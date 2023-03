Fotos y video: sorpresas, invitados de lujo y todo el color detrás de escena del Acto Central de la Vendimia

Los pasillos del interior del teatro griego Frank Romero Day esperan silenciosos todo el año a que llegue el fin de la cosecha y así poblarse de saltos, corridas y bullicios. Es el millar de artistas que le da sentido a su existencia desde hace 60 años para celebrar cada edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Este 2023, ese imponente escenario, enmarcado en las laderas del Cerro de la Gloria, transitó el inicio de marzo con energías renovadas para abrirle los brazos a bailarines y bailarinas, actores y actrices, cantantes, murgueros, murgueras y músicos y músicas. Una masa de artistas -en su mayoría, mendocinos- que le dieron forma a “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza”, tal el espectáculo del Acto Central y las repeticiones de esta fiesta máxima de la provincia.

Vendimia 2023 Backstage del acto central Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Y que, para ello, ocuparon los 14 camarines con baños individuales y generales del teatro griego que además cuenta con depósitos, talleres de utilería y subestaciones de energía en 420 m2. A esto se suman carpas para vestuario y artistas con discapacidad instaladas en las afueras.

La Vendimia es una celebración artística que cada año muestra sus particularidades. Esta vez, bajo la joven dirección del coreógrafo Franco Agüero, el backstage se vivió con sorpresas y novedades, invitados de lujo y hasta una modificación en la arquitectura del lugar para llevar adelante la puesta.

Vendimia 2023 Ensayo Acto Central Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Es que, por ejemplo, al innovar con una murga en escena que debe enlazar su rol al de la orquesta de esta Vendimia, y al encontrarse ambas agrupaciones a unos 20 metros de distancia (sin poder verse siquiera), para el trabajo del operador de monitores se abrió una ventana en una de las “paredes” levantadas en el Frank Romero Day que le permitiera seguir cada movimiento y así dar indicaciones para ajustar sonidos o lograr esa sincronización perfecta entre la veintena de murgueros y los casi 50 músicos de la banda.

Por primera vez, la orquesta en vivo de esta fiesta contó con la dirección de una mujer, la maestra Alicia Pouzo, quien estuvo al frente en más de la mitad del espectáculo que contó con música en vivo en todo momento.

Alicia Pouzo es la directora asistente de la orquesta. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Por otro lado, para los detalles de último momento en el vestuario de 1300 piezas, están con aguja en mano, sentadas en las puertas de los camarines, las costureras de Vendimia. Sin perder mirada a los movimientos de bailarines y actores, estas mujeres prestan su labor artesanal para arreglar faldas descosidas a último momento, soleras que quedaron más sueltas de lo debido en el cuerpo de la bailarina, hacer ruedo en pantalones que tapan de más los pies del bailarín o camisas que perdieron algún botón minutos antes de salir a escena.

03 de marzo de 2023 Vendimia 2023 Backstage del acto central Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Este trabajo se mide en tiempo y precisión. Las costureras no pueden fallar en esa puntada final. Y Miriam Vega es una de ellas que hace cuatro años tomó el desafío. “Amo mi profesión y amo la vendimia, es un orgullo estar acá en el detrás de escena, ruego que me toque porque no todas venimos”, cuenta y asegura que su labor la haría gratis “por amor a mi tierra”. Al instante, interrumpe el diálogo para achicar la sisa de uno de los vestidos rojos del cuadro del tango.

Miriam Vega costurera de la fiesta de la Vendimia trabaja durante el último ensayo. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Silvia Lobos, en cambio, cumple 30 años de vendimia. Y observa la boca de uno de los escenarios para estar alerta al ingreso veloz de los artistas que vienen a cambiarse para el siguiente cuadro. No la asustan los 5.500 metros de telas variadas que integran el vestuario de esta edición. “Me gusta este movimiento, asistimos con placer a los bailarines, este momento del año lo espero con ansias, es mi cable a tierra, mi pasión”, confiesa y reconoce que en el trajín puede haber errores, como una vez que sin querer en el apuro le cosió el calzoncillo a una bombacha de gaucho de un bailarín. “Después se lo corté para que pudiera desvertirse”, recuerda con una sonrisa.

03 de marzo de 2023 Vendimia 2023 Backstage del acto central Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

El colorido y alegórico vestuario de los juglares protagonistas llamó la atención en este recorrido por los camarines. Hasta cuatro vestuaristas atendieron, por ejemplo, a la actriz invitada Celeste Álvarez para caracterizarla de su personaje central, la Madre Naturaleza, y que el traje le quedara a medida.

Y para salirse de la representación típica del General José de San Martín, el actor invitado Gerónimo Miranda aplicó maquillaje especial y se vistió de gaucho tal como lo requería el guion de “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza”.

Una verdadera inclusión sintieron los 22 artistas con discapacidad que formaron parte de esta fiesta. Tuvieron un cuadro protagónico, sobre el escenario principal, y para ello duplicaron los tiempos de ensayo. “Antes ensayábamos 15 días y ahora lo hicimos durante un mes, porque bailamos coreografías más complejas y para nosotros eso fue un hermoso desafío”, afirma Lourdes Caballero, celebrando este progreso para ella y sus compañeros, y rogando que las próximas ediciones avancen en este sentido. “Estamos viviendo la inclusión más profunda de los artistas con discapacidad en una fiesta de la vendimia, y eso requiere más compromiso y nos entusiasma mucho más”, remata.

Artistas con discapacidad se preparan para el ensayo general. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Otra inclusión este año fue la participación, seleccionada a través de un casting, de dos bailarines contemporáneos adultos. El requerimiento surgió en los foros de vendimia. Y Carlos Poblete es uno de los que propuso esta iniciativa que hoy la lleva a estar celebrando su vendimia número 50. Tiene 61 años y a los 11 bailó por primera vez, al lado de su mamá Margarita, también bailarina. “En los foros propusimos que se incorporaran bailarines contemporáneos mayores de 50 años y por eso hoy estamos acá”, confirma quien tiene seis hermanas también bailarinas de vendimias y sigue tomando clases de danza para “no dejar de capacitarme”.

Carlos Poblete artista que participa en su vendimia número 50. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Así como un año fue Hernán Piquín, esta edición contó con referentes de la danza argentina. El santafesino Edgardo Trabalón, bailarín solista del Teatro Colón, vivió esta experiencia única en su larga trayectoria como “la frutilla del postre”. “Esto es impresionante. Es un regalo hermoso para darle cierre a mi carrera”, expresó quien a los 46 años está retirándose de los escenarios. Trabalón ha experimentado múltiples roles y ha pisado teatros del mundo entero. “Pero esto de la Vendimia realmente es original, deberían participar representantes de cada ballet de todo el país”, opina.

Vendimia 2023 Ensayo Acto Central Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Otro solista invitado fue Darío Sosa, figura del Ballet Folklórico Nacional. Para él, formar parte de una Vendimia es “cumplir un sueño postergado”. Es mendocino de pura cepa, lleva 25 años como bailarín folclórico pero nunca había podido pisar el teatro griego. Sí ha participado en fiestas departamentales de su San Rafael natal. “Estoy disfrutando mucho, dando lo mejor de mí, junto a mi familia que vino a verme bailar”, cuenta en medio del ensayo general, mientras una costurera le ajusta detalles a su vestuario y él prueba con pequeños zapateos sus botas. Darío tiene 40 años y desde 2012 integra el organismo dancístico más prestigioso de la danza folclórica argentina.