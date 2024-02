Isis, la reina de Tunuyán que estudia medicina y quiere que los cosechadores tengan un sitio de atención para la salud

Tiene 20 años, estudia Medicina, su vida se divide entre la facultad, en el Gran Mendoza y los fines de semana en su querido Tunuyán. A pesar de llevar ese ritmo, Isis Guillén aceptó el desafío de “acercarse” más a la Vendimia y participar este año de los primeros pasos de la gran fiesta. Y así se presentó como candidata por la ciudad del departamento del Valle de Uco y se ganó el lugar de reina distrital.

Y hace unos días, luego de la fiesta “Sonidos del Universo”, que tuvo una puesta en escena de más de 200 artistas en el predio del Festival de la Tonada, fue coronada reina departamental. Julieta Alonso es la virreina, mientras que la reina de la Tonada 2024 es Génesis Sandoval y Bárbara Lucía López Videla, virreina del festival.

Hoy, Isis Guillén Godoy es la representante, la imagen de su departamento. “Prometo que voy a cumplir con el verdadero objetivo que tiene una reina de Vendimia, que es ser la voz de los protagonistas de todo esto: los trabajadores de vendimia, que dejan su vida para dejar a nuestro Tunuyán y a todo Mendoza en lo más alto. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Feliz Vendimia y feliz Tonada para todos”, fueron sus palabras tras la coronación, durante un espectáculo emotivo, que finalizó con la presentación del grupo Estelares.

Isis, un nombre ligado a los orígenes de la magia en el antiguo Egipto, es el nombre de la soberana tunuyanina. “Por curiosidad comencé a leer sobre la historia de Egipto, para saber de dónde procedía”, asegura la reina. De todas maneras aclara que sus padres le han comentado que les pareció muy lindo y por eso la inscribieron con ese nombre en el registro civil.

Cursa el tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad de Mendoza y a la hora de inclinarse por una especialidad, comenta que todavía no está segura, pero cree que seguramente estará ligada a la maternidad. “No lo tengo definido aun, pero desde que ingresé, incluso antes, me impulsa todo lo relacionado a la maternidad, la fertilización asistida, por ejemplo. Mi opción al principio era estudiar obstetricia, pero finalmente ingresé a Medicina”.

Entre el Manzano y la Arístides Villanueva

Cuenta que hizo la primaria y secundaria en el colegio Niño Jesús, en su ciudad y al egresar se vio obligada a independizarse y trasladar parte de su vida al Gran Mendoza para continuar sus estudios universitarios. “Vivo en Dorrego, con otros tres estudiantes y viajo por semana a Tunuyán, es una carrera muy exigente, te demanda mucho tiempo, no me permite viajar todos los días (80 km de Mendoza-Tunuyán).

Sobre las diferencias entre Dorrego y su ciudad natal, explica que no hay tanta diferencia. “Dorrego es un lugar bastante tranquilo, por lo menos donde vivo, y es parecido a mi barrio. Ahora, el cambio se nota cuando debo ir a la facultad que está en plena Arístides Villanueva, ahí es distinto, pero tiene su encanto la ciudad de Mendoza, aunque con el correr de los días, uno siempre extraña su lugar y por eso los fines de semana aprovecho para reunirme en familia”.

Agrega que los turistas disfrutan tanto de la vida en la ciudad como en el resto de los departamentos mendocinos. “En mi caso, Tunuyán tiene muchísimo valor a nivel histórico, relacionado a nuestro liberador, el General San Martín. Tiene que ver con nuestra historia como nación y aquí, el Manzano Histórico es el sitio histórico más importantes de la provincia”.

Y continúa: “valoro la calidad de la gente de Tunuyán, los turistas disfrutan mucho estar aquí. Este año tuvimos un Festival Nacional de la Tonada condicionado por la crisis, pero igual se vivió un gran momento”.

La reina es muy deportista, practicó natación durante más de 10 años y se vio obligada a abandonar esta actividad debido a sus estudios. “Siempre que puedo vuelvo a este hobby, me despeja la mente”. Algunas veces participa en algún encuentro o torneo de aguas abiertas. Es que nada desde niña, incluso llegó a federarse para competir en campeonatos provinciales, nacionales y encuentros internacionales.

“Comenzamos en el natatorio de la municipalidad de Tunuyán, para luego federarme y competir para el club de YPF”. Pero antes de entrenar en la pileta petrolera de Godoy Cruz, aclara que una de sus mejores etapas las vivió en la piscina climatizada tunuyanina. “Teníamos un equipo maravilloso, con un potencial enorme, pero lamentablemente cerraron las instalaciones y se disolvió el grupo”.

Se destaca en el estilo pecho, en carreras de velocidad. “Es triste, tengo muy buenos recuerdos de ese equipo y a muchos nadadores nos convocaron de otros clubes mendocinos, en mi caso, YPF”. También dice que fue finalista en varias competencias nacionales y compitió a nivel internacional en Chile, en España, ante equipos muy fuertes de esos países y de otros competidores argentinos, de Brasil y Perú.

Vino blanco, su preferido

La reina recién este año está ingresando de lleno al Mundo Vendimia, pero deja en claro que el vino le encanta. “Prefiero los blancos, pero me gustan todos”. Su madre es abogada, trabaja en el Poder Judicial; su padre es docente y tiene dos hermanos, Abril y Ángel.

“Mi relación con Vendimia viene de mi tío, que es ingeniero agrónomo, se recibió en la UNCuyo y dedica su vida al cultivo y al vino, porque tiene un pequeño emprendimiento que es su pasión. Lo veo que trabaja con un afecto muy grande, es lo que genera la Vendimia. Él siempre nos comenta sus proyectos, y de cómo la vitivinicultura nos desarrolla como pueblo y a nivel económico. Ese fue mi primer paso hacia el mundo del vino y la cosecha de la uva”.

Más adelante, añade: “luego, una amiga, Melisa Calderón, virreina de Tunuyán 2020, me alentó para que me presentara como candidata, junto con un amigo, Lucas Gómez, que es fotógrafo, me dieron ánimo y así logré dar el gran paso. Fue una autosuperación y me propuse prepararme y así lo estoy haciendo en las distintas áreas. Estoy aprendiendo a bailar y leo sobre vitivinicultura y la fiesta de la Vendimia”.

Justamente resalta que su proyecto une estas dos actividades apasionantes: Vendimia y Medicina. “Quiero lograr la puesta en marcha de un sistema de asistencia médica móvil, para atender a todos los trabajadores durante este período de cosecha. Es un trabajo muy sacrificado, están expuestos a la deshidratación, cortes, picaduras de animales y hasta intoxicaciones con pesticidas. Son problemas más comunes de lo que pensamos y por eso, la gente que trabaja en la cosecha requiere este tipo de atención in situ para no resignar tiempo de su trabajo”.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, ¿Cuál es el momento de tu historia personal que te ha marcado? y ¿Qué sueñas para tu futuro?

Creo que lo que más me marcó últimamente fue la enfermedad de mi abuela y la muerte de mi abuelo hace menos de un año. Mi sueño tiene que ver con mi vocación, sueño con convertirme en medica y ayudar a las personas.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-No consumo mucho streaming pero el programa de Majo López en canal 9 me encanta .

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-La parte de adelante (Andrés Calamaro).

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-No estoy muy pendiente de redes, desde que me presenté como candidata tuve que prestarles más atención, creo que prefiero Instagram

