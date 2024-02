La Reina de San Martín presentó el proyecto “Enlace vitivinícola”

“Creo que toda mendocina ha fantaseado alguna vez con ser Reina de la Vendimia”, arriesga Candela Díaz Magistretti, quien sí jugó muchas veces a ser reina en su infancia y logró cumplir su sueño el pasado 10 de febrero, cuando fue elegida por el voto de la gente como la nueva soberana de San Martín.

Candela cuenta que de chiquita ya soñaba con representar con capa y corona a su departamento. “Calculábamos todos los votos de las reinas en mi casa, también íbamos a la Vía Blanca”, cuenta esta fan sobre la Vendimia. Pero fue de más grande y luego de pensarlo durante tres años, que decidió presentarse a la elección departamental representando al distrito de Ciudad.

“La verdad es que con 24 años siento que disfruto mucho más el día a día. Si bien me siento como en una vidriera, a veces, trato de no controlar todo y disfrutar. No solo quería vivir la experiencia, sino también asumirla con responsabilidad. Disfruto y agradezco también el acompañamiento permanente de mi familia y el de la familia de mi novio”, dice, conmovida la nueva representante de la “tierra del Bonarda”.

Una “bolsa de trabajo” virtual y vitivinícola

Cuando se postuló como reina distrital, Candela presentó un interesante proyecto social que se denomina “Enlace Vitivinícola”, una suerte de bolsa de trabajo virtual para el área de la vitivinicultura. ¿El objetivo? encontrar empleo y empleados dentro del rubro. “Quiero ayudar a que haya un nexo entre productores y trabajadores vitivinícolas a través de la creación de un sitio web. Que allí se sepa qué empresas están necesitando gente y que las empresas sepan quiénes buscan empleo”, explica la soberana.

Cuenta que en la plataforma también se ofrecerá capacitación gratuita para quienes desean aprender ciertos oficios vinculados a la vid y que también los postulantes podrán obtener un apto psicofísico para otorgar más garantías a la parte empleadora y así tener más chances de conseguir trabajo.

Candela Díaz Magistretti confiesa que siempre soñó con portar los atributos y que hace tres años que tenía la propuesta de ser soberana.

“Sería un gran beneficio para todos los del sector y creo que es muy importante para nuestro departamento”, asegura la joven, quien trabajó en este proyecto junto a Nacho, enólogo de la zona sanmartiniana, y su novio desde hace 6 años.

Una médica por aquí

Candela toma vino, disfruta de su aroma y sabor y reconoce que aprendió bastante de esta bebida espirituosa junto a su novio. Pero su vocación está ligada a la salud. De hecho, le queda “muy poquito” para recibirse de médica. Cursó y rindió todas las materias de la carrera. Le resta comenzar su residencia en un centro de salud para poder obtener el tan anhelado título. Por eso decidió participar en Vendimia recién este año. “Ahora, sentía, era el momento justo”, cuenta.

Es que, si bien la joven tuvo algunas propuestas en años anteriores para postularse, prefirió hacerlo este año por dos motivos: la intensa carga horaria que demandaba estudiar Medicina (viajó todos los días de San Martín hasta el centro de Mendoza para cursar la carrera), y sus ganas de “disfrutar todo con mayor madurez, viendo todo desde otro ángulo y más segura”.

El sentido de la responsabilidad y de la planificación son, sin duda, una característica de esta joven capricorniana. “Si te organizás y tenés disciplina podés lograr tus objetivos. Es el día a día, es dar un paso a la vez”, aconseja la soberana que abrió camino en su familia numerosa y eso, asegura Candela, influyó en su personalidad ordenada.

Es la mayor de cuatro hermanas (le siguen Graciana, Lola y Paulina), y aún vive con su mamá Paola, abogada, y Ariel, profesor de Educación Física, de quien heredó el amor por el deporte: su hobby favorito.

La reina “runner”

Candela ama moverse. Hizo gimnasia artística varios años de pequeña, pero luego abordó el vóley y otros deportes por un problema cervical. En la adolescencia decidió abandonar la exigencia del deporte profesional para disfrutar los fines de semana con sus amigas, pero nunca dejó de hacer ejercicio.

Acude regularmente al gimnasio y es corredora aficionada. Integra un grupo de running en San Martín que la contiene, la divierte y le propone constantes desafíos. “Es un grupo hermoso, más de 50 personas que salimos a correr y conocemos diferentes lugares de Mendoza”, cuenta.

La reina departamental de San Martín, Candela Díaz, es corredora aficionada y estudiante de medicina.

De hecho, en sus redes sociales, donde Candela se muestra muy activa, abundan las fotos y posteos como corredora, en el mar o con su novio. Aunque en los últimos días, reconoce que hay más uvas, más vino, más coronas y más fiestas en sus redes. En fin, hay más color de vendimia.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Algo que me marcó fue el fallecimiento de mis dos abuelos. Ambos murieron el mismo año, en el 2018. Mi abuela materna, por un lado, y mi abuelo paterno, por el otro. Con los dos tenía una relación muy linda. Creo que desde que fallecieron empecé a darle más valor a la familia, aprovechar el momento y disfrutarlo con la gente querida. Porque no sabés cuánto tiempo va a estar. Es el ciclo de la vida. Un recuerdo de mi abuela, quien vivía en Palmira, eran las bolsitas con golosinas que nos traía, o darnos comida casera para que tuviéramos en la semana. Ella no era la más demostrativa con palabras o cariños. Me identifico con ella en ese sentido, porque demostraba más su amor con las acciones, con esos gestos. Y mi abuelo paterno era re compañero. Estaba siempre presente, nos acompañaba mucho”.

“Uno de mis sueños es poder trabajar y dedicarme a lo mío, a la medicina. También un sueño es poder vivir, aunque sea unos meses, trabajando afuera del país, en un lugar donde pueda hablar inglés y aprender más del idioma. Vivir esa experiencia y salir de mi zona de confort. Me encantaría. Me gusta en general ponerme desafíos y ahí también encuentro un disfrute”.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Uy, me encanta la serie The Vampire diaries. La he visto desde que tengo 13 años y varias veces. También me encanta Gray´s Anatomy. He visto casi todas sus temporadas. La última temporada no la he podido terminar de ver. Me encanta el hecho de que en cada capítulo aparece un caso nuevo y eso la vuelve muy interesante.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Elijo a Ricardo Arjona y si tengo que elegir una canción es Desnuda. Mi familia no es fanática, ¿eh?, no lo heredé de mis padres (se ríe) No sé…lo he escuchado y me gustan sus canciones. Igual, escucho de todo. Me gusta Morat y Aitana. En general me gusta mucho la música melódica. Escucho también música en inglés. No soy muy romántica en la vida real, pero en la música me gusta escuchar ese estilo.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Soy muy activa en las redes, le dedico mucho tiempo en general. Ahora, con la Vendimia, le dedico menos a Tiktok porque te consume más tiempo ver los videítos. Ese tiempo ahora lo aprovecho para dormir porque tenemos mucha actividad. Me da ansiedad usar las redes, estoy tratando de disfrutar el momento y como buena capricorniana trato de controlar todo. Y acá tenés que tratar de no darle tanta importancia a las opiniones que se dicen por las redes. Porque la gente opina de vos porque vio una foto. Estás como en una vidriera, muy expuesta. Así que esto también es salir de mi zona de confort.

