“Los plomeros de la Casa Blanca”: Lena Headey habla de la nueva serie que es furor de HBO Max

Los plomeros de la Casa Blanca (White House Plumbers) es una serie recientemente estrenada en HBO Max, en la que a través de la sátira política se plantea la idea, fuertemente enraizada en la sociedad norteamereicana, de que los involucrados en el escándalo de Watergate, que sacudió a Estados Unidos en 1972, no eran brillantes -ni mucho menos- y que ese fue el motivo de la debacle que terminó con la renuncia del entonces presidente Richard Nixon.

La miniserie de 5 capítulos, dirigida por David Mandel, con guion de Alex Gregory y Peter Huyck, cuenta con un elenco estelar, integrado por Justin Theroux, Woody Harrelson, Lena Headey, Kathleen Turner y Domhnall Gleeson y pude verse los lunes a partir de las 22.

El primer capítulo muestra la escena central del caso Watergate: dos agentes del gobierno (Howard Hunt y Gordon Liddy) junto a tres exiliados cubanos anticastristas (“Macho” Baker, “Villa” González y “Musculito” Martínez) intentan ingresar por la noche al edificio donde funcionaban las oficinas del Partido Demócrata para instalar secretamente dispositivos de vigilancia. Lo demás es historia.

Uno de los personajes centrales, Dorothy Hunt, está encarnado por la actriz Lena Headey, quien se hizo famosa en la serie Game of Thrones en el destacadísimo papel de Cersei Lannister. En “Los plomeros de la Casa Blanca” interpreta a la empleada de la CIA que sirvió de nexo entre la embajada de Estados Unidos en Paris y una fachada de la CIA llamada Administración de Cooperación Económica. Dorothy, cuyo apellido real fue Wetzel, se casó con Howard Hunt (Woody Harrelson) y adoptó su apellido.

En esta entrevista, Lena Headey habla de su papel y de la divertida relación con sus compañeros de rodaje Woody Harrelson y Justin Theroux.

La miniserie estreno de HBO Max

¿Cuál fue tu reacción cuando elegiste el guión de “Los plomeros de la Casa Blanca”?

Es bastante raro cuando leo algo y estoy como ‘¡Lo quiero!’ Pero me sentí así. Y esa es una buena reacción. Está muy bien escrito y David Mandel es un gran conductor de este matiz cómico, así que sí, fue un paquete atractivo.

¿Cuánto sabías sobre Watergate y cuánto más descubriste al hacer esto?

No sabía nada sobre Watergate, me temo. No soy una gran investigadora, lo que puede ser impactante, pero David, (Mandel, director), Alex (Gregory, coguionista) y Pete (Huyck, coguionista) tenían todos los datos, por lo que podía preguntarles anticipadamente todo lo que quería saber. Pero para mí, la alegría de esto es lo ridículo que es, y este tipo de reverencia que le damos a todo lo político y, de hecho, esto fue solo un grupo de idiotas que estaban tan llenos de su propia importancia haciendo estas cosas extraordinarias y no solo una vez sino repetidamente.

Cuéntanos sobre tu personaje, Dorothy Hunt ¿Cómo encaja en este mundo extraordinario que estamos a punto de ver?

Dorothy es una especie de dos personas en esto. Ella es la persona que realmente no vemos, que es una espía muy exitosa y muy respetada, pero también es madre de cuatro hijos a finales de los años 60 y principios de los 70, casada con un hombre muy egoísta, Howard, que no se da por vencido. Una mierda sobre su familia. Ella está en este matrimonio porque una vez lo amó y disfrutó de la ganancia financiera que le brinda este matrimonio, hasta que ya no lo hace. Y eso es lo que me encanta de Dorothy, a pesar de que está limitada por el período en el que vive, se libera a sí misma y finalmente se cansó de ser la persona más inteligente de la sala y no ser escuchada, así que dice: “A la mierda todo”, y se va.

Tienes la sensación de que ella sería mucho mejor que su esposo en todo ¿Estás de acuerdo?

Si, absolutamente. Hay un gran momento en el que Howard le dice algo y ella dice “esa es la cosa más estúpida que he escuchado”. Creo que eso lo resume todo.

Cuéntanos cómo fue trabajar con Woody Harrelson, quien interpreta a tu esposo en la pantalla

Trabajar con Woody fue un desafío: es muy, muy serio y no puedes reírte nunca (risas). No, fue súper fácil. Solo tienes que hacerle cosquillas a Woody y es solo hora de jugar. Puedes decir y hacer cualquier cosa con él. Son buenos tiempos.

Hay tantas escenas que son hilarantes. ¿Podemos hablar de uno en el que los Hunt van a cenar a la casa de Liddy y Liddy pone una grabación de los discursos de Hitler? ¿Cómo fue hacer esa escena? ¿Fue difícil mantener una cara seria?

Hitler era el Justin Bieber de Gordon Liddy (personaje interpretado por Justin Theroux). Nos reímos mucho. Hay un momento en esa escena en el que se arroja un huevo a la ventana y Justin salta al suelo y creo que me reí cada vez que lo hizo porque era muy ridículo. Soy una especie de mujer heterosexual en esos momentos con esos dos extremistas, por lo que es bastante difícil controlar la risa, pero es realmente maravilloso ver cómo se desarrolla todo en tiempo real.

¿Y esa escena fue espontánea?

Sí, fue totalmente divertido. Realmente, realmente lo fue. Creo que lloré de risa cuando terminó.

Aparentemente, se quedaron en el edificio Watergate y Woody y Justin hablaron sobre cómo se reunirían todos después de un día de filmación.

Sí, todos nos quedamos allí y fue una experiencia muy social. Y sabes, cuando el trabajo es excelente y el elenco y el equipo son realmente encantadores, se convierte en una experiencia de ensueño y fue algo sin esfuerzo. Era como un gran campamento de verano. Esto se me presentó, como sucede con las cosas, y piensas, “por favor, no dejes que me encante porque probablemente no lo tendré, hay una fila de 15 personas antes que yo”. Así que pensé, “esto nunca se me va a dar porque es demasiado bueno”. Y luego hablé con David y me dio el papel. Estaba realmente sorprendida y emocionada de ser parte de eso.

¿Hubo momentos en la historia en los que no podías creer lo que tu personaje y el de Justin Theroux estaban haciendo?

Sí. Quiero decir, investigué eso un poco, pero no me dejo guiar por los hechos, a menos que fuera una figura históricamente profunda que tenía que interpretar, entonces, por supuesto, investigaría mucho. Pero con esto me guié por el guión y me gustaron estos pequeños detalles que estaban allí y me gustó que existieran estas teorías de conspiración en torno a lo que le sucedió a Dorothy.

Podrías contar esta historia como un thriller. ¿Por qué la sátira eligieron la sátira para contarla?¿Plomeros de la Casa Blanca?

Porque si miras nuestro entorno político en todo el mundo, es como pedir algo de sátira. Sí, la seria amenaza de que esta gente hiciera cosas muy malas y el circo que era todo eso, creo que exigía ser mirado a través de una lente satírica. Hay que ubicarla de la manera correcta y eso es lo que David, Alex y Pete hacen tan brillantemente.

Tienes algunas escenas geniales con Judy Greer, quien interpreta a la esposa de Gordon Liddy, Fran. Cuéntanos sobre trabajar con Judy

Bueno, para empezar me encanta su trabajo. Creo que ella es maravillosa. Y sabes, cuando ella llegó, dije “¡sí!” Amo a Justin y Woody, pero a veces es bueno tener una chica (risas). Y ella es maravillosa.

Parece que realmente disfrutaste hacer esta serie

Oh sí. Trabajamos en este programa durante unos cuatro o cinco meses y todos vivíamos en el norte del estado y fue cálido, el trabajo fue excelente y después del trabajo también, así que sí, fue simplemente encantador.

¿Qué puede esperar una audiencia de Plomeros de la Casa Blanca?

Pueden esperar una pieza de televisión realmente divertida, entretenida y bellamente hecha, ¡ah, y esperar muchas risas!