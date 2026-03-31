Una actriz alemana denunció difusión de falsas imágenes sexuales suyas y descubrió que su esposo la había creado

La presentadora de televisión y actriz alemana, Collien Fernandes presentó una demanda en 2024 por la difusión de imágenes sexuales que aparentaban ser de ella pero que habrían sido creadas con inteligencia artificial sin su consentimiento.

La mujer lideró campañas para exigir mayores restricciones con respecto a la creación de imágenes "deepfake" (ultrafalsas) y tras su denuncia se inició una investigación para saber quién sería la persona responsable de este delito.

Recientemente, la actriz declaró que el autor de este hecho habría sido su propio esposo: Christian Ulmen. Según informó la revista alemana Der Spiegel, Fernandes denunció que Ulmen había creado cuentas en páginas de internet con el nombre de su esposa y utilizó imágenes sexuales de ella creadas con inteligencia artificial para venderlas.

Tras las acusaciones, el abogado de Ulmen declaró al medio alemán que la demanda era "ilegal por varias razones" y sostuvo que los hechos eran "falsos y basados en un relato unilateral" . Por el momento, el acusado no ha dado declaraciones públicas.

Tras conocerse la identidad de su acosador, la presentadora de televisión compartió un posteo en su cuenta de Instagra m contando detalles del caso y realizó una fuerte crítica a la justicia alemana.

"El 21 de noviembre de 2024 presenté una denuncia contra una persona desconocida ante la policía de Berlín. He enviado comprobables documentos y líneas de investigación por correo electrónico a los agentes encargados del caso. Tras consultar por email, recibí la información de que el caso había sido trasladado a Schleswig-Holstein y que me contactarían. Desde entonces, no volví a tener noticias", señaló

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Collien Monica Fernandes (@collien_ulmen)

Además, Fernandes denunció que recibió amenazas de muerte y que temía por su seguridad al conocerse quién era su agresor. "Existen serias preocupaciones de seguridad, debido a amenazas de muerte en mi contra. ¿Esta es su forma, queridos misóginos, de manejar esto? ¿Cómo se supone que las mujeres tendrán el valor de alzar la voz en el futuro, si esta es su respuesta, si así se las hace callar? Y otra pregunta: ¿por qué creen que hasta ahora solo existen declaraciones juradas de mi parte, y ninguna del lado del agresor? ¿Eh?", apuntó.

El pasado lunes, la mujer reapareció en redes sociales y publicó otro posteo señalando el silencio por parte de su exesposo, acusado de difundir imágenes ilegales suyas. "El agresor también tuvo la oportunidad de expresarse, pero no quiso declarar ABSOLUTAMENTE NADA bajo juramento, raro". sentenció