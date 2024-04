A Oscar Arnoldo Zavala pocas personas en Mendoza lo conocen por cualquiera de sus dos nombres. Y es que en la historia y los manuales populares de periodismo deportivo, quedará inmortalizado como “El Chino” Zavala.

“Arnoldo es por mi viejo. Y Oscar es porque, según me contaron varios años después, en 1951 y cuando nací todas las mujeres vivían enamoradas de un actor de radioteatro que se llamaba Oscar Casco”, cuenta, entre risas, el Chino, jubilado hace ya más de 7 años, pero quien nunca se alejó del todo de sus pasiones: la radio, el fútbol y la escritura.

“Chino” Zavala: el historiador del fútbol mendocino y su vida lejos de las cámaras, pero siempre atada al deporte. Foto: Facebook Oscar Zavala

Este martes, 23 de abril, el Museo Emilio Menéndez, del Atlético Club San Martín inauguró su propia biblioteca. Y la bautizaron con el nombre del querido periodista quien, durante más de 40 años, dejó su huella con su inconfundible voz y presencia en las radios y canales de televisión más importantes de Mendoza. De hecho, todavía sigue con su programa en LV10, “Tinta China”, todos los domingos a las 7, y escribe sobre deportes en un diario digital.

“No sabía nada sobre que la biblioteca iba a tener mi nombre. Simplemente fui a llevar libros que habíamos juntado. Incluso, en un momento quien conducía la inauguración dijo que más adelante iban a definir el nombre. Por eso, cuando me pidieron que descubriese la placa y vi que estaba mi nombre escrito, me emocioné más aún. Tengo 72 años, voy a cumplir 73, y las defensas están bajas”, rememora el Chino sobre la emotiva inauguración. Lo acompañaron sus tres hijos y su único nieto.

Entre los principales tesoros del “Chino” Zavala, además de aquellos que guardará por siempre en su memoria y su corazón, tienen un rol protagónico sus decenas de cuadernitos y carpetas con estadísticas, síntesis y formaciones de partidos de la Liga Mendocina de Fútbol.

Zavala tiene registros documentados por sí mismo desde 1967 y hasta la fecha (y contando) de las síntesis de todos los partidos de equipos mendocinos en torneos nacionales, Nacional B y Primera.

“Pero los registros de partidos de la Liga Mendocina tienen un valor de artesano, porque los tengo en cuadernos. Hay datos desde 1971 y hasta 2000”, resume el querido “Chino de la gente” como, con humildad, disfruta que le llamen.

AUTODIDACTA Y DESDE ABAJO

El 31 de agosto de 1951, en la casa familiar de la calle San Luis (Las Heras), nacía Oscar Zavala. La fecha de parto se adelantó y su madre no alcanzó siquiera a subirse a un auto para ir al hospital por lo que dio a luz en la vivienda. Por lo que el “Chino” Zavala es, literalmente, nacido y criado en las Heras, donde vivió por 40 años.

Su amor por el fútbol es algo que arrastra desde niño, y antes de cumplir 8 años, ya anotaba en sus cuadernitos las síntesis, formaciones y datos de los partidos de la Liga Mendocina.

“En mi casa se compraba el diario Los Andes todos los domingos. Pero el lunes mi viejo no lo compraba, entonces yo le pedía el suplemento deportivo a una vecina, y copiaba todas las formaciones de los partidos de la Liga en un cuadernito, las sabía de memoria. Era algo que hacía solo para mí, pero mis amigos me llamaban para consultarme”, repasa Zavala sobre su niñez.

Con los años, el “Chino” adquirió el amor por la lectura y la escritura, además del que siempre tuvo por el fútbol. Pero le molestaba mucho que en las revistas más populares todo fuese sobre los partidos de AFA y equipos de Buenos Aires, mientras que nadie difundía a la Liga Mendocina de Fútbol.

Por distintas circunstancias de la vida, Oscar debió abandonar la secundaria siendo un adolescente, y recién varios años después retomó sus estudios en la escuela nocturna.

Sin despegarse nunca de su pasión y sapiencia por el fútbol, durante el cursado conoció a su profesor Pedro Montenegro, y quien lo acercó por primera vez a una radio.

“Él era amigo de un periodista y lo convocaron a hacer camarines en Radio Nacional. Pero él me llamó y me ofreció a mí, con el argumento de que yo sabía mucho de la Liga. Y me dijo que no había un mango, pero yo fui igual”, continúa.

Ya estando en Nacional, y con la ayuda de quien era director en ese momento, Zavala pudo obtener –primero- un permiso provisorio para trabajar frente a un micrófono. Y, tiempo después, estudió por correspondencia y rindió el curso del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Fue en ese momento cuando el querido Chino se dijo a sí mismo: “¡Esto me gusta!”, y se la jugó. Dejó Nacional y enfiló su rumbo profesional hacia Radio Libertador.

Con sus carpetas y cuadernos en mano –que bien podrían pasar a la posteridad como los tomos de la Enciclopedia de Zavala-, Oscar llegó a Libertador y mantuvo un primer encuentro con el director de la emisora. A la autoridad del medio le pareció una figura llamativa, aunque desde el punto de vista de un “personaje de color” para entrevistar.

“Iba por un bloque y me quedé hasta el final del programa. Me preguntaban de acá, de allá, de mundiales. Y después de la nota, el director me preguntó si me animaba a hacer la central informativa. Era 1982 o 1983, por lo que yo ya tenía 32 años”, rememora el periodista.

“La gente piensa que yo soy de la época de la televisión en blanco y negro, pero no es así. Porque yo empecé a trabajar de grande”, reconoce.

A partir de este puntapié inicial, a Zavala le ofrecieron hacerse cargo de la parte deportiva en Libertador. Luego fue sumando protagonismo, comenzó a hacer reemplazos de periodistas en vacaciones –también leyendo boletines-, y a los 3 meses de haber ingresado, el “Chino” Zavala ya estaba efectivo.

En esta radio conoció a su colega Marcelo Romanello, quien trabajaba en Libertador y en Canal 7. Y fue “El Gringo” quien entre 1992 y 1993 le dijo que estaban buscando un periodista deportivo para la televisión.

“Recuerdo que Romanello me dijo: ‘Me han pedido un periodista pintón y joven para hacer deportes. Y vos sos viejo y negro, pero sabés del tema. ¿Te animás?’. Y le dije que sí”, repasa, casi entre carcajadas. Antes del Mundial de Estados Unidos 1994, Zavala ya había desembarcado en el 7 y comenzaba su andar en la televisión mendocina.

Uno de los medios donde más tiempo ha estado activo Zavala es en LV10, donde sigue con su programa, aunque ya jubilado. Lleva casi cuatro décadas años en la emisora. Y aunque al principio estaba en el 7 y en la radio en simultáneo, llegó el momento en que debió tomar una decisión.

En muy buenos términos, Zavala logró desvincularse del 7 (donde estuvo entre 1994 y 1996) y seguir en la radio. Y, en cuestión de días, debutó en el otro canal de aire de Mendoza. En el 9, el periodista deportivo trabajó durante 20 años (entre 1996 y 2016).

“Algo muy lindo que me pasó fue ganar dos veces el Martín Fierro. Uno fue en Canal 7, por ‘DeporTV’, y el otro fue por ‘Deportiva 10′ en LV10″, sigue.

COBERTURAS INOLVIDABLES

A lo largo de toda su carrera, el Chino Zavala también pasó por el Diario Mendoza, por revistas y las corresponsalías de DyN y Radio Rivadavia, donde trabajó con José María Muñoz. Más allá de la experiencia y de su conocimiento, el Chino es un convencido de que siempre se necesita tener a la suerte como aliada.

“En 1994 se jugó la Copa de Verano en Mendoza y vinieron todos los equipos de Buenos Aires. Todos los medios estaban con el foco acá. Un día jugaban Boca e Independiente y los barras se enfrentaron y tirotearon en Desaguadero. Yo justo llegaba a LV10 y me contó una recepcionista que un vecino de ella le había contado lo que había ocurrido”, rememora Zavala.

Sin celulares ni internet para verificar, el Chino siguió su intuición y pasó la novedad a DyN. En simultáneo, desde la central informativa llamaron al Hospital Perrupato (San Martín), donde la propia médica que había asistido a los heridos confirmó hasta los nombres de los heridos.

“Salimos nosotros con todo en DyN, y los otros medios tuvieron que levantar nuestra información. Ese día, periodísticamente, fue un golazo”, describe.

Entre risas, agrega a esos recuerdos momentos en que, en medio de una trifulca en una cancha, algún efectivo policial se hizo un espacio para sacar su costado cholulo y pedirle una foto. O cuando, con algo de temor, debió salir en más de una oportunidad en medio de un cordón policial y en medio de una de esas infaltables bataholas entre hinchas de equipos mendocinos y sanjuaninos.

EL CHINO ZAVALA HOY

Jubilado hace 7 años, Oscar Arnoldo “El Chino” Zavala no se ha alejado de sus pasiones. Escribe sobre deportes en el medio Cuyo Noticias, y cada domingo –desde las 7- conduce su programa “Tinta China”, donde combina la historia del deporte con audios y música de la época.

“Es lindo ver que la gente no me ha olvidado. Soy un tipo sencillo, al que le gusta escribir cuentos. En Facebook, todos los días comparto 3 o 4 textos de efemérides”, describe.

Hace 30 años, el Chino estuvo involucrado en dos accidentes de tránsito y, desde entonces, se maneja en colectivo. Allí también suele toparse con gente que lo saluda, y él siempre saluda, accede a sacarse fotos y a responder cualquier pregunta que le hagan referida a fútbol.

