Sebastián Goiburo se va de Canal 9: por qué deja la TV y cuál es su otra pasión

La asociación inmediata de cualquier televidente mendocino cuando oye el nombre de Sebastián Goiburo es intrínseca: su nombre y su cara nos remiten a la clásica y divertida muletilla “Así es, Daniela”, con una sonrisa y un tono por demás didáctico y amigable.

Y es que durante más de 10 años, este conductor y periodista “todo terreno” fue la cara de Canal 9 Televida en distintas coberturas y entregas del noticiero diario. Y, fiel a su estilo, Seba siempre fue material dispuesto para cuanta cobertura figurara en agenda, ya sea elecciones, coyuntura política o coberturas especiales con alto contenido social, científico y humano.

Sebastián Goiburo deja la TV y apuesta a su otra pasión: “Voy en búsqueda de crecimiento profesional y mayor calidad de vida”. Foto: Instagram @sebastiangoiburo

Y tanto como movilero en el lugar de los hechos como ya en el rol de co-conductor de la mañana o los noticieros del 9, el infaltable “Así es, Daniela” para confirmar alguna de sus ideas era su sello distintivo. En realidad no era, sino que lo es y lo seguirá siendo en la pantalla mendocina, al menos hasta el jueves 29 de febrero. Porque, después de una década, Seba Goiburo dejará la televisión mendocina a partir del 1 de marzo para dedicarse a su propia empresa, aquella que creó y en la que viene trabajando hace un año y medio: la Agencia Exacta, especializada en programación, desarrollo y diseño web.

“Con el tiempo me di cuenta de que usaba mucho el ‘Así es, Daniela’ y ya nos reímos en el canal. Se ha ido transmitiendo, ya que hay algunos compañeros que han entrado y ya lo están usando también. Y en las facultades de Periodismo o Comunicación, me han contado que los profes dicen que es una muletilla muy común”, cuenta, entre risas, este sanmartiniano de 34 años y quien lleva ya 14 trabajando en televisión. Porque comenzó en un canal de su San Martín natal a los 20 años, y hace 10 llegó al Canal 9.

“El jueves tengo mi último día en el canal y el viernes ya tengo una reunión con un cliente para la agencia, por lo que es algo más que bueno. La decisión de cambiar de rubro tiene que ver con algo que empezó en la pandemia, cuando de repente empecé a ver que había llegado a un momento de mi carrera donde sentía que había hecho mucho con mi profesión y vocación, y veía que lo digital venía a reformular los medios de comunicación tradicionales. Y yo sentía que me podía llegar a agarrar esta próxima transformación de los empleos, pero no quería estar sin las herramientas necesarias”, confiesa Seba.

“Voy en búsqueda de insertarme en la nueva era. Pero también apuntando a más calidad de vida, con mayor proyección, más tiempo para la familia, para los amigos, y más crecimiento profesional”, agrega.

Si bien en sus planes más cercanos no asoma un regreso inminente a la televisión ni a los medios, Sebastián Goiburo no cierra del todo la puerta a una hipotética vuelta a futuro.

“La tele tiene todo un trajín, una inmediatez y un ritmo que hoy por hoy no me siento en condiciones de llevar, quiero algo más tranquilo. Y si a futuro tuviese que volver, en principio no me gustaría volver al formato noticiero, eso lo tengo claro. Me gustaría hacer producción audiovisual, con temáticas especiales y menos atadas a la coyuntura. Pero, al menos estos años, van a estar dedicados a la empresa. Después de todo, la vida te enseña que estamos todos de paso”, resume con simpatía y humildad.

LA NUEVA VIDA DE SEBASTIÁN GOIBURO LEJOS DE LA TV

La Bendición de los Frutos, acto que marcó el inicio de los actos oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 y que tuvo lugar el domingo pasado en el Predio de la Virgen (Guaymallén), fue la última cobertura vendimial de Sebastián Goiburo para la televisión mendocina. De hecho, muy en su interior debe estar preguntándose qué se sentirá ver como espectador o televidente la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central de la Fiesta (eso, en caso de que quiera verlo). El mismo acto central en el que, además, Seba ya ha sido locutor oficial.

Pero esa será su realidad el próximo viernes, cuando en simultáneo a la Vía Blanca de las reinas, Seba esté disfrutando de sus primeras horas dedicado exclusivamente a su agencia, Exacta, y lejos de los medios de comunicación (al menos, de forma tradicional).

“Desde muy chico he tenido predisposición y habilidad para la computación. Con 11 años era instructor de Office en un instituto de computación, y enseñaba Excel, Word y Powerpoint a jubilados. Siempre me gustó la computación, pero también siempre me ganó la vocación por la lectura y la escritura. Y como consideraba al periodismo como lo más cercano a escribir, por eso me incline por esta profesión”, describe Sebastián.

Goiburo fue uno de los millones de argentinos que, en el momento más crítico de la pandemia, se contagió de Covid-19. Y no la pasó nada bien. Pero fue en ese momento, en medio de un “bajón anímico” –según sus propias palabras- que comenzó a estudiar programación, ese mundo del futuro que llegó, y hace mucho rato.

“En medio de ese bajón empecé a sentir que no tenía mucho futuro si no me actualizaba. Entonces empecé a estudiar programación, mi idea siempre había sido desarrollar una aplicación que, de alguna forma, reformule los medios de comunicación tradicionales. Pero eso quedó en el tintero y me enamoré de otras ideas relacionadas al desarrollo web y de aplicaciones”, confiesa.

Durante los 4 años, con esta nueva inquietud instalada en su rutina, Sebastián estuvo capacitándose permanentemente. Por esto mismo es que, reconoce, su decisión de dejar el periodismo y los medios tradicionales de comunicación para dedicarse a su agencia no es una decisión improvisada.

“Es un camino largo, que empecé en su momento con la idea de transición y vinculado a un proyecto familiar de vida. En el medio construí mi casita con mi compañera y pudimos seguir”, repasa.

De hecho, por aquellos años, Seba prácticamente no descansaba. Porque salía del canal, se instalaba en una casilla rodante que habían llevado al lote donde estaban construyendo y allí se quedaba toda la noche en vela, cuidando los materiales y el lugar, y –de paso- practicando programación. Y a las 6 del día siguiente, volvía al canal.

“Si en esa época tartamudeé más que de costumbre, ahora la gente ya sabe por qué es”, bromea, siempre sonriendo.

Con Agencia Exacta, Sebastián comenzó a trabajar fuertemente hace un año y medio. En este período intercaló su empresa con su rutina mediática, aunque ahora considera que llegó el momento de apuntar todos los cañones y las expectativas a su producto personal.

“Se llama Exacta porque todo lo que hacemos lo acompañamos de reportes de analíticas de datos, se analizan las métricas y mostramos y comparamos los resultados. Arrancamos con algunos clientes chicos para redes sociales, pero en el último tiempo empezamos con el desarrollo de aplicaciones y sitios web. Por ejemplo, creamos un producto que es consultorio psicológico virtual y a través del cual se hace toda la canalización de la tensión de un psicólogo a su paciente en un mismo sitio web”, ejemplifica Goiburo.

En ese sentido, el programador y periodista refuerza que la idea es seguir ampliando estas posibilidades a otros rubros.

“No es una agencia de desarrollo web, es una agencia de transformación digital. Y la idea es poder mudar a la web cualquier actividad, que es básicamente lo que hice yo conmigo mismo, que la gente sienta que pone una pata en la web y se adapta”, refuerza.

Junto a Sebastián Goiburo, trabaja en la agencia otro comunicador, un diseñador y –en ocasiones- trabajan con otra agencia en conjunto, cuando situación lo requiere. UX y UI (experiencia de usuario y diseño de usuario), Copy Writer y todo aquello referido al desarrollo web y diseño son los fuertes de la agencia.

LAS COBERTURAS QUE JAMÁS OLVIDARÁ

En sus 14 años de experiencia en los medios, Seba Goiburo siempre se centró en la televisión, primero en un canal de San Martín y luego en Canal 9. En el medio, allá por 2015 y 2016, tuvo un paso por la radio. Fue en la 100.9, junto a Gabriel “Alambre” Jarmolczuk y Morena Esquivel en el programa de noticias descontracturado de la Estación del Sol.

Sebastián Goiburo deja la TV y apuesta a su otra pasión: “Voy en búsqueda de crecimiento profesional y mayor calidad de vida”. Foto: Archivo Los Andes.

“Lo que más voy a extrañar de la televisión, sin dudas, son los compañeros de laburo. La verdad es que lo que se logra transmitir en la mañana a la gente que ve la TV es lo que hay en el grupo, se formó un equipo lindo, con muy buena onda y mucha risa. Y pasar de algo tan social a algo tan home office y solitario, va a ser difícil y lo voy a extrañar”, se sincera Goiburo.

“También se va a extrañar el cariño de la gente y la buena onda. Siempre, a donde, vas hay alguien dispuesto a ayudarte”, prosigue.

Y también se anima a enumerar aquellas cosas que no va a extrañar.

“Últimamente hay mucho ataque en las redes sociales y en las coberturas a los periodistas, toda esa exposición que lleva que a uno lo tomen como culpable de un problema, cuando en realidad somos mensajeros. Eso pasa mucho con el trabajador de prensa, se lo toma como elemento posible de una gran conspiración, cuando en realidad somos laburantes”, reflexiona. Y pone de ejemplo los ataques de barras del Colo Colo a colegas mendocinos en la previa y post partido contra Godoy Cruz por Copa Libertadores.

Si algo aprendió en estos 14 años de televisión Sebastián Goiburo, y que es algo que él mismo resalta, es que no le sirvió de nada ser tan exigente consigo mismo y forzarse a ser cada día mejor de lo que ya era.

“Al principio me costó mucho, me autoexigía un montón y quería estar a la altura de otros periodistas a quienes consideraba referentes Después me di cuenta de que había que hacer el laburo con buena fe, sin querer hacer la diferencia ni compararse con otros y sabiendo que uno es un ser humano. Mostrarme más autocompasivo me permitió, a la vez, mostrarme más como soy yo. Considero que el periodista es un servidor, das un servicio”, reflexiona.

El momento en que a Sebastián se le cayó el personaje del “pibito que quería demostrar que sabía de todo”, le cambió la forma de ver el mundo, la profesión y verse a sí mismo.

“Aprendí que lo importante era que la gente comunicara y se informara, aprendí a escuchar y a aprender”, reflexiona.

Sebastián Goiburo deja la TV y apuesta a su otra pasión: “Voy en búsqueda de crecimiento profesional y mayor calidad de vida”. Foto: Archivo Los Andes.

Para el cierre de la charla, al futuro exconductor de Canal 9 le queda elegir su cobertura preferida. No se trata de una tarea fácil, ya que –afortunadamente- pudo completar varios viajes en helicóptero y hasta volar en un avión Hércules C130 (momentos que disfrutó mucho, reconoce). Pero, así y todo, tiene su cobertura favorita.

“El informe o cobertura que más disfruté fue uno sobre cambio climático en Mendoza. Fue un informe especial en el que abarcamos la sequía en el Este, los cortes de agua en el Gran Mendoza, los incendios en Potrerillos y el derretimiento de glaciares. Subimos al glaciar Peteroa, pegado al Azufre, fueron más 3.000 msnm e hicimos noche. La pasé muy bien. Y eso es lo que más me ha gustado hacer, los informes especiales”, piensa en voz alta.

