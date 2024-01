La presidenta del Palmeiras dio una conferencia de prensa solo para mujeres: “No se pongan histéricos”

Leila Pereira, presidenta del club Palmeiras, ha protagonizado un acto sin precedentes al convocar una rueda de prensa exclusiva para periodistas mujeres, con el objetivo de denunciar el “machismo estructural” arraigado en el mundo del fútbol. Pereira ha desafiado las normas tradicionales al abordar el desequilibrio de género tanto en los clubes como en las salas de prensa.

En un inicio de la conferencia, Pereira advierte: “Por increíble que parezca, muchos hombres me preguntaron por qué podían venir solo mujeres. Yo les digo: no se pongan histéricos. A nosotras nos dicen histéricas cuando queremos ser oídas y la verdad es que no lo somos”, dijo al inicio de su conferencia de prensa en el estadio paulista.

Con firmeza, destaca que la elección de periodistas mujeres no se trata de privilegios, sino de la oportunidad de demostrar competencia y reclamar un espacio en un entorno futbolístico predominantemente masculino.

Pereira expone su experiencia al asistir a reuniones donde la abrumadora mayoría son hombres, subrayando la soledad que siente en esos contextos. “Me siento totalmente sola, tenemos que parar”, enfatiza, impulsando la necesidad de un cambio en la representación de género en el fútbol.

“Tenemos que decir basta a eso, no puede ser normal. Que haya solo una mujer al frente de un club grande en Sudamérica no es normal. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sufrimos diversas restricciones que nos impiden llegar?”, dijo la presidenta del club paulista.

La presidenta del Palmeiras rechaza la noción de querer “colocar mujeres” por simple representación, sino que aboga por la inclusividad y la igualdad de oportunidades. “Queremos tener la oportunidad de demostrar que somos competentes, queremos tener espacio en este mundo del fútbol, que es tan masculino”, declara Pereira.

Al finalizar la rueda de prensa, Leila Pereira envía un mensaje contundente: “En dos horas, los periodistas sintieron lo que nosotras hemos sentido toda nuestra vida. Espero desde el fondo de mi corazón no tener que volver a convocar una conferencia solo para mujeres para estar con mujeres aquí”. Su acto desafiante busca catalizar un cambio en la percepción de las mujeres en el ámbito futbolístico y desmantelar el machismo arraigado en la industria.

El historico momento fue retratado en video y compartido en la cuenta del Paimeras. Con la reseña “Una jornada histórica y representativa. Vea el detrás de escena de la entrevista a reporteras otorgada por el presidente @leilapereiralp” compartieron el clip

