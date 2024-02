Malargüe coronó a Candela Carricondo como Reina departamental

Candela Carricondo Cecconato (19) es del distrito Río Grande, es cosmetóloga y ganó la corona departamental con 45 votos, mientras que la Virreina es Nicol Manginoni (22) recibió 38 votos, representa a la Ciudad del municipio y realiza el curso Materno Infantil.

“Mi querido Malargüe muchas gracias, prometo representar de la mejor manera al departamento, con amor y compromiso, gracias a mi familia, es un orgullo para mí representar un departamento tan rico como lo es Malargüe, feliz Vendimia” fueron las primeras palabras Candela, la nueva soberana de la comuna, quien representará a la comuna en el Acto Central a realizar el próximo 2 de marzo.

“Muchas gracias a mi familia, amigos y a cada persona que nos votó, voy a hacer lo mejor posible para representarlos”, expresó Nicol, la nueva virreina del departamento. Posteriormente recibió un cheque de 50.000 pesos y otros obsequios de parte de las soberanas de mandato cumplido.

Este sábado 10 de febrero, Malargüe realizó una de las tantas fiestas que representa a los mendocinos culturalmente, con el nombre de “Tierra de progreso”, celebrada en el Predio Gaucho y Polideportivo Malal-Hue, junto con un gran repertorio de artistas en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Chivo.

El público presente fue el que eligió a la nueva Reina, quienes a partir de las 22 pudieron emitir su voto tras el sorteo de los últimos números del documento de identidad: 2, 3, 7 , 8 y 6 . Quienes contaron con una hora y media para sufragar.

“Antes que nada quisiera agradecer por el esfuerzo que han realizado de distintas organizaciones para poder hacer la fiesta, ya que los crianceros han pasado momentos difíciles, y gracias a la municipalidad de Malargue, demostramos que si tiramos para el mismo lado siempre salen grandes cosas”, fueron las palabras de Ingrid Holzbach, la soberana saliente. Quien también agradeció a sus más allegados y llenó de buenos deseos a la nueva Reina. “Somos el departamento más hermoso de Mendoza y hay que llevarlo con orgullo”, cerró. Mientras Solange Rojas, la virreina 2023 también se despidió con mucho cariño: “Gracias al pueblo que me dio esta oportunidad de vivir esta experiencia”.

Afortunadamente la noche acompañó al departamento sureño para festejar, y el escenario estaba preparado en caso de lluvias, ya que poseen un gran techado y un espacio amplio, que fue colmado por visitantes de todas partes, quienes desde temprano se prepararon para apoyar a su candidata preferida y disfrutar de los festejos vendimiales.

El sábado desde la tarde, las grandes hinchadas de las reinas departamentales acudieron al sitio con bombos, trompetas y grandes carteles. Entre las que destacaron los vitoreos de los que apoyaban a las candidatas de Río Grande, Río Barrancas y Ciudad.

En la celebración estuvieron presentes Los Carrasco y previo a la elección de la nueva soberana, se presentaron diferentes artistas que hicieron bailar a todo los asistentes, incluso a Celso Jaque, el jefe comunal, por lo que se puede decir que lograron una fiesta Vendimial.

Muchos de los que se presentaron lo hicieron sin recibir compensación, entre ellos, brillaron los Ecos del Valle (San Carlos), Los Castizos De Talca y El Huaso Vitoco (Chile), Baila Huen (Chile), Los Bandalos (General Alvear), Mariachi Real (Chile) y Griselda Sáez y su Guitarra.

Este año, el libreto ha sido elaborado por Constanza Ostrowsky, directora general de Vendimia departamental, dando a conocer los puntos más fuertes del departamento y de mayor identidad. A la vez, la sinopsis se enmarca en conjunto con la Vendimia 2024, la cual cuenta con un guión que da una demostración del progreso que se está determinando y llevando a cabo en el departamento sureño.

“Malargüe, tierra de progreso”

El personaje principal fue el progreso, representado por uno de los actores que se presenta como una entidad a la que cualquier sociedad unida debe convocar, esta es la única manera que él acepte formar parte y convertir esa sociedad en pueblo, departamento, provincia. “Igual que un niño que sueña con ser grande, protagonista de un cuento medieval, salvando a todo un reino del letargo eterno”, informaron desde el municipio.

No faltaron los principales atractivos turísticos y los maravillosos paisajes del departamento reflejados en una gran pantalla, como La Payunia, La Laguna de Llancanelo y sus ríos.

En la puesta del escena, los espectadores pudieron disfrutar de los últimos 30 años de Malagüe: “Desde que tuvimos la primera reina nacional de la Vendimia, Patricia Chiconato, lo cual coincidió con un estallido de progreso en todo el departamento, hacia los días presentes”, explicaban desde la comuna.

“También representando a los criaderos, a los costeros, y representando lo que es la Vendimia para los malargüinos, que como bien han dicho algunos de los artistas presentes, nuestra Vendimia es bajo tierra y con nuestros chivos”, agregó su directora.

Pasando por todos los obstáculos que se presentaron y se presentan constantemente en el desarrollo y evolución de los pueblos, ensamblada a partir de puesteros, del turismo, la minería, la ciencia y tecnología, “pero por sobre todas las cosas, una historia cargada de un deseo de seguir apostando por un futuro mejor”, agregaron desde la comuna.

Constanza, la flamante directora ha participado en Vendimias nacionales, departamentales y baila hace más de 25 años. En esta oportunidad, brilla como directora y está a cargo de unos 40 artistas de danzas contemporáneas, danza folclórica y actores. “Estoy contenta porque es la primera vez que estoy dirigiendo generalmente. Ya he experimentado del otro lado, como bailarina y estoy muy agradecida de la oportunidad”, manifestó Constanza emocionada, quien también es licenciada en folclore y gestora cultural pública con el Ministerio de Cultura de la Nación.

“Los artistas que están en escena se han puesto la fiesta al hombro. Están haciendo un trabajo hermoso, tremendo y muy emotivo. Obviamente, bueno, este año quizás se cuenta con menos presupuesto, pero la idea siempre es pensar en una fiesta que va a ser siempre para el disfrute del pueblo y muy agradecida por la cantidad de artistas y la calidad, sobre todo de artistas que están llevando esta Vendimia adelante”, reflejó Constanza.

FESTEJO NO TAN AUSTERO

Malargüe declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio a principio de año, cuando demostraron sus dificultades para realizar la celebración como años atrás. “No tendrá el brillo de otras épocas, es en homenaje a nuestra gente del campo y aprovechar que muchos hacedores culturales nuestros están dispuestos a hacer una participación gratuita, para que no se pierda el espíritu de fiesta que debemos tener”, comentó el intendente sureño.

El director de Relaciones con la Comunidad de Malargüe, Héctor Arroyo, también había anticipado que aunque sería un festejo “austero”, aunque sin perder la calidad de la fiesta y destacó el compromiso asumido no sólo de parte de las autoridades municipales sino también de los vecinos y vecinas y de artistas de Chile.

FIESTA NACIONAL DEL CHIVO

Es la festividad con mayor convocatoria a nivel departamental, que enmarca el reconocimiento al trabajo del criancero y siendo una de las principales actividades que tiene Malargüe con la ganadería caprina, ovina y su cultura que lo engloba.

De acuerdo a la Organización Mixta de la fiesta, la misma se realiza del 9 al 12 de febrero, con una gran lista de artistas locales e internacionales de primer nivel, en los diferentes tipos de escenarios en el Predio Gaucho y Polideportivo Malal-Hue. Su ingreso es con acceso libre y totalmente gratuito para todos los malargüinos y turistas.

Por otro lado, engloba el acercamiento de un gran grupos de artesanos, puestos de comidas, espectáculos de danzas, como así también las actividades de destrezas gauchas y jineteadas.

El sábado 10 de febrero, los festejos comenzaron desde temprano en el centro de convenciones, por la tarde se realizó la apertura de la expo caprina y ovina, con concursos gastronómicos. Y por la tarde, degustaciones en el centro de convenciones.

Por último, para el domingo 11, el día comenzará con jineteadas, la presencia de los Hermanos Valdez, Luciano Trejo, a lo que le seguirá un concurso gastronómico y la elección de la reina de la flor de la tradición. Mientras que por la noche estarán presentes Los Hermanos Mondaca, se realizará la entrega de los premios de la expo caprina y ovina, también de destrezas y jineteadas. A lo que continuará con la presentación de varios artistas locales y provenientes de Chile, y el cierre de Grupo Alternativa y Dj Grosso.

CORONADOS DE HISTORIA Y FUTURO

Sergio Serna (33) es un bailarín malargüino que baila folclore desde niño y participa desde hace más de 20 años en la fiesta. Estos últimos años también tuvo la oportunidad de hacerlo como coreógrafo y en esta última fiesta como bailarín.

Sergio Serna, es un ejemplar bailarín de folclore con más de 20 años de experiencia

”Este año la fiesta para mí ha sido bastante especial, por una parte por estar de vuelta del lado del bailarín y por otro lado porque creo que la fiesta que estamos realizando es muy malargüina. Todos sabemos que el departamento está muy alejado de la capital, de la zona metropolitana de la provincia y no tenemos las mismas características que tiene el resto de la provincia, si decimos Vendimia obviamente pensamos en vinos, pero acá no está la posibilidad de tener nuestros viñedos, entonces nuestra Vendimia trata, un poco más de de las características de nuestro Malargüe”, expresó emocionado.

“Para mí este año ha sido bastante especial una fiesta muy linda y además los compañeros son excelentes, la mayoría nos conocemos de años y siempre tratamos de estar presentes”, cerró el artista folclórico.

Guadalupe Díaz (16) participó de su primer experiencia en fiestas Vendimiales como bailarina de folclore. “Esta oportunidad de ver que fui capaz, te impulsa a seguir intentando más adelante y aspirar a otros escenarios, me abre muchas puertas, empezar el año así fue muy lindo”.

Guadalupe Díaz, de la nueva y joven generación de artistas folclóricos

La joven bailarina destacó que en el grupo de Folclore, solo hay 2 personas más de su edad, por lo que forma parte de esta nueva generación de artistas que esperan continuar con esta tradición por años.

“Fui al casting y estaba muy nerviosa, pensé que no iba a quedar seleccionada, que me hayan dado esta oportunidad es muy hermosa y un gran sueño”, relató emocionada. Guadalupe, desde hace un año que tuvo la oportunidad de bailar en una academia local, sin embargo señala que el baile, lo trae en la sangre: “Todo el folclore está muy inculcado en mi familia, de toda la vida y el año pasado me pude dar la oportunidad de realizarlo profesionalmente”, cerró la joven artista.

ESTAS FUERON LAS CANDIDATAS

El departamento más autral de Mendoza eligió a su soberana en el Polideportivo Malal-Hue, donde el público presente emitió su voto.

Simón Celeste Milagros

Celeste Simón es la representante de Río Barrancas

•Río Barrancas

•Edad: 22 años

•Color de Ojos: Miel

•Color de Cabellos: Castaño Claro

•Estudios: Técnica en Comunicación Social

Candela Carricondo Cecconato

Candela Carricondo Cecconato es la representante de Rio Grande

•Río Grande

•Edad: 19 años

•Color de Ojos: Verdes

•Color de Cabellos: Castaño Claro

•Cosmetologa

Maria Nicol Manginoni

Maria Nicol Manginoni es la representante de Ciudad de Malargüe

•Ciudad de Malargüe

•Edad: 22 años

•Color de ojos: Azules

•Color de Cabellos: Rubio

•Estudios: Curso Materno Infantil

Lucero Muñoz Sofia Abigail

Sofía Lucero es la representante de La Escondida

•La Escondida

• Edad: 19 años

•Color de Ojos: Marrones

•Color de Cabellos: Negro

•Estudios: Secundario completo