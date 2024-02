Nahuel Pennisi se prepara para la Fiesta de la Cosecha 2024: una charla con un cantante en plena expansión

A Nahuel Pennisi le gustan los conciertos colectivos, donde tiene la oportunidad de compartir escenario con artistas que admira y donde genuinamente surgen las ganas de compartir la música. Y como parte del calendario vendimial, el músico volverá a Mendoza, pero esta vez para ser parte de los artistas que participarán en el espectáculo de la Fiesta de la Cosecha, el próximo miércoles 28 de febrero, en los viñedos del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli.

Pennisi en 2019 fue parte de los músicos invitados en la primera repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y esta temporada nuevamente se suma a los festejos provinciales, pero acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Kevin Johansen, Benito Cerati, Los Tabaleros, Maggie Cullen y La Bruja Salguero, bajo la dirección de maestro Gustavo “Popi” Spatocco.

“Me pone muy contento esta posibilidad y cantar con una orquesta la música se pone en otro lugar, es más emocionante. Así que estoy muy contento. Ya estuvimos hablando con Popi Spatocco sobre el repertorio. A Popi lo conozco hace muchos años, compartimos desde que yo empecé. Tenemos pensado hacer algunas canciones mías, otras del cancionero popular, recordando a la Negra Mercedes, también algo de León Gieco y algo de lo actual, ir por esos caminos. Y somos varios artistas, va a estar muy bueno”, comenta el músico desde su casa en Buenos Aires, antes de volver al ruedo.

Y confiesa: “Tengo un recuerdo especial del concierto en la Vendimia. Y este nuevo concierto, al ser al aire libre con una orquesta, el público puede disfrutar en la naturaleza, en un contexto importante y un momento sensible para el país. Y que haya música en vivo, me parece hermoso. Además de los espectáculos colectivos, me interesa mucho compartir con amigos. Más allá de que cada artista tiene su momento, se disfruta distinto cuando es grupal”.

Nahuel Pennisi en su presentación en el Festival de Peñas de Villa María. (Gentileza Prensa Festival de Peñas)

UN NUEVO DISCO Y UNA GIRA INTERNACIONAL

Nahuel Pennisi se convirtió en uno de los intérpretes y autores más destacados de la música popular. Familiarizado con el folclore, el músico se volcó a otros ritmos como la balada y también incursionó en la música latinoamericana.

“Renacer” fue su tercer y último álbum que lanzó en 2020, lo que lo llevó a afianzarse en la escena musical. A partir de ahí un gran puñado de singles lo han acompañado estos últimos años, con la posibilidad de interpretar duetos exitosos como su canción “Universo paralelo” junto a La Konga, “La noche” junto a La Delio Valdez o uno de los más recientes “Regresa”, con Luciano Pereyra.

-Empezaste un año con muchas presentaciones y con nuevos singles, ¿estás preparando el próximo disco?

-Si va todo bien y los plazos nos acompañan, tenemos la idea de lanzar un tema más y en mayo tenemos el disco completo, que hace mucho tiempo lo vengo trabajando, escribiendo canciones, buscando sonidos, un ida y vuelta con distintos autores para llegar a lo que quiero. Estamos con mucha expectativa porque hace rato que no saco un disco, y con ganas de compartir algo nuevo. Igual hubo algunos adelantos. Sacamos el tema con Luciano y también “Por segunda vez”, que la hicimos en México, que es parte de lo que se viene.

-Estas participaciones con otros artistas, ¿se dio por iniciativa tuya?

-Con Luciano tenemos un buen vínculo y le conté que tenía ganas de grabar algo con él. Y el año pasado apareció la canción, que sentía que era para él. Le pasé el tema, le gustó, lo grabamos, porque a él le gustaba el desafío de salir de su sonido. Y resultó algo muy lindo con mucha naturalidad.

-Justo en ese tema también te vas por otro sonido, más de la cumbia, la ranchera.

-Para mí lo importante es no quedarme en un lugar, y tratar nuevas sonoridades, desafíos. La música es muy amplia y tiene muchas posibilidades de transmitir cosas. El tema con Luciano comienza como una balada y después entra el ritmo de la cumbia. Y con la ranchera que grabamos el año pasado pasa lo mismo, tiene cierto aire de balada. Pero tienen esas melodías modernas para que la gente lo disfrute. Entonces el desafío es actualizarme para lo que se viene escuchando. Pero siempre manteniendo la impronta y el ADN, que es lo importante para sostener y por lo que llegué hasta acá.

-Hoy la industria lleva a los artistas a estar en permanente hacer y siempre mostrar algo nuevo, ¿cómo transitás esa dinámica?

-Yo me voy adaptando a este nuevo tiempo. Estamos en un momento donde todo pasa más rápido, antes sacábamos un disco y tenías tiempo de escucharlo, de girar y de escuchar. Ahora los tiempos son otros, porque sacás un disco y al poquito tiempo parece viejo, porque hay tanta música para escuchar que cambia la dinámica. Las plataformas te dan esa posibilidad y tengo que aprender y estar a la altura. De hecho estoy en eso, buscando lo nuevo y no quedarme quieto, esperando sacar un disco o que la gente conozca el tema. Y en esta nueva moda, lo lindo es el encuentro que sucede con los artistas, se dan espontáneamente, no es porque la industria te diga “grabá con tal” o “te conviene con este”. Es espontáneo, donde se busca divertirse y mostrar algo nuevo, compartir una idea y crear una canción.

-Recorriendo tu camino en la música, primero como artista callejero y hoy en los escenarios más destacados, ¿recordás algún momento de quiebre que te marcó?

-Fue en la época cuando tocaba en la calle, entre 2007 y 2010, Me acuerdo en el 2009 y gané un certamen del pre-Cosquín. Participé en el rubro Canción inédita en un homenaje que le hicimos al Chango Nieto y me acuerdo que cuando gané el festival, me invitan a tocar a la plaza mayor de Cosquín. Y para mí fue una revolución y lo conocí a Luis Salinas, que estaba en la plaza escuchando. Y me saludó y me invitó a tocar, entonces desde ahí se abrió un momento importante, de tocar en la televisión, de conocer a un artista que admiro. Y ese fue el puntapié, porque después de eso sentí que estaba más cerca de mi sueño de seguir con la música.

-En paralelo a tu trabajo formaste una linda familia, ¿tus hijos son tu debilidad?

-Sí. La nena tiene algo especial, es una dulzura increíble. Mateo tiene 4 años y Alma 2. Son tremendo los dos, es impresionante verlos crecer, descubriéndose. Los hijos son un espejo de uno, y están conectados con lo que hago, de a poco comparten la pasión. Los chicos son muy curiosos, pero la música siempre está. Los dos son sensibles, Mateo se aprende las canciones muy rápido. Y eso me conecta mucho a cuando era niño. A Alma le gustan más los instrumentos.

-Además del nuevo disco, ¿qué otros planes tenés para este año?

-En junio tenemos un concierto importante en México, en el teatro El Lunario en DF. Voy a tocar por primera vez a ese lugar y vamos a tratar de ir a Estados Unidos. Y después vamos a estar en Uruguay, en Chile, presentando el disco nuevo y todo lo que venga de aquí para adelante. Siempre surgen desafíos inesperados.

-Como un artista joven, que comenzaste de abajo, ¿qué reflexión les podes dejar a los chicos que quieren dedicarse a la música?

-Lo más importante es que se sigan animando, que no dejen de soñar. Y que los momentos son largos, a veces uno quiere todo rápido, todo ya. Pero la virtud más difícil es ser paciente con el camino. A mí me llevó muchos años y sigo trabajando y adaptándome. Lo importante es disfrutarlo, si uno no disfruta, donde toques, sea en la calle, en una peña o un escenario, si sos feliz ese sueño está cumplido. Después las cosas se van dando solas. Y la gente se da cuenta que vos la estás pasando bien, y eso lo tenés que transmitir. Y ojalá surjan muchos músicos.

Nahuel Pennisi actuará en la Fiesta de la Cosecha (prensa del artista).

23° EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA COSECHA: DETALLES DEL CONCIERTO Y ENTRADAS

La 23° edición de la Fiesta de la Cosecha se celebrará el miércoles 28 de febrero, en el viñedo del Aeropuerto Francisco Gabrielli. En el escenario actuarán la Orquesta Filarmónica de Mendoza con la participación especial de Nahuel Pennisi, Kevin Johansen, Benito Cerati, Los Tabaleros, Maggie Cullen y La Bruja Salguero. Además de un coro de cantoras mendocinas y el ensamble de músicos locales, bajo la dirección del maestro Gustavo “Popi” Spatocco.

.

La preventa de entradas continúa a través de la plataforma Entradaweb.com.ar , con dos sectores: Sector A (preferencial), con un valor de $10.000, y B (general), con un valor de $4.000.

La Fiesta de la Cosecha es organizada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, Gobierno de Mendoza, Aeropuertos Argentina 2000 y Estancia Mendoza.

Como siempre, el predio se habilitará a partir de las 18 con propuestas gastronómicas y un espacio de confort para quienes lleguen temprano y, a partir de las 19, comenzará la previa con música en vivo en el Patio Malbec.