Estas son las 5 mejores series de la historia según fanáticos

Existen muchos rankings con votantes y resultados diferentes, dependiendo no solo de los gustos sino de la cantidad de gente que vote. En este caso, un usuario de Reddit, denominado Vbrankings, recopiló datos de páginas web donde votan los usuarios registrados y de reseñas online de críticas; y con esa información armó el ranking de las mejores series de la historia.

La lista incluye 50 producciones de todo tipo, tanto de clásicos como de las más recientes. A continuación, estas son las 5 mejores series de la historia según dichos fanáticos:

Breaking Bad: 9,32 puntos

Siempre peleando el puesto número 1 con Game of Thrones, en este caso fue la producción de Vince Gilligan la que lidera el ranking, con sus 5 temporadas y 62 episodios completamente atrapantes y emocionantes.

“Tras cumplir 50 años, Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de un instituto de Albuquerque, Nuevo México, se entera de que tiene un cáncer de pulmón incurable. Casado con Skyler (Anna Gunn) y con un hijo discapacitado (RJ Mitte), la brutal noticia lo impulsa a dar un drástico cambio a su vida: decide, con la ayuda de un antiguo alumno (Aaron Paul), fabricar anfetaminas y ponerlas a la venta. Lo que pretende es liberar a su familia de problemas económicos cuando se produzca el fatal desenlace”, explica su sinopsis.

Game of Thrones: 8,85 puntos

No podía faltar como una de las dos mejores. Marcó un antes y después en la producción de series y tuvo los picos de audiencia durante muchos años. La expectativa de ver la mejor historia que hubo en una serie dejó a algunos disconformes con su final, por lo que muchos la relegaron de quedarse con el primer puesto del ranking.

“La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro; la creciente amenaza de “los otros”, seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos”.

“Tras un largo verano de varios años, el temible invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddard ‘Ned’ Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para ir a la corte de su amigo, el rey Robert Baratheon, en Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos. Stark se convierte en la Mano del Rey e intenta desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. Mientras tanto, diversas facciones conspiran con un solo objetivo: apoderarse del trono”.

Chernobyl: 8,60 puntos

Para el medio Cinéfilos es tal vez la sorpresa del ranking. Chernobyl es una producción estadounidense creada por Craig Mazin y Johan Renck que irrumpió con su mirada sobre el desastre en la Central Nuclear ubicada en Ucrania.

La trama de los 5 episodios, marca: “El 26 de abril de 1986, la Central Nuclear de Chernóbil, en Ucrania (por entonces perteneciente a la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata, desde múltiples puntos de vista, lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes”.

The Sopranos: 8,50 puntos

No podía faltar la mítica serie protagonizada por el inmortal James Gandolfini. Entre 1999 y 2007 contó con 6 temporadas y 86 episodios que pueden mirarse, también, en HBO Max. “Crónica de la vida cotidiana y de las aventuras personales y profesionales de una familia mafiosa que vive en Nueva Jersey. Es gente sencilla, pero implacable en sus ritos y tradiciones. La trama se basa en las confidencias del “capo” Tony Soprano (Gandolfini) a su psicoanalista, la doctora Melfi (Lorraine Bracco)”.

Band of Brothers: 8,48 puntos

La miniserie basada en hechos reales narra la historia de la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas, que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial. Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas y cartas de los soldados.

El top 10 lo completan: The Wire con 8,47; Better Call Saul con 8,41; Stranger Things con 8,37; Sherlock con 8,32 y Peaky Blinders con 8,22. Lejos del Top 5 quedaron producciones como Fargo, Friends, Dark, The Office, Succession, Mad Men, The Boys, Lost, Twin Peaks y True Detective.