellada aventura para encontrar al culpable. Lo que no se esperaban era descubrir su verdadera identidad y todo un nuevo mundo de extraordinarios problemas.

Demental (segundo libro)

“Sigue a tu corazón, dicen, pero cuando tu corazón está roto en un millón de pedazos, ¿qué pieza sigues? En mi caso, era la mente la que estaba destrozada. ¿Qué tecla del piano tendría que tocar? ¿La que yo creía fervientemente a pesar de que todos dijeran que no existía o la insegura y desafinada que afirmaba que era la verídica?”.

La vida de Lidia Loungust ha cambiado por completo. Ahora se tendrá que someter a una nueva aventura, pero esta vez contra las voces de su cabeza. ¿El mundo en el que creía es real? ¿Los amigos que tanto amo son reales? ¿Quién es ella y porque está internada en un hospital psiquiátrico? Esas son algunas de las preguntas que siguen a Lidia por los oscuros pasillos de Demental.