La comunidad LGBT+ siente que “recuperó el derecho de festejar”

La Fiesta Nacional de la Vendimia abre el escenario del teatro griego Frank Romero Day para coronar al rey, reina y a la reina drag de “Vendimia para Todos”, en un festejo único que se realizará el lunes 4 de marzo, y que significa un triunfo para todos, pero especialmente para los alma máter, que años atrás realizaban el festejo en el Boliche Queen, contra los estándares de la sociedad.

Después de 61 años de la inauguración del Frank Romero Day se coronarán a los soberanos de la Vendimia para Todos, al concluir el espectáculo “Coronados de Historia y Futuro”, en su tercera noche de presentación.

Gabriel Canci

La elección será pública y en los próximos días se darán más precisiones al respecto. “Todas las personas mayores de 18 años que estén en la segunda repetición de la fiesta podrán elegir entre los candidatos a la Reina Nacional, Rey Nacional y Reina Drag de Vendimia para Todos”. Según adelantó Gabriel Canci, productor de “Vendimia para todos”, a este diario y confesó que el casting para postularse sería el sábado 17 de febrero en el Teatro Independencia a partir de las 11.

“Nunca habíamos formado parte activa en el teatro griego más que como invitados, estuvimos en el calendario en la Vía Blanca y el Carrusel, pero elegir los reyes en el mismo lugar donde se elige la Reina Nacional de la Vendimia es histórico y maravilloso, ya que se concretó una idea que veníamos trabajando hace tiempo y cuando se lo comentamos a Diego Gareca y Gabriela Testa, fue tomado con mucho gusto y agrado”, mencionó el productor y actor.

Si bien la coronación se hará en el Teatro Griego, la fiesta propiamente artística se realizará recién el 31 de marzo en el boliche Wabi Fan Club, donde habrá cuatro escenarios con diferentes performance de artistas, bailarines, cantantes, acróbatas y artistas aéreos que en conjunto con los DJs transformarán la noche. “La idea es transportar la magia de Mendoza a través de toda esta manifestación y estas experiencias artísticas que nos brindan tanto los DJs como los artistas locales”, adelantó Gabriel Canci.

El evento ya agotó la primer preventa, mientras que el sector general costará $12.000 la entrada, el sector VIP Standing $25.000 e incluso habrá mesas ultra vip para las cuales hay que reservar.

Evolución y expansión, sin distinción de género.

Lo que era casi exclusivo para el círculo de artistas que participan en el inconmensurable espectáculo vendimial, fue cobrando notoriedad, participación y comenzaron a asistir periodistas, gente ligada a distintas disciplinas del arte y público en general, en una provincia que se destaca por su perfil conservador.

La Vendimia para Todos, siempre se realizó en otros lugares: iniciando por el Boliche Queen; luego en el estadio Arena Maipú y también en el Auditorio Ángel Bustelo. Durante la gestión de Mariana Jury al frente de Turismo, fue declarada de Interés Turístico Provincial, y en 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, también se declaró de Interés Turístico Nacional.

Al tiempo, el actor y productor de espectáculos Gabriel Canci, le dio un giro y convirtió aquella “Vendimia Gay” en un espectáculo glamoroso, con un espectáculo también guionado, en la que cada año, hay importantes invitados y lo conducen figuras encumbradas de la farándula nacional.

Diego Gareca hizo el anuncio junto a Gabriel Canci - X

“Hace 18 años aproximadamente agarré la Vendimia Gay y la nombré Vendimia para todos, por primera vez televisé la fiesta y la transmití para todo Latinoamérica para que todos pudieran disfrutarla“, mencionó el flamante productor.

“En ese momento, hasta la misma gente que participaba creía que iba a ser un fracaso y que la gente por miedo a mostrarse no iba a venir, cuando tomé la decisión de elegir un Rey, el mismo Ricardo (conocido como Tito) Bustos me dijo que no se iba a presentar a nadie, pero sí fue un éxito total”, recordó con alegría.

“El mendocino es tradicionalista, no conservador”, recalcó Gabriel. “Cada vez más abierto social y mentalmente, ya que se ha manifestado a favor de la integración, respecto a lo que es el colectivo LGBT+, de otra forma la Vendimia (que solía ser la Vendimia Gay), no hubiera tenido este éxito”, cerró.

Una historia de emancipación y orgullo

Más de 25 años atrás, una vez finalizado el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en su noche inaugural, se realizaba un Fiesta de la Vendimia paralela, under, y se la conocía como Vendimia Gay. Se realizaba en el boliche “Queen”, clásico del colectivo LGTB+, como apuesta de uno de los referente de la noche mendocina, Tito Bustos.

La fiesta inició en 1996 y la primera en recibir la corona fue Ana Laura Nicoletti, más conocida como “La Turca Glamour”, quien se convirtió en un ícono provincial de la comunidad y quien además formó parte de la organización por muchos años. Ana Laura recuerda la fiesta de su coronación como “muy íntima dentro de la comunidad” y agregó ”en ese momento, ser homosexual y/o travesti siempre estaba relacionado a lo malo, al delito”.

“Me considero una sobreviviente del colectivo trans, ya que la expectativa de vida de una mujer trans es de hasta 35 años todavía, porque hemos estado viviendo en la clandestinidad, yo no dejo de ser una mujer trans, exactamente igual que mis compañeras ni mejor ni peor”, explicó Ana con mucha humildad.

“Imagínate estar prohibida, castigada, menospreciada, insultada y de repente, poder participar con mucha actividad en algunos festejos provinciales, y hoy poder coronar a los reyes y reinas, para mí siempre es un paso más en eso de visibilizar que estamos, que somos dignos, que somos contribuyentes, que somos personas, y que también pertenecemos a esta cultura y tenemos un espacio”, manifestó Ana con gran emoción, ya que también ha formado parte de los festejos vendimiales en los últimos años. “La comunidad recuperó el derecho de festejar y en nuestra propia tierra”, recalcó.

“Yo creo que para el colectivo (LGBT), que hoy se pueda coronar y visibilizar desde la fiesta más importante y tradicional de las mendocinos, habla de la maduración que ha tenido la sociedad, de aquellos productores y activistas que han luchado por eso, porque por mucho tiempo fue mal visto”, reveló Ana Laura en exclusiva con Los Andes.

En 2013, se separó de la productora, por diferencias con los organizadores y aprovechó su desvinculación con la productora actual del espectáculo y diseñó un nuevo formato de fiesta electro pop, tal como ella misma la define, en su club nocturno Queen, el hogar originario de esa fiesta, con el lema de “Todos somos iguales”, ya que Ana prima por la inclusión en todos sus sentidos y trata de que toda la comunidad tenga la oportunidad de asistir, independientemente de su situación económica, aspecto o pensamientos.

Hoy en día, la mentora de 53 años confesó que ya no realiza fiestas alternativas a “Vendimia para todos” pero sí realiza una pisada de uva como buena mendocina.

Ana Laura Nicoletti, La Turca en Estados Unidos con su mamá.

Tal como relatamos anteriormente, hace un tiempo que la artista dejó de participar de la organización del evento, sin embargo, la noticia le generó gran alegría: “Con toda la humildad del mundo, soy un ícono LGBT. Si bien he pertenecido siempre, hace cinco años que ya no formo parte, la última vez si mal no recuerdo, fue en la pandemia”, recalcó la ex-Reina. En 2020 la morocha actuó en la Fiesta de la Vendimia de San Carlos, de este modo, se convirtió en la primera trans en participar en el evento vendimial.

Ana Laura, conocida como ”La Turca” por los más allegados, representa la importancia de la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres trans en la sociedad, así como la importancia de su participación en eventos y festividades. También mencionó la necesidad de superar los estereotipos de belleza y valorar a las reinas por su personalidad y capacidades, no solo por su apariencia física.

“Si bien han ampliado las condiciones para ser reina, lamentablemente como sociedad, que creo que todavía falta madurar y dejar de criticar cuerpos, me gustaría que las pudiéramos escuchar más a las candidatas, porque su representatividad aporta a la aventura de los mendocinos”, opinó con gran humildad la primer Reina.