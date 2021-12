Joaquín, el nene pastelero: “Perdono a los que me criticaron y los invito a que me conozcan”

Joaquín Nahuel, el nene pastelero que se hizo viral en las redes sociales por las tortas que hace para vender y juntar dinero para operarse en Estados Unidos, fue víctima de insultos discriminatorios que algunos usuarios dejaron en el perfil de Twitter del pequeño.

Luego del cyberbullying recibido, el niño compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que perdona a todos aquellos que lo criticaron y los invita a conocerlo personalmente.

“Hola amigos, con respecto a lo que pasó en Twitter, quiero decirles que los perdono y espero que no se hable más del tema”, comenzó diciendo Joaquín.

Y agregó: “Lo que me ocurre en redes sociales también me sucede en la vida real. No puedo estar denunciando a todo el mundo. Quiero decir que perdono a los que me criticaron y los invito a que me conozcan”.