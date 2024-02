De las 18 soberanas vendimiales que participarán de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024, en Mendoza ya se han elegido 17. Solo resta conocer quién será la joven que representará a Maipú, fiesta departamental y coronación que tendrán lugar el próximo sábado, 24 de febrero. Y de las 17 ya confirmadas, estuvieron ausentes -y con aviso- las reinas de Tunuyán, San Carlos y de San Martín. El resto, las otras 14 jóvenes que sueñan con coronarse el sábado 2 de marzo como Reina Nacional de la Vendimia 2024, participaron durante la mañana de este jueves de la primera actividad oficial y en conjunto, dentro de la agenda de las reinas. Y fue en un contexto por demás descontracturado y alegre, que sirvió como antesala de lo que será la tradicional Convivencia Real, otro clásico de cada vendimia en que, en su edición 2024, será más austera.

En concreto, las reinas departamentales de la Vendimia 2024 de Guaymallén, de Godoy Cruz, de la Ciudad de Mendoza, de General Alvear, de La Paz, de Junín, de Malargüe, de Lavalle, de Las Heras, de Tupungato, de Santa Rosa, de Rivadavia, de San Rafael y de Luján de Cuyo participaron esta mañana de una capacitación organizada por Los Andes. Se trató de una charla y talleres referidos a estilismo, que tuvo lugar en la bodega Lamadrid Estate Wines (Luján de Cuyo), y que -además- sirvió para que muchas de las jóvenes se vieran entre sí por primera vez y compartieran varios minutos para no solo analizar a sus pares sino, además, comenzar a desentramar cuáles tienen más feeling y buena onda.

Prueba superada: antes de la Convivencia, las reinas de la Vendimia compartieron una mañana de aprendizaje, brindis y risas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Además de un taller sobre tendencias de vestuario y colores y de uno referido al cuidado del cabello y recomendaciones sobre peinados y estilos, las reinas compartieron un desayuno y realizaron el primer brindis en conjunto de la Fiesta de la Vendimia 2024, que por estos días transita el inicio de su momento decisivo.

Además, las soberanas realizaron una visita guiada por la bodega y hasta recibieron una edición del vino elaborado por la Facultad de Enología de la Universidad Juan Agustín Maza, con etiquetas personalizadas. Porque cada reina se llevó una botella con el diseño de etiqueta centrado en la producción de fotos realizada por Los Andes en esta Vendimia 2024.

“No creo que lo tomemos, lo vamos a guardar como recuerdo”, coincidieron las jóvenes, entre risas, en el momento en que les entregaron las botellas.

LAS MADRUGADORAS VS LAS DE LAS TARDANZAS

Sasha Aye Ali (Las Heras), Candela Carricondo Cecconato (Malargüe) y Karen Rubino (Godoy Cruz) fueron las primeras reinas en llegar a la bodega Lamadrid Estate Wines, en Luján de Cuyo, donde esta mañana tuvo lugar el taller de estilismo destinado a las reinas y organizado por Los Andes.

Si bien la actividad estaba programada a partir de las 10, estas tres jóvenes -y a quienes después se sumaron las reinas de Ciudad de Mendoza (Agostina Saua), de Guaymallén (Angelina Franco) minutos después- llegaron antes de lo previsto. Y, como a quien madruga, Dios lo ayuda (Baco o Dionisio, si hablamos de dioses del vino en la mitología griega y romana), las jóvenes pudieron disfrutar de una visita guiada exprés por el lugar.

Liz Villegas (Junín), Maria Sol indiveri (San Rafael) y Julieta Bosquet (Luján de Cuyo), por su parte, fueron las últimas en llegar. Desperfectos mecánicos y compromisos relacionados a sus funciones como soberanas departamentales derivaron en que las 3 jóvenes llegaran al salón de la bodega cuando la capacitación estaba en desarrollo ya.

Pero no solo Dios ayuda al que madruga. Porque la lujanina Julieta, pese a ser la última en llegar, fue la afortunada ganadora de una prenda de vestir y de un turno en la peluquería GT Estilista, quienes precisamente estuvieron a cargo de las charlas.

Otra de las reinas que llamó la atención por una particularidad fue Agostina González, de Santa Rosa. Y es que fue la única reina que no llevaba su banda con el nombre del departamento que representa.

LA BUENA ONDA ENTRE LAS COORDINADORAS Y LOS “PONCHITOS” SALVADORES

Si bien la coordinadora general de reinas Alejandra Gamboa estuvo en la previa del inicio de la capacitación a cargo de Los Andes, da una de las reinas departamentales fue acompañada por sus propias coordinadoras (o coordinadores). Y, mientras las jóvenes escuchaban con atención los módulos de la capacitación, sus acompañantes se reunieron -sentados- alrededor de una de las mesas en los jardines de la bodega Lamadrid Estate Wines.

Claro que, después de días de más de 35° y de mucho sol y calor sofocante -y hasta lluvia-, la mañana del jueves estuvo por demás fresquita, nublada y agradable. Tanto que algunas de las coordinadoras, sin temor a quedar como exageradas, aceptaron con mucho gusto el ofrecimiento de los encargados de hospitalidad de la bodega cuando les ofrecieron algunos ponchos para abrigarse del frío (o del fresquito, sin ser tan exagerados).

Al final de la capacitación y visita a la bodega, las reinas se tomaron una foto con sus bandas y sosteniendo una copa de brindis en lo que, se podría decir, fue el primer brindis oficial con la mayoría de las soberanas. Y, para no ser menos, las coordinadoras/los coordinadores y acompañantes de las reinas también se tomaron una foto entre sí, también brindando y -en muchos casos- sin quitarse el ponchito.

PEINADOS, EL MOMENTO EN QUE LAS REINAS MOSTRARON SUS GARRAS

La primera de las charlas de la capacitación estuvo a cargo de la diseñadora Carolina Orozco (@rebeccacapsula), quien habló de estilismo y de la combinación y la sintonía de los distintos tonos de colores en las prendas de vestir y accesorios.

Aquí las jóvenes prestaron especial atención y tomaron nota de los diferentes tips. Sin embargo, fue cuando uno de los estilistas de GT Estilistas tomó las riendas de la charla, que comenzaron los murmullos (simpáticos claro está) y las risitas, que empezaron bajitas y cada vez fueron más audibles.

El profesional, por ejemplo, destacó que siempre que haya una corona el cabello debe esta recogido o semirecogido, contó que el cabello rubio y el lacio absoluto no son una buena combinación (de hecho, no se llevan demasiado bien) y que la queratina y otros productos deben ser utilizados en cabellos que no se van a decolorar o intervenir.

“Veo que aquí están presentes todos los tipos de pelos de los que voy a hablar hoy”, contó, sonriente y pícaro, al comienzo de su charla el estilista. Y ello motivó a que, ni lerdas ni perezosas, las reinas comenzaran a inspeccionar meticulosamente y en detalle todos y cada uno de los peinados y cabellos de sus pares.

REINA Y VIRREINA NACIONAL, AUSENTES Y CON AVISO

Al igual que las reinas de la Vendimia departamentales de Tunuyán, San Carlos y de San Martín, la reina y virreina nacional 2023 también estuvieron ausentes y con aviso de esta primera capacitación en estilismo.

Ana Laura Verde y Gemina Navarro no pudieron ser de la partida en esta primera capacitación organizada por Los Andes. Y un representante del equipo de la Coordinación General de las Reinas fue quien hizo llegar, públicamente, el pedido de disculpas y excusó a las reinas por el “faltazo”.

DE LA MIRADA PERDIDA EN EL DESAYUNO A LA SONRISA Y LA SOLTURA EN EL BRINDIS

Arrancar cualquier día es difícil, más si no se bebió un café o se desayunó como se debe antes de ello. Para pruebas, alcanza y sobra la mirada perdida que predominaba en el rostro de Angelina Franco (reina de la Vendimia Guaymallén 2024) mientras sostenía una gran taza de café con leche y fijaba su vista en un punto imaginario en el horizonte. Esa misma mirada que luego mutó a sonrisa cuando se dio cuenta de que la estaban fotografiando en esa transición entre dejar el “mundo de los sueños” para trasladarse al mundo real.

Claro que una vez completada la capacitación y los dos talleres, esa mirada en Angelina (que no era exclusiva de ella, sino que predominaba en todas las reinas a primer hora) ya había mutado a sonrisas, brindis y una cada vez más creciente verborragia.

“Veo que las caras ahora, ya con una copa de vino en la mano y después de varios brindis, no son las mismas que tenían apenas llegaron y mientras desayunaban”, bromeó, sonriente, el gerente general de la bodega Lamadrid Estate Wines, Eduardo Ríos. Y la broma del anfitrión contagió la alegría y se manifestó en una catarata de sonrisas -y risotadas- en todas las soberanas.

