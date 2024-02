La reina de Malargüe que continúa la tradición familiar de Vendimia

Con 19 años, Candela Carricondo Cecconato asegura que nunca se vio como reina, más bien se sintió como una joven común, que trabaja, estudia. Y con esa simpleza cuenta que siempre estuvo ligada a Vendimia, a través de la televisión, los medios de comunicación, las redes y, fundamentalmente, a través de su familia.

Es que Candela forma parte de una estirpe vendimial. Su tía Patricia Cecconato es nada más y nada menos que la Reina Nacional de la Vendimia 1991 (la primera de las dos coronas nacionales que ostenta el departamento más austral de la provincia). Y Mariela Carricondo, su tía por parte paterna, fue reina vendimial malargüina en 1989.

“Tenemos muy presente Vendimia todos, pero como dije, la veíamos desde afuera, hasta que un día mi tía Patricia nos reunió a todas las mujeres de la familia y nos dijo, con mucha convicción, que alguna de nosotras teníamos que presentarnos a candidata a reina”, explica Candela. Y agrega: “Ella siempre quiso que una de nosotras fuera su sucesora y así, finalmente, tomé la posta y aquí estamos, sin poder creerlo aun, en el lugar de reina”.

En la fiesta departamental “Tierra de progreso”, celebrada en el Predio Gaucho y Polideportivo Malal-Hue, junto con un gran repertorio de artistas en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Chivo, Candela fue coronada reina. Representó al distrito Río Grande.

“Mi querido Malargüe muchas gracias, prometo representar de la mejor manera al departamento, con amor y compromiso, gracias a mi familia, es un orgullo para mí representar un departamento tan rico como lo es Malargüe, feliz Vendimia”, expresó tras la coronación.

Candela Carricondo Cecconato es sobrina de Patricia Cecconato, Reina Nacional 1991, y de Mariela Carricondo, soberana departamental 1989.

La joven señala que nunca se vistió de reina en su infancia, pero aclara: “Soy esteticista, me dedico al maquillaje actualmente, es un trabajo que disfruto mucho aquí, en mi querida ciudad de Malargüe, es un trabajo que me gusta porque combina la estética, con el cuidado del cuerpo y la salud, me parece que es una buena combinación”.

Intensa actividad

Durante la última semana, la reina sureña participó de distintas actividades relacionadas a Vendimia, como la Pisada de la Uva en el Shopping y participó de una capacitación para todas las candidatas, acción organizada por diario Los Andes, y se mantuvo algunos días fuera de su departamento.

“Siempre me gusta regresar a Malargüe, ya me había pasado cuando era chica, cuando nos fuimos a vivir a San Rafael, allí terminé el secundario y luego de tres años volví a mi departamento”, cuenta Candela y agrega: “San Rafael también es un departamento muy lindo, pero es diferente, en la actualidad vivo con mi mamá”. Tiene tres hermanas, Agustina, Marianela y Melisa.

También dice que le ayuda a su papá en el negocio. “Él trabaja todo el día, se de dedica a la venta de grifería y otros materiales y elementos de la construcción. Cuando tengo tiempo, voy al negocio que tiene aquí en Malargüe y le ayudo”, aclara la reina y comenta que tiene una sucursal en San Rafael. “Mi mamá es maestra, desde hace unos años trabaja en una escuela rural y está 15 días allá y luego viene a mi casa”, cuenta.

La reina sabe de distancias, apenas terminó el secundario se mudó al Gran Mendoza para iniciar su vida de estudiante universitaria. “Con mucha ilusión arranqué mis estudios en la carrera de Comercio Exterior, pero luego me di cuenta que no era lo que realmente me gusta y decidí regresar a Malargüe”, asegura la joven que tiene toda una vida por delante.

“Estoy pensando seriamente en continuar una carrera y por el momento puedo decir que me gusta Odontología, que está relacionada a la salud y la estética, pero bueno es algo que tengo que definir en un futuro próximo; ahora estoy disfrutando de esta experiencia que me brinda muchas oportunidades.”

Pero además de elegir una carrera, también dice que le encanta promocionar el turismo de su departamento. “Es que Malargüe tiene muchos lugares turísticos, los sitios más atractivos de la provincia y prácticamente para disfrutar todo el año. Tenés Las Leñas, con su temporada fuerte durante el invierno, pero igualmente sin nieve es un sitio hermoso para visitar, me encanta y es el que más recomiendo”.

También destaca La Payunia, el sitio que concentra más volcanes en el mundo. “El paisaje volcánico parece de otro planeta, pero también tenemos a dos horas montañas, valles, la laguna de Llancanelo, la Caverna de las Brujas, zonas de aguas termales y muchas historias por contar”, describe.

Los proyectos

Justamente su proyecto está vinculado a promocionar el turismo de Malargüe. “Tenemos mucho por hacer, tenemos los lugares, la materia prima, pero hay que darle infraestructura. La Laguna de Llancanelo, por ejemplo es un lugar que no está explotado, es un humedal muy importante para la fauna. La gente, el turista no tiene cómo llegar al sitio”, señala.

Y también tiene otra iniciativa: “El otro proyecto que tengo es ir a las escuelas primarias y secundarias para de alguna manera capacitar a los estudiantes sobre cómo influyen las redes sociales, todo esto relacionado a la salud mental. Me gustaría brindar talleres, charlas de capacitación sobre este tema que es una problemática global”.

Candela señala que los jóvenes deben dedicarse a otras actividades y no tienen que estar tan concentrados en las pantallas y resalta que hay que luchar contra el bullying, el acoso en las redes. Como actividades extra, asegura que le gusta salir con la familia. “Siempre recuerdo nuestros viajes a Potí-Malal, por ejemplo, fueron momentos muy lindos en un lugar hermoso. Solíamos ir con mis viejos a esos sitios que los tenemos muy cerca”.

La candidata malargüina, Candela Carricondo Cecconato, tiene dos proyectos: uno para promocionar Malargüe y otro para capacitar a jóvenes sobre el uso de redes sociales.

A la hora de practicar deportes, la reina dice que le gustan varios. “Prefiero el voley, es el que más me gusta, me encanta, aunque también el handbol, seguramente me voy a dar un tiempo para practicar voley y alguna otra actividad deportiva en unos meses”.

Es que Candela todavía está en proceso de recuperación de una intervención quirúrgica. “Tenía un problema en la rodilla y al final tuvieron que operarme. Eso fue a los 17 años, pero próximamente espero volver a la normalidad y a practicar voley”.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, ¿Cuál es el momento de tu historia personal que te ha marcado? y ¿Qué sueñas para tu futuro?

“Me marcó mucho la separación de mis padres. Y para mi futuro espero ser cada día mejor, crecer como persona, profesionalmente y ser parte de un proceso de gran promoción turística de mi departamento”.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-La casa de papel, sin lugar a dudas.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Me gustan mucho las canciones de Tiny, si tengo que elegir una....es... Cupido.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Lo que más puedo le dedico a las redes, siempre me hago un espacio entre mis actividades. Instagram.

