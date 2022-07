La ilustradora que diseñó el doodle de Quino contó como fue el proceso creativo

Una ilustradora marplatense, que se encargó de diseñar el doodle por el 90 aniversario del nacimiento de Quino, contó cómo fue el proceso creativo.

“Me contactaron desde Google de Estados Unidos. Yo el año pasado ya había trabajado para otro proyecto distinto. Me dijeron que estaban buscando una artista para hacer el doodle de Quino y querían que sea alguien de Argentina”, explicó Azul Portillo a 0223.com.ar.

La joven de 27 años ya había publicado un video en su cuenta de TikTok, donde contó que uno de sus sueños era diseñar un doodle para Google.

“Fueron dos semanas de bocetos y cambios. La idea era transmitir la esencia de Quino, quería que se lo vea a él en el momento más auténtico. Entonces, pensé en retratarlo dibujando, haciendo a los personajes. Por razones legales, no se podían ver los personajes de Mafalda”, reveló.

En diálogo con el mencionado medio, Azul aseguró que disfrutó todo el proceso y fue uno de sus “proyectos preferidos”.

El proceso creativo para homenajear a Quino

“Empecé viendo entrevistas a Quino pero la verdad que su forma más plena de expresión era el dibujo, así que quise retratarlo creando el memorable mundo que conocemos. Estudié sus autorretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo: concentrado, dibujando en su escritorio con de hojas, lápices y su lámpara. También me pareció importante hablar con distintas personas cercanas para tener una noción de cómo lo recordaban a él y a su obra”, explicó.

Google recordó a Quino con un doodle, en el 90 aniversario de su nacimiento.

“Desde el principio me imaginé este doodle en blanco y negro. Por un lado, me pareció una característica que iba a evocar rápidamente las tiras de Quino y, por otro lado, el minimalismo y la austeridad en el color son algunos de mis recursos preferidos al ilustrar. El formato de viñeta, el estilo de sombreado y los trazos a tinta son otros elementos que remiten a su estilo. Mis retratos no tienen ese componente caricaturesco, no hago una representación desde la exageración sino que mi búsqueda parte más desde la sutileza”, continuó.

“Me gustaría que mi doodle transmita el cariño y respeto que todos le tenemos a Quino. Creo que pocas cosas logran reunir a tantas personas a través de sentimientos felices o positivos y la obra de Quino es una de ellas. Espero que encontrarse con el doodle sea un momento reconfortante y alegre”, completó

Qué es un doodle

Un Doodle es un diseño especial alusivo a una situación, evento o personalidad que decora la página principal de Google. Generalmente hacen referencias a efemérides y en los últimos años se han convertido en piezas de arte.