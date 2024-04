Juventudes Fashion Day: se realiza el primer desfile inclusivo en Mendoza

Este viernes por la tarde se realizará “Juventudes Fashion Day”, el emocionante evento de moda, talento y diversión que reúne a jóvenes que formaron parte del taller de modelaje, organizado por la coordinación de juventudes, durante el año 2023. Será en la sala 1 de la nave cultural desde las 17.

El desfile inclusivo 2024, contará con tres pasadas de cada modelo en la nave cultural

La actividad contará con juegos temáticos como previa del evento, el desfile de los participantes, emprendedores de moda circular, intervenciones artísticas como bailes, arte con esculturas y cuadros, y un espacio para disfrutar de gastronomía y bebidas con foodtrucks. La entrada es libre y gratuita, desde el municipio mendocino invitan a la comunidad a formar parte del evento.

Se espera la presencia de, aproximadamente, 600 personas, contando con la asistencia de autoridades de gobierno de la Ciudad de Mendoza y de la provincia. Además, estarán presentes las Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, los reyes de la Vendimia para Todos, como así también diversas personalidades del mundo del espectáculo. A su vez, participarán distintas instituciones para promocionar diversos programas e interactuar con actividades recreativas.

Con esta propuesta, los jardines se conformarán como un ambiente de feria donde acudirán diferentes emprendedores que compartirán su indumentaria para que los jóvenes modelos desfilen sus marcas. Asimismo, se llevará a cabo una exhibición de ajedrez, con la participación de clubes adheridos a la Federación Mendocina de Ajedrez, e intervenciones de grupos artísticos de K-POP.

“Buscamos potenciar y acompañar las distintas etapas de las juventudes, cada espacio y actividad dentro de este cierre tiene una razón de ser. Con la feria buscamos alentar el emprendedurismo, la moda circular y concientizar sobre la importancia de la variedad de talles dentro de la industria textil. La Federación de Ajedrez cumple 50 años, y festeja con nosotros que existan espacios donde convergen chicos de todas las edades unidos por este hermoso juego. Tanto el ajedrez, la intervención de kpop y el taller de modelaje son espacios de contención, de estímulo y crecimiento para los jóvenes de la Ciudad”, mencionó a Los Andes Maximiliano Garrido, el coordinador de juventudes de la ciudad.

El coordinador también agradeció el apoyo por parte de Bárbara Pizarro, de la Coordinación de género y diversidad del municipio y Fernanda Urquiza, quien forma parte de la Coordinación de Diversidad Sexual de la Provincia.

Además, el encuentro, que tendrá la nave universitaria como el escenario principal del desfile, contará con tres pasadas de cada modelo. También, tendrá por delante una intervención especial en el cierre de Femme and Heels, a cargo de la Bruta.

El primer taller y desfile de modelaje inclusivo en Mendoza

Este desfile es considerado como el trabajo final y la tesis de los participantes de la capacitación. En el evento expondrán, frente al público, lo aprendido, modelando y luciendo prendas de emprendedores convocados.

De esta forma, tendrán la posibilidad de demostrar las técnicas, emociones y herramientas que han aprendido para avanzar en su camino hacia el mundo del modelaje.

“Este es el primer taller de modelaje gratuito e inclusivo en la historia de la provincia. Comenzó en octubre y en un mes comenzarán las inscripciones para una nueva edición donde esperamos capacitar a más jóvenes, agregar conversatorios y que el desfile próximo pueda escalar”, explicó Maximiliano y agregó: “Esta propuesta busca visibilizar la importancia de mantener aquellos espacios que alienten a la juventud a superarse todos los días. En materia de género y diversidad que el taller sea dado por una persona trans también es muy importante, por eso, ese día habrá stands informativos de programas provinciales y municipales que acompañan estas realidades”.

Por último, Garrido mencionó que buscan que estos programas, y esta visión logre extenderse a todos los municipios. “Creemos en los proyectos colectivos y el trabajo en equipo, los jóvenes se merecen políticas públicas que los valoren y acompañen”, cerró.

Cronograma de la propuesta

Comenzará a las 17 con una feria de emprendedores y una exhibición de ajedrez a las 17:30. Le seguirá una intervención de K-POP a las 18:30. Mientras que el Desfile comenzará a las 19:30 y el cierre estará a cargo de “La Bruta”.

“Cualquiera puede modelar”

María José Jeroli, directora de la agencia JM Models, estuvo a cargo de llevar adelante el taller edición 2023. El mismo estuvo destinado a jóvenes que quisieran instruirse en el mundo del modelaje, haciéndolo desde una perspectiva sin discriminación por género, peso o edad.

Durante el taller, se contó con un total de 40 inscriptos y se impartieron un total de 13 clases de tres horas y media, en las cuales se abordaron temáticas como el autoconocimiento del cuerpo, diversidades, empoderamiento, técnicas de postura, poses y pasarela.

Taller inclusivo edición 2023: Desde una perspectiva sin discriminación por género, peso o edad.

“Ha sido un taller de modelaje increíble que ha cambiado vidas, se ha hablado de salud mental, de amor propio y ha transformado a un montón de personas, ha sido un antes y un después. Están todas y todos invitados para ser parte de este cambio de vida y a este cambio de transformación que se viene”, explicó Sharon, unas de las participantes de juventudes y de JM Models

A través de la capacitación, se brindaron herramientas para promover y trabajar la seguridad y la confianza bajo el lema “Cualquiera puede modelar”, entendiendo que el mundo del modelaje es una industria reconocida por ser muy selectiva, creando inseguridades y apartando a quienes lucen diferentes al modelo estereotípico.

“Esto en realidad, fue un taller de vida, nos enseñaron tanto, estamos súper agradecidos a los chicos de juveniles y a Majo Ávila particularmente, esto no sirve no solo para la pasarela, si no para la vida”, dijo Mariana, otra de las participantes del taller.