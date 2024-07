Según el CEO de Google, la Inteligencia artificial todavía no es más inteligente que algunos animales

En los últimos meses, todo el mundo parece hablar continuamente de la inteligencia artificial. Los expertos se cuestionan a cada rato cuáles pueden ser sus límites.

Dadas estas circunstancias, podría pensarse que ya en este momento, y teniendo en cuenta la popularidad de herramientas como ChatGPT, la IA tiene un cociente intelectual digno de ser tenido en cuenta, y que por eso se habla tanto de sus posibles peligros.

Segun Google, la IA no supera la capacidad de un gato.

Según Demis Hassabis, un experto de Google, esta tecnología que tanto se usa para resolver dudas, tiene la inteligencia (o es menor) de un gato.

Hassabis, el CEO de Google DeepMind ha reconocido en una reciente charla junto al ex primer ministro británico Tony Blair, que considera que la inteligencia artificial puede ser capaz de cambiarlo todo en el futuro. De hecho, reconoce que es uno de los grandes avances de la humanidad.

Segun Google, la IA no supera la capacidad de un gato.

No obstante, también se muestra prudente, sobre todo a la hora de valorar las opiniones de algunos, que aseguran que la IA es, o será pronto, demasiado inteligente y se volverá una amenaza para todos. Hassabis no duda de la evolución de esta tecnología, pero pide paciencia, ya que se cree que no puede considerarse más inteligente que un gato.

“Es verdad que la inteligencia artificial es capaz de escribir, pintar o hacer música de forma tan convincente como un humano”, reconoce el informático que también dio su opinión comparando la inteligencia de un felino con la IA. “Un gato doméstico normal y corriente tiene mucha más inteligencia en un sentido general del término”.

Segun Google, la IA no supera la capacidad de un gato.

A partir de esta analogía, parece tranquilizar a todos aquellos que temen que dentro de no mucho tardar la IA pueda suplantar a los humanos. “La IA está muy lejos de los humanos en cualquier sentido que se quiera mirar”, asegura el CEO de Google.