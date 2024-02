La Reina de Rivadavia busca fomentar la salud mental en los jóvenes

Apenas fue elegida reina departamental de Rivadavia, Florencia Lagos no se olvidó de nadie en su ovacionado discurso. Agradeció a los medios de comunicación, a los artistas, a todos los hacedores de la vendimia, a su papá, a su hermana y su mamá, que ya no está, pero que “permanece siempre en mi corazón”. Pidió a la Virgen de la Carrodilla por el vino nuevo y prometió difundir, como soberana, las grandezas del pueblo rivadaviense.

“Flor” Lagos tiene 24 años. Habla tranquila, maneja las pausas, argumenta sin titubeos. Asegura que haber esperado unos años para presentarse como candidata le permite hoy disfrutar la Vendimia de otra manera.

“Me habían ofrecido presentarme antes, pero yo sentía que no era mi momento. Ahora sí, disfruto mucho todo, desde que salí reina distrital. Estamos a full, pero todas las actividades son lindas. Han sido muchas emociones”, cuenta Flor, que el pasado 2 de febrero se consagró como representante del distrito La Central, de Rivadavia, en la Fiesta denominada “Mujer de Vendimias”.

Estirpe de reinas

Claro que también hay otro factor clave que ayuda a Flor a moverse cómoda entre las luces y desafíos de vendimia. Y es el linaje familiar de reinas al que pertenece. Es que esta soberana creció escuchando y vivenciando historias de vendimias en primera persona de su madre, hermana, tías y primas.

Todas ellas han lucido corona, capa y cetro; conocen cada detalle de la tradición y la cultura de la Fiesta máxima de los mendocinos; ensayaron la mejor sonrisa y recibieron el cariño de la gente.

Flor Lagos tiene linaje real: su mamá fue virreina departamental en 1988 y su hermana Juli, Reina Nacional en 2018.

Esa tradición fue pasando de generación en generación y hoy le toca a Flor hacer honor a esta pasión heredada y, aclara, también elegida. “En mi casa, la vendimia es una tradición de familia. Por ejemplo, cuando entramos a la casa de mi abuela parece un museo, lleno de cuadros, fotos y recuerdos de cada mandato de las mujeres de mi familia”, describe, divertida.

Su hermana mayor, Julieta Lagos, fue nada menos que la Reina Nacional de la Vendimia en 2018. De ella recibe consejos y, sobre todo, contención. Su mamá, Silvia Carina Tur, fue virreina de Rivadavia en 1988. De ella escuchó las mejores anécdotas vendimiales.

“A mi mamá le gustó tanto la experiencia que nos inculcó de chicas que intentáramos vivirla. El día de la coronación, de hecho, yo sentí que ella estuvo conmigo. Yo estaba muy tranquila. Ese mismo día fui a visitarla al cementerio y apareció una mariposa blanca. Ella está presente”, se emociona Flor.

Su mamá falleció hace casi 10 años, luego de luchar casi una década contra un cáncer. Florencia tenía, por entonces, 15 años. Eso la marcó para siempre y asegura que aprendió a vivir con el dolor de esa ausencia. Cuenta que la recuerda cada día como “un ser especial y muy fuerte” y que, pese a las continuas descomposturas que sufría su madre, “siempre tenía una sonrisa”.

Un proyecto con el foco puesto en la salud mental

Además de la Vendimia a Flor le interesa hablar y fomentar la salud mental entre los jóvenes. A ella le tocó padecer ataques de pánico durante la pandemia por Covid-19 y asegura que, por entonces, desconocía completamente de su existencia, cómo se sentía, cómo se trataba y cómo debía controlar ese padecimiento.

Por eso, entiende que su influencia como reina departamental puede ayudar a prevenir y hablar de un tema, “aún considerado tabú, lamentablemente”, aclara.

Florencia presentó el proyecto “Jóvenes saludables: fomentemos la salud mental”, en su comuna y espera pueda instrumentarse lo antes posible. “Mi idea es que se brinden charlas y talleres sobre salud mental; dar herramientas y espacios de contención para todos los padecimientos mentales. Como jóvenes estamos expuestos a muchas presiones y frustraciones por no poder avanzar, a veces, como uno quiere y espera”, reflexiona la reina, quien apuesta a que se hable más del tema y encontrar espacios amigables para que, quienes están mal, no se sientan solos.

Uno de los puntos que desarrolló Flor en su proyecto es el impacto de las redes sociales en jóvenes y adolescentes si hay un uso excesivo. Es que cuando habla de redes sociales (ver despiece), Flor asegura que éstas generan mucha ansiedad y considera que una buena forma de mitigar el sentimiento de angustia o adicción podría ser regulando su uso y buscando una finalidad en los contenidos que se suben.

Casi una profesional de la salud

Flor está a pasitos de recibirse de kinesióloga y fisioterapeuta. Terminó de cursar hace dos años y muy recientemente logró cumplir con las prácticas profesionales que venía realizando en el hospital Perrupato, de San Martín.

“Justo terminé las prácticas cuando comencé Vendimia”, dice orgullosa. Su objetivo es poder obtener el título universitario este año y poder trabajar haciendo lo que más le gusta.

Su vocación por la kinesiología se dio naturalmente, cuenta Flor. Ella es federada de vóley y siempre vio que esa profesión estaba directamente vinculada al deporte que ama.

La Reina de Rivadavia, Flor Lagos, tiene como proyecto social fomentar la salud mental en los jóvenes.

“Ya tengo una carrera, he crecido y sigo creciendo. Ahora estoy disfrutando mucho de este momento y mi familia siempre me acompaña en todo”, concluye Flor, siempre dispuesta a disfrutar, y ahora más que nunca, de la magia de Vendimia.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Cuando mi mamá falleció fue un antes y un después en vida. Se murió a mis 15 años, luego de luchar diez años contra un cáncer. Ahí sentí que tuve que madurar como de golpe. Sin duda esa experiencia me dejó cicatrices que no dejan de doler, pero sí es cierto que, con el tiempo, se aprende a vivir con eso. La muerte de mi mamá nos enseñó a ser más fuertes y nos unió más como familia a mi papá Javier, un ser muy especial que hizo de papá y mamá, a mi hermana July y a mí.”

“Mi sueño es convertirme en Reina Nacional de la Vendimia. ¡Ése es un sueño que tengo de siempre! De chiquita ya jugaba a disfrazarme de reina. Mi mamá creo que nos inculcó mucho el amor por la vendimia por su experiencia (ver texto central). También mi sueño es poder recibirme y trabajar de lo que estudié y seguir teniendo una familia sana y completa, como ahora.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Una serie que vi tres veces y, sin dudarlo, volvería a ver es “Anne with an E”. Me encantó. De hecho, soy más de ver series que películas.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-La verdad es que me gusta de todo. Escucho folclore, cuarteto… Actualmente escucho mucho a Morat (banda colombiana de pop latino).

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Las uso, pero no tanto. Recién ahora en Vendimia comencé a subir más contenidos y fotos porque es una herramienta para publicitar y mostrar bien lo que hacemos las reinas, nuestra actividad. Ahora uso más Instagram y Facebook y cuando he tenido más tiempo he usado algo de Tiktok. En mi proyecto social hablo de la importancia de utilizar las redes con prudencia. Hay que regular su uso porque las redes generan mucha ansiedad. Yo soy de la idea de subir cosas cuando estoy bien y cuando estoy mal. Ahí también publico porque es más real. Hay que ver con qué finalidad se usan o se consumen.

Seguí leyendo