Ana Laura Verde, de La Paz, es la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Ana Laura Verde es la nueva Reina Nacional de la Vendimia y su emoción contagió a todo el teatro griego Frank Romero Day. La joven de La Paz, a sus 22 años, está cumpliendo su sueño de ser la representante vendimial de los mendocinos. La paceña fue la favorita del público y se impuso por 69 votos.

Ana Laura le da a La Paz su segunda corona nacional de la Vendimia. La única reina nacional que habían tenido hasta ahora era Lorena Lorca, en 1996, una de las soberanas más queridas y recordada por los mendocinos.

Tras recibir la corona nacional, la nueva soberana dijo sus primeras palabras a los mendocinos: “Este sueño es para todos nosotros, nunca imaginé que me iba a tocar llevar la segunda corona a mi departamento. Estoy inmensamente feliz”.

Visiblemente emocionada continuó: “Como dije en la vendimia departamental, todo se logra con esfuerzo y dedicación”.

Ana Laura Verde, de La Paz, es la nueva reina

Un sueño cumplido

Su sueño comenzó cuando fue coronada en la Vendimia de la Paz llamada “Racimos de sabiduría” al representar al Club Defensores del Este. Su belleza y carisma la hicieron entonces favorita del público que la eligió tal vez porque nadie mejor que ella para encarnar el legado vitivinícola en la juventud.

Es que Ana Laura lleva el vino en sus genes. De bisabuelos viñateros, ella coincide en que llegó a la familia para continuar la tradición. No sólo estudia Enología, sino que a sus 22 años produce vino casero y busca difundir la labor de pequeños productores.

“Sí, estoy muy relacionada al mundo del vino porque estudio Enología, porque en el secundario me recibí como técnica agropecuaria con orientación enológica”, cuenta y se toma una pausa para remarcar sus antecedentes familiares: “Cuando mis bisabuelos por parte de mi papá y de mi mamá llegaron a la Argentina, específicamente a La Paz, se dedicaron a lo que ellos sabían hacer que era la vitivinicultura. Luego mis abuelos ayudaban a sus papás en la finca. Después mi papá se dedicó a la ganadería, y ahora yo vengo a resurgir ese origen familiar vitivinícola”, narra con orgullo.

Comenzó esta mañana el canje de entradas y la venta de remanente para el Acto Central (sábado 4 de marzo) y las dos repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, en el Teatro Independencia. En la foto, la reina de La Paz Ana Laura Verde Foto: Orlando Pelichotti

Sin perder tiempo, apenas salió del secundario y empezó a estudiar Enología, la joven se puso a elaborar vino casero. “Hace tres años que estoy haciendo vino casero para consumir en la familia y con amigos, aprovechando el campo de mi papá”, detalla. Y va por más: “Este año tomé la iniciativa de hacer en nuestra finca un pequeño espalderito de la variedad malbec, tiene alrededor de una hectárea, es muy pequeño pero es para elaborar nuestros vinos”.

Como si fuera poco, la reina tiene una hectárea de parral que era de sus abuelos “y que estamos reactivando”, anuncia orgullosa de rescatar la tradición familiar que también es la tradición de su lugar al que ahora representa a través de una corona.

Y sobre la relación del vino con la juventud considera que no es la misma que la de sus antepasados. “Muy poca gente no toma vino o no le gusta. La costumbre está”, suelta y completa: “Hoy muchos lo toman con soda, con hielo, con gaseosa, como sea, eso yo lo respeto, mientras cada uno lo disfrute no hay una única forma de tomar vino”, opina la futura enóloga. Y remarca: “Porque en definitiva están apoyando la producción vitivinícola, consumiendo vino como sea, están ayudando a los productores”.

Vendimia 2023 Ana Laura Verde Reina de La Paz 2023. Lámina.

Además, quienes asistieron a la fiesta paceña quizás la reconocieron. Porque durante un mes la joven recorrió el departamento “timbreando” y así presentarse para que sus vecinos la conozcan en persona. Se “caminó” la calle, digamos, cual campaña electoral, aunque lejos está de ella tener pretensiones o alguna vocación política, según aclara.

El diseño que luce la Reina de La Paz es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

“Recorrí el 80 por ciento del pueblo, casa por casa, visitando a la gente para que me pudiera conocer porque aunque me promocioné por las redes, hay gente que no las utiliza; fue una linda forma de promocionarme”, afirma Ana Laura.

La Paz coronó a su reina departamental 2023 con la fiesta “Racimos de Sabiduría” Ana Laura Verde, reina departamental 2023

Su proyecto como reina departamental de La Paz es, por si había alguna duda, apoyar y revalorizar el trabajo de los elaboradores de vinos caseros, “algo que con los años ha ido decayendo, quiero fomentar la labor de los pequeños productores”, sostiene quien el 1 de febrero, Día del Vitivinicultor, visitó a una veintena de productores que tiene su departamento, y les entregó herramientas para el trabajo de la cosecha, además de un reconocimiento por mantener viva la vitivinicultura de La Paz.

“Era algo que me debía, fue una experiencia hermosa”, concluye.

Ping pong con Ana Laura Verde

Mejor serie en streaming: Anne with an E.

Canción que encabeza tu playlist: “El mar”, de Abel Pintos.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Me gustaría congelar el momento en el que jugaba con mis mascotas Teo y Sol, quienes ya no se encuentran con nosotros.

¿Team verano o team invierno?: Team invierno.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Hay días que mucho tiempo y otros en los que no tanto.

Perfil de la nueva reina

Ana Laura Verde, tiene 22 años y es estudiante de Enología.

Su familia está integrada por Daniel Verde (papá), Alejandra Calvo (mamá), Nicolás, Bruno, Franco y Nacho (hermanos).