Reina de Godoy Cruz. La “instagramer” que promueve una red de contención en La Estanzuela

Karen se mueve en Instagram como pez en el agua. Sube fotos, videos e historias a diario. Tiene más de 4.100 seguidores, que no es poco. Calcula que los seguidores se duplicaron después de haber sido coronada como Reina Departamental de Godoy Cruz, el pasado 15 de diciembre durante la vendimia “De vecino en vecino”.

“Estoy muy contenta, mi familia también está súper contenta y me acompaña siempre. Me inscribí el día después de mi cumpleaños, que es el 1 de octubre. Es una experiencia única, desde que hacés campaña para que te voten tus vecinos hasta el día de la fiesta y la coronación”, asegura esta reina de 21 años, a quien le encanta contar por las redes el “detrás de escena” de los días de Vendimia.

“Siempre me gustaron las redes, pero uso más Instagram. Siempre subí contenidos, pero desde que fui elegida uso la red social con un poco más de responsabilidad. Ahora he decidido usar Instagram para contar y mostrar el día a día de las reinas, todo el trabajo que hay detrás y compartir experiencias”, cuenta Karen Rubino, quien representó al Trapiche del departamento godoycruceño.

Pero no todo es redes. La nueva soberana comenzará a cursar en marzo el tercer año de la carrera de Escribanía. Dice que antes de elegir su carrera hizo un test vocacional porque realmente no sabía qué estudiar. En ese entonces le dijeron que tenía facilidad para la abogacía o la escribanía y, finalmente, se decidió por la segunda opción.

“Averigüé con una escribana de qué se trataba esa profesión y todo lo que contó me gustó. Así que me inscribí. Aunque paso a tercer año de la facu, me quedan aún algunas materias de segundo por rendir. Ojalá pueda seguir este año. Está previsto”, señala.

Karen Rubino, reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2024, dice que siempre tuvo la fantasía de ser candidata.

Además del estudio, a Karen le gusta mucho compartir su día a día con los seres queridos. Uno de sus planes “sagrados” es juntarse con su familia los domingos y con sus amigas, cada vez que puede, a tomar mate en el parque San Martín o algún otro espacio al aire libre en Godoy Cruz. También le gusta ir al gimnasio y andar en bicicleta.

Comenta que sus seres queridos le destacan su sentido de la empatía y su lealtad. ¿Un defecto? El orgullo. “Me enojo y tienen que pasar unas horitas o un día para acercarme a la otra persona y pedir disculpas”, confiesa.

Karen vive en el barrio Fuchs con su familia, conformada por su mamá Nora Reinoso, su papá Adrián Rubino y su hermana, dos años mayor, Melina. La soberana cuenta que desde niña participaba como público de las fiestas departamentales de Godoy Cruz y que siempre tuvo la fantasía de presentarse como candidata a reina. Este año, cumplió su sueño.

Un proyecto “contenedor” para vecinos de La Estanzuela

No solo obtener la banda y la corona departamental era el anhelo de Karen. También planeaba concretar un proyecto solidario que, desde su asunción como reina departamental, se hizo realidad: ayudar a la Unión Vecinal de La Estanzuela, barrio que la inspiró para presentar su proyecto solidario a la hora de postularse en la comuna y que, en caso de convertirse en Reina Nacional de la Vendimia, podría ser replicado en otras uniones vecinales de Mendoza.

El proyecto de Karen, bautizado como “Por un futuro con nuevas oportunidades” hace hincapié en ayudar a que vecinos y vecinas encuentren en la Unión Vecinal Dolores Pratz de Huisi una fuente de capacitación, una red de contención y un espacio recreativo.

“La idea es que haya profes para dar talleres para los jóvenes y las personas adultas de La Estanzuela; para que también vecinos de allí puedan desarrollar sus proyectos personales y que los fines de semana haya ofertas con el fin de que la familia se divierta, como el Bingo o campeonatos de truco”, explica la joven.

Su mamá, Nora, fue clave en la elección del proyecto. Pues fue docente durante varios años en una escuela primaria pública de la zona y conoce a fondo las necesidades y las problemáticas del barrio.

Una historia de amor en Vendimia

Los festejos vendimiales no sólo le trajeron a Karen la inmensa alegría de representar a su departamento, sino también un amor. Sí, se puso de novia con Enzo (prefiere no mencionar su apellido), el mismo día del festejo departamental. Ambos se conocían desde agosto del año pasado, pero fue recién el 15 de diciembre cuando ambos decidieron “coronar” ese romance en noviazgo.

“Lo conocí en agosto del 2023 y el día de la elección departamental decidimos ser novios. Me encantó de él que me haya acompañado siempre en todo. Estuvo conmigo en la campaña, desde que le conté que uno de mis sueños era ser reina de Godoy Cruz. Repartíamos juntos folletos y fotos. Los pegábamos en los postes o lo repartíamos en los parques y plazas. Es muy lindo encontrar a alguien que te acompañe en todos tus sueños”, dice, visiblemente enamorada.

Mientras disfruta de esta nueva etapa, que la tiene “muy feliz y un poquito cansada por todas las actividades que estamos teniendo”, Karen no deja de agradecer a todas las personas que la acompañan a diario. También así lo manifestó, ¿cómo no?, en su red social favorita, con un texto que acompañó su foto como flamante soberana departamental, hace casi dos meses: “Prometo dar lo mejor de mí junto con mi compañera la nueva virreina Juli (Julieta Dalposo), para seguir creciendo como personas, trabajar en nuestros proyectos y apoyar a los vecinos en lo que necesiten”, dijo entonces, Karen.

La reina de Godoy Cruz, Karen Rubino, se puso de novia en plena etapa vendimial.

Hoy, la reina de Godoy Cruz asegura que está, aún, más comprometida con este presente de Vendimia, mientras sueña con un futuro lleno de posibilidades. Y la de representar a Mendoza en el mundo es, sin duda, la primera en su lista.

Camino al acto central”Coronada” de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Una experiencia que marca para mí un pasado y un presente fue el fallecimiento de mi abuelo materno. Estuve con él tomando mate unas horas antes de que falleciera. Le habían dado el alta del hospital ese día y había vuelto a mi casa. Esa tarde hablamos de mis 15 años y me dijo que bailaría el vals conmigo. Faltaban 3 meses para mi cumple. A las horas, murió. Me marcó mucho, pero a través de cosas que me fueron pasando se que él está. Por ejemplo, el protagonista de este espectáculo, “Coronados de historia y futuro” se llama Pedro, como mi abuelo. O sea, hay un pasado con él y un presente con él. Cuando mi familia y yo nos enteramos de eso, lloramos de la emoción.”

“Mi sueño es ser Reina Nacional de la Vendimia. Además, recibirme de escribana, formar una familia, tener mi trabajo, una casa propia y viajar.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-No soy de ver series porque soy muy ansiosa y no las termino, las dejo a la mitad (se ríe). Por eso prefiero las películas porque las veo y las termino. Sobre todo, películas de acción, románticas o comedias. ¿Mi peli favorita? Matilda. La he visto muchas veces, así que se muchos diálogos hasta de memoria.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Me gusta mucho la música cachengue. Escucho a La Berisso, a Morat, a Tini Stoesel, a María Becerra… no sé si tengo una canción. Tengo muchas favoritas.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Uso bastante las redes sociales, me gustan. Sobre todo, uso Instagram. Estoy constantemente, cuando tengo un rato libre, subiendo historias y fotos. No es de ahora, pero desde que soy reina departamental trato de mostrar el trabajo diario que se hace en vendimia con las reinas.

