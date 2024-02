La reina de La Paz, enamorada de su terruño, sueña con darle la tercera corona

Virginia Estefanía Beneite desde hace un tiempo es la imagen de La Paz, el departamento ubicado más al Este de la provincia, al límite con San Luis. Con 20 años, la joven fue coronada soberana departamental los primeros días del año, durante la fiesta “Historias de nuestra gente”, dirigida por Silvia Adriana Gigena, que se realizó en el predio festivalero Juan Domingo Perón.

Es la sucesora nada menos que de la actual Reina Nacional de la Vendimia, Ana Laura Verde y ocupa el trono departamental con la ilusión de convertirse en la tercera soberana nacional que de La Paz.

“Logré ser reina gracias a las personas de mi departamento, que utilizó el sistema de voto electrónico. Todo comenzó cuando el Club Deportivo Villa Antigua me propuso representarlos y gracias al empujoncito de mí familia y amigos, decidí presentarme como candidata”, cuenta Virginia.

Y agrega que después de meses de campaña y trabajo duro, logró con su club el objetivo. “Me hace muy feliz poder llevar nuevamente, después de 17 años, la corona departamental al distrito de Villa Antigua”, destaca.

Virginia Beneite espera llevar la tercera corona nacional a los vecinos de La Paz.

Orgullosa de ser mendocina

La flamante soberana que representará a los paceños en la proxima fiesta central en el teatro griego Frank Romero Day, el 2 de marzo, hizo sus estudios secundarios en la escuela Marcelino Héctor Blanco, donde egresó con el título de Bachiller en Economía y Administración Contable.

Posteriormente, se trasladó 150 kilómetros al este para realizar sus estudios terciarios en el Instituto Axióma de San Luis, donde obtuvo el título de Técnica Auxiliar de Farmacia.

De regreso junto a su familia, vive con sus padres y sus hermanos. “Somos 4 hermanos, yo quedé en el medio, me gusta mucho mi departamento, amo Mendoza. Vivir aquí en La Paz es muy gratificante, es un lugar tranquilo, donde los vecinos te reciben con mucha calidez y cariño”, describe a la hora de hacer un balance, si le hubiera gustado continuar en San Luis debido a la cercanía de su departamento con la vecina provincia. Es que Virginia se considera muy mendocina.

“Para mí, Vendimia significa oportunidades, experiencias. Es la mejor manera de celebrar el inalcanzable esfuerzo de quienes con su labor dedicada crean el vino que distingue a Mendoza. Vitivinicultores, cosechadores y quienes realmente trabajan la tierra”. Y resalta: “Me siento muy cercana a Mendoza, es mi provincia, y siempre voy a estar orgullosa de pertenecer a un lugar como mi ciudad y ser mendocina”.

Sobre sus sueños y fantasías infantiles, la representante vendimial comenta: “Desde pequeña me encantaba maquillarme, peinarme y producirme. Recuerdo ir a la casa de mis amigas, revolverle el armario a sus mamás y jugar juntas a los desfiles de modas y a las princesas. Ser reina algún día es algo que muchas mujeres desean desde pequeñas y jamás imaginé que yo podría llegar a serlo. Hoy me veo portando los atributos vendimiales con una sonrisa y orgullosa de lo que estoy logrando”.

Virginia señala que lleva una vida normal, como cualquier chica. “Me gusta mucho el deporte, es una buena actividad para distraerte, divertirte, hacer amigos y compartir en equipo. Desde los 13 años prácticaba voley, pero luego de la pandemia no lo realicé más, por falta de tiempo, me enfoqué en mis estudios y a trabajar a la vez. Pero cuando tenga la oportunidad, me encantaría retomar obviamente”, asegura.

En familia y con amigos

A Virginia le gusta mucho compartir en familia, salir con amigos a tomar mates y también a bailar. “Me gusta pasarla bien y disfrutar con mi gente”, dice.

Comprometida con su pueblo, la reina cuenta que su proyecto social está relacionado a realizar actividades educativas y recreativas con niños del departamento en conjunto con el área de Salud y Educación de la Municipalidad de La Paz.

La reina de La Paz explica las diferencias que hay entre las dos villas del departamento. La actual se encuentra junto a la traza de la ruta nacional 7 que une Mendoza con la localidad de Desaguadero y la provincia de San Luis.

“En la Villa Antigua, antes de que La Paz naciera como departamento, se fundó el 24 de diciembre de 1791 San José de Corocorto (actual Villa Antigua). Era aquel un caserío a orillas del río Tunuyán habitado por un puñado de duros pobladores, que llegaron desde Guanacache buscando mejores suertes”, cuenta Virginia sobre la historia de su lugar.

La Reina de La Paz, Virginia Beneite, dice que esta experiencia le está ayudando a combatir su timidez.

Y agrega: “Más de medio siglo después, el 4 de agosto de 1850, el gobernador de Mendoza, Alejo Mallea, crea el departamento La Paz, y establece la cabecera, precisamente en San José de Corocorto. Pero en los años siguientes hubo dos bravos ataques de malones indígenas, que terminaron por correr a buena parte de la gente, que se estableció unos 5 kilómetros al noreste. La Paz mudó entonces su cabecera a la Villa Nueva y San José de Corocorto cambió de nombre y pasó a ser, hasta hoy, la Villa Antigua”.

Más adelante, con cierta nostalgia de una época dorada de su lugar, la reina expresa que Villa Antigua “es un poblado que siempre supo vivir de la agricultura y hoy no hay mucho para cosechar: la mayoría de las fincas se perdieron y queda poco más que juntar el junquillo que crece a la orilla del río Tunuyán. Cuentan los vecinos que hasta los años 70 hubo en el pueblo tres bodegas importantes y media docena de secaderos, todos rodeados por decenas de fincas con sus frutales y viñedos”. Y asegura que sería un sueño volver a ver los cultivos y productos de su tierra.

“Coronada” de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

”Con el paso del tiempo, cuando uno crece, se da cuenta de los valores que va adquiriendo y cómo crecemos a nivel emocional y personal. En mi caso, en este momento de mi vida, me siento orgullosa de los valores que me inculcaron mis padres. Demás queda decir que gracias a animarme a presentarme como candidata a Reina de la Vendimia, me ayudó bastante a perder la timidez y vergüenza de interactuar mucho con personas que no conocía. Eso me dio la oportunidad de recibir mucho más cariño del que yo imaginaba y me siento feliz de haberme animado. No me arrepiento de mi decisión, porque pude lograr hacer feliz a mucha gente y eso me llena el corazón.”

“En este momento, deseo poder lograr traer la tercera Corona Nacional a mi departamento, y que el día de mañana, la gente de mi pueblo se sienta orgullosa de tener quien los represente desde ese lugar nuevamente. Y deseo que todo Mendoza sepa que una vez más una paceña puede ser quien los represente con orgullo nuevamente a ellos, a todos los trabajadores vitivinícolas, cosechadores y a quienes verdaderamente trabajan la tierra. Para mí, sería un gran honor y es lo que deseo para mi futuro en este momento.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-No veo series, soy más de las películas. Mi preferida es Bajo la misma estrella.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-En este momento, “506 de Morat”.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Bastante, cuando no estoy ocupada con actividades de vendimia claro. Me gusta mucho instagram.

