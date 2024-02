Sasha, la reina de Las Heras que quiere ser chef y tener su empresa de catering

Desde los primeros días del mes, Las Heras tiene nueva representante vendimial y se ha convertido en la imagen del extenso e histórico departamento mendocino. Se trata de Sasha Aye Ali, de raíces árabes y bien mendocina que vive en pleno centro de la ciudad de Las Heras, a menos de 10 kilómetros del kilómetro cero de la capital provincial.

Con 22 años fue coronada en una elección muy disputada entre 12 candidatas distritales, que finalmente se definió entre dos representantes y tras un vibrante desempate con Melisa Molina (La Cieneguita), Sasha logró la mayoría de los votos. La celebración departamental, realizada en el Parque de la Familia, tuvo su espectáculo central que se llamó “Pueblo de hogares mágicos”.

La joven coronada fue propuesta por el distrito El Pastal, una zona ubicada en el cinturón productivo del departamento, pero Sasha aclara que ella vive en la ciudad departamental. “Pero me gusta todo el departamento, cada lugar tiene sus características, es muy variado”, comenta la reina y explica que le gustaría difundir las potencialidades que tiene Las Heras, “el departamento que me vio crecer y estoy muy feliz de representarlos”.

La Reina de la Vendimia de Las Heras 2024 representó al distrito El Pastal.

Sobre su vida anterior al reinado, cuenta que vive como una mendocina común, dedicada a las tareas cotidianas y le gusta reunirse con sus amigos. Vive con sus padres, Cintia y Diego y con sus hermanos Diego y Alan.

“Estoy estudiando pandadería, pastelería profesional y gastronomía, ahora me recibo en mayo”, expresa y agrega que logró llevar al día su carrera con mucho esfuerzo porque desde hacía varios meses tenía previsto ingresar por la puerta grande al mundo de la Vendimia e intentar traer la corona nacional al departamento norteño, una de las zonas fundacionales de la vitivinicultura en la región.

Es que Sasha resalta que Las Heras es la cuna del vino en la provincia y el país, “es una tradición que la mayoría de los lasherinos sabemos, que tenemos la bodega más antigua del país”, agrega la reina refiriéndose a la histórica bodega González Videla. Ubicada en Panquehua, el establecimiento fue fundado en 1830 y es la más antigua de latinoamérica que se mantiene en funcionamiento. Allí, a menos de 30 cuadras del centro departamental, también funciona un museo vitivinícola.

La soberana subraya: “Para mí, Vendimia representa la cultura de todos los mendocinos, es el espacio que se le da a la mujer y resalta el trabajo de la gente ligada a la vitivinicultura. Es una fiesta que no debe desaparecer, al contrario”.

Más adelante, la flamante soberana resalta la variada oferta de lugares turísticos que tiene su departamento y comenta que hace unos días participó de la presentación en Uspallata del calendario anual de trail running, entre sus intervenciones como reina en actos oficiales. Agrega que su primera intervención como reina ocurrió un día después de haber sido coronada, cuando le tocó formar parte de las autoridades departamentales durante la elección de la Reina de Adultos Mayores, el 4 de febrero.

“Y también estuvimos hace 10 días en el tradicional Festival de Alta Montaña de Uspallata”, agrega y destaca la gran cantidad de público que asistió a esa celebración y paseó por la montaña durante el último fin de semana extra largo. En este sentido, se refirió a los sitios turísticos de Las Heras que son una suerte de imán para argentinos y extranjeros.

En este sentido, se destaca la multitudinaria reunión de motociclistas de distintas provincias y de otros países en el monumento del Cristo Redentor, en el límite con Chile. O los miles de montañistas que año tras año intentan hacer cumbre en el cerro Aconcagua.

“Reitero que tenemos muchos lugares para visitar, desde otras zonas de alta montaña, como la villa de Las Cuevas, el valle de Uspallata y otros lugares muy pintorescos como la zona de Villavicencio, (muy conocida en el país porque desde allí se envasa el agua mineral del mismo nombre), pero en el llano hay sitios como el Campo Histórico El Plumerillo, que invito a conocer para que la gente pueda vivir esa experiencia ligada a la campaña libertadora del General San Martín”.

Jugadora de fútbol recreativo

Sasha expresa que su vida gira en torno a las reuniones con amigos y sus familiares. Y agrega: “Salgo con mis amigos, nos gusta ir al Parque General San Martín a tomar mate, también vamos mucho al cine y a tomar un helado por el Centro y otros lugares de la provincia”. Y asegura: “lo más importante de mi vida es mi familia, gracias a ellos hoy estoy de pie disfrutando esta experiencia tan linda”.

Además le gustan los deportes. “Siempre hice deporte, hockey, handbol, hoy sólo hago gimnasia fuincional y fútbol recreativo en las canchitas de Las Heras con mis amigas. Mi posición de juego favorita es delantera”.

Sobre sus estudios, la reina cuenta que se decidió después de la pandemia seguir la carrera ligada al mundo gastronómico y asegura que al principio se acercó a la actividad como una terapia.

“Fue en un momento complicado de mi vida, estaba estudiando Nutrición y sentía que no era lo que realmente quería para mi futuro. Luego llegó la pandemia y empecé a cocinar, lo hice a modo de terapia y descubrí un mundo hermoso que invito a conocer”. Y afirma: “Una vez recibida, seguiré estudiando y participando de nuevos cursos porque me gustaría ser chef, ir a trabajar afuera, Cancún sería el lugar soñado y también me gustaría tener mi empresa de catering”.

El proyecto social de Sasha Aye Ali como Reina de la Vendimia de Las Heras 2024, tiene a la salud mental como eje.

El proyecto social de Sasha se basa en la salud mental. “Mi objetivo es brindar talleres de concientización, ofrecer charlas, talleres de arte, música, cocina, para que la gente se sienta contenida y pueda tener nuevas oportunidades para desarrollarse”, cuenta Sasha.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, ¿Cuál es el momento de tu historia personal que te ha marcado? y ¿Qué sueñas para tu futuro?

“El momento de mi historia que marcó un antes y un después en mi vida fue después de pandemia me vine abajo y estuve muy mal anímicamente, me costó casi 3 años salir de todo eso y hoy puedo decir que estoy bien y que la vida es una sola y hay que vivir siempre al máximo. Aprender a quererse uno mismo es la mejor solución para salir adelante.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Mi otra yo

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-La verdad que me gusta mucho la música no tengo una favorita, pero si escucho mucho Yatra, Mau y Ricky, Emilia y María Becerra

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Le dedicó bastante tiempo a mis redes, me gusta mucho subir fotos a Instagram

