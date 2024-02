La Reina de Guaymallén se esperanza con mejorar los senderos del Acceso Este

Una de las cosas más lindas que trajo la Vendimia para Angelina Franco Leiva es el reencuentro de su familia. “Hacía diez años que no se reunía mi familia entera y estábamos todos juntos. Desde que salí reina me acompañan mi papá, mi mamá, mi hermana y mis abuelos a muchos lados”, destaca Angelina, la nueva soberana de Guaymallén.

Los padres de Angelina se separaron hace diez años. Ella vive con su mamá, Verónica. Su hermana menor, Giuliana, de 9 años, no vive con la reina, pero proclama ser fanática número 1 de Angelina, mucho más ahora que ostenta los atributos vendimiales. “El otro día Giuli me dijo que sus amiguitas la felicitaban por ser mi hermana. Ella está feliz”, celebra la soberana de 18 años.

La joven este año se animó a postularse, ya que cumplía con la mayoría de edad requerida para ingresar. Representó al distrito Dorrego y fue electa el 4 de febrero en la Fiesta “Sueños de Vendimia”, luego de inolvidables pasajes artísticos que homenajeaban a Quino, el papá de Mafalda.

“La fiesta fue hermosa, mágica. Ya disfrutaba todo eso. Cuando salí reina no lo podía creer. Pasaban las horas y yo no caía. Me quedé en shock”, confiesa ‘Angie’, de novia hace más de dos años con Valentín, un rapero “muy compañero” que la banca en todo y, ahora, más que nunca. Incluso, cuenta, la preparó mentalmente por si no llegaba a ser elegida como soberana departamental. “Él quiere que no me estrese, que disfrute el momento”, agrega.

Angelina Franco confesó no ser fanática de Vendimia, pero admitió que el ser reina es un momento bisagra en su vida.

Angelina reconoce no haber sido fanática, “para nada”, de la Vendimia. Confiesa que solo ha visitado con sus amigos alguna Vía Blanca y recuerda haber escuchado a mujeres allegadas a su madre elogiarla por su belleza y auspiciarle un futuro como reina vendimial. Y parece que tenían razón. “Nunca imaginé ser reina y ahora estoy acá. Increíble”, subraya esta soberana que prefiere vivir el momento más que planificar el futuro.

Un cambio para paseantes en el “verde” del Acceso Este

Cuando se postuló, Angelina presentó un proyecto social que apunta a ensanchar los caminos asfaltados ubicados en el espacio verde del acceso Este y así poder delinear de una manera más eficaz el sendero para ciclistas y peatones. Al menos, en los tramos de las laterales del acceso, como Villa Nueva, San José y Dorrego.

De hecho, su mamá hace un tiempo, mientras caminaba por los espacios verdes que rodean el acceso Este, fue “atropellada” por una bici. “Por suerte no le pasó nada, pero podría haber sido peor”, aclara.

Si bien aceptaron su proyecto, advirtieron desde la comuna que algunos senderos no se podrán agrandar porque implica una tala innecesaria de árboles en esos espacios. Por ahora, el municipio prometió a la nueva reina de Guaymallén trabajar para mejorar la circulación en algunos tramos. Claro, en aquellos donde no haya que recurrir a la tala, con el fin de hacer más funcional el recorrido a los paseantes.

El proyecto de Angelina incluye, además, colocación de cartelería en esa zona con mensajes de concientización sobre la importancia de hidratarse y otros consejos para mantener una vida saludable. “Creo que cuando culmine la fiesta, en marzo, se podrá avanzar en ese proyecto para que sea más cómodo circular por las laterales. Estaría bueno”, se esperanza la joven de Dorrego.

Un año sabático muy útil

Esta soberana, que se identifica “cien por ciento” con su signo zodiacal, Aries, cursa el primer año de Administración de empresas en una institución privada. Decidió elegir esa carrera luego de pasar medio año “sabático” buscando su destino y su vocación. “No fue fácil encontrar algo que me gustara. Con 18 años es muy difícil elegir algo para toda la vida”, señala.

En esa pausa entre la secundaria y la universidad, la joven buscó trabajo y dejó su currículum en diferentes empresas sin demasiado éxito, asegura. Entonces, decidió no perder más tiempo y se inscribió en un curso de modelaje. Allí, Angelina aprendió pasarela, maquillaje y fotogenia, entre otros secretos de belleza, los cuales -afirma- son de mucha ayuda para estos momentos de reinado vendimial.

Generación “redes”

Angelina es un fiel reflejo de estos tiempos y de su generación. Ama las redes sociales, es activa, postea fotos e historias, está atenta a las reacciones, a los comentarios y a sumar seguidores.

También mira muchas series vía streaming y escucha música en plataformas digitales. Uno de sus planes favoritos es compartir noche de pelis con su novio -”aunque me quede dormida al toque”, dice risueña-, alguna salida con sus amigas o practicar gimnasia en casa con su mamá y una personal trainer.

La candidata vendimia de Guaymallén, Angelina Franco, se considera super positiva y alegre, además de "cien por ciento" de Aries.

¿Qué detesta? la “mala vibra” de las personas. Angelina se considera a sí misma como “alegre y súper positiva” y, gestos como no devolver el saludo, o las críticas a espaldas de uno, no le gustan. De hecho, confiesa que no le fue fácil integrarse a la corte de reinas distritales este año y desea que en los próximos meses, los ánimos (y egos) de algunas soberanas del departamento más poblado de Mendoza vayan amainando.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Sin duda, un momento que está marcando un antes y un después en mi vida es ahora. El hecho de ser Reina de Guaymallén es un momento bisagra. De hecho, recuerdo cuando iba con mis amigos al Carrusel y pensaba: ´qué lindo debe ser estar ahí´. Y ahora, ¡estoy acá! No puedo creer que esté representando como reina a mi departamento. También te podría decir que me marcó la separación de mis padres, hace diez años, pero ya pasó y no quiero quedarme estancada en el pasado”.

(Piensa un rato): “Un sueño es ser Reina Nacional de la Vendimia y viajar mucho, recorrer el mundo. Pero en general, no sueño porque prefiero encontrarme con el futuro, no buscarlo. Confío en que se irán dando las cosas. No soy de planificar los sueños. Vivo el ahora. Por ejemplo, el año pasado pensaba qué sería de mi vida en un año y jamás pensé que sería reina vendimial”.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Uy me encantan las películas y series de terror. Si tengo que elegir solo una, elijo Stranger things. Estoy esperando la nueva temporada. La enganché en la época de la pandemia y desde entonces he visto todos los capítulos. Me gusta el género de terror. A veces, es cierto, sueño cosas feas, pero me genera mucha adrenalina. Antes, de chica, me daban mucho miedo. Ahora me encanta verla.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Amo a Emilia (cantante pop argentina), así que escucho todas sus canciones y hay siempre alguna sonando en mi playlist. Ahora me gustó la canción del nieto de Bob Marley, ¿Lo conocés? Es YG Marley. Mejor te paso la captura por whatsapp para que veas bien cómo se escribe (la reina envía captura correspondiente y Los Andes confirma el nombre de la canción favorita, por estos días, de Angelina: Praise Jah In The Moonlight.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Mucho. En general, uso más Instagram, es lo que se usa más ahora. Y veo Tiktok también. Publico todos los días fotos e historias, y ahora más porque hay mucha actividad en los días de vendimia para nosotras.

