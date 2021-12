Indignación por el ataque a Joaquín Nahuel, el nene pastelero: “Le dijeron que sus tortas se quemaron como él”

La familia de Joaquín Nahuel, el nene pastelero que se hizo viral en las redes sociales por las tortas que hace para vender y juntar dinero para operarse en Estados Unidos, comunicó que cerraran la cuenta de Twitter del pequeño debido a los insultos discriminatorios que algunos usuarios dejaron en el perfil del pequeño.

Así lo informó la mamá del menor, Raquel Escobar, quien confirmó que su hijo fue víctima de ciberbullying: “Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter”, arrancó la mujer en un comunicado.

“Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó a través de un post en la cuenta oficial de “Joaco”.

Luego aseguró que “Le dijeron que sus tortas se quemaron como él, y empezó a preguntar si él es discapacitado ¿Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas”.

La cuenta desde la que se originó la agresión y su ‘justificación’

Durante la noche del sábado, Joaquín había tenido un inconveniente con la cuenta de Twitter “Sangrexeneize”. Dicho usuario intentó hacer una humorada sobre los jugadores de Boca y empleó como objeto del ‘chiste’ un post de Joquín previamente editado.

Debido a esto, el nene compartió de su cuenta un descargo para aclarar que él no era el responsable de lo que publicaba la cuenta Sangrexeneize: “Esta persona @sangrexeneize está poniendo cosas que yo no dije ni escribí y está usando mis fotos”. Rápidamente, el tweet se viralizó y le llegó al famoso twittero que salió a responderle.

“Perdón Joaco, era un chiste, te amo”, respondió. El niño le retrucó: “Si, pero me haces quedar mal y yo no quiero tener problemas con nadie. Además, dijiste que mis tortas son una mierda”.

Pero Joaquín le dio una gran lección al bromista: “@Sangrexeneize te perdono!!! ¡Pero no hagas más esos chistes por qué no para todos son joda! Yo no me meto con nadie, y me duele que digas que mis tortas son una mierda y vi varios que lo dijeron si nos le gusta no lo vean!”.

El responsable de los tuits borró el contendio, pero sus seguidores continuaron con los insultos en una situación que se volvió incontrolable.