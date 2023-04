Confirmado: Harry Potter tendrá su propia serie y llegará a una plataforma de streaming nueva

La megaexitosa franquicia literaria de “Harry Potter” volverá a tener una adaptación al formato audiovisual tras las ocho películas lanzadas entre 2001 y 2011. Esta vez, será una serie que planea extenderse a lo largo de una década y que podrá verse a través de Max, la futura plataforma de streaming nacida de la fusión entre los conglomerados WarnerMedia y Discovery, anunció Télam.

Según informó el sitio especializado Deadline, la tira contará con J.K. Rowling -autora de los libros originales- como productora ejecutiva, y buscará representar fielmente los hechos narrados en la saga con un nuevo elenco.

¿Qué adelantaron de la serie de “Harry Potter”?

David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, comentó durante el anuncio que el proyecto tiene un especial sentido para él ya que junto a su esposa les leyeron cada una de las entregas a sus cuatro hijos: “Es realmente movilizante, y por diez años consecutivos las audiencias podrán ver a Harry Potter en streaming, significa mucho”, aseguró el ejecutivo sobre los planes confirmados de la compañía sobre la marca más rentable de su catálogo.

Harry Potter y su mundo mágico.

“Estamos encantados de darle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva. ‘Harry Potter’ es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor muy perdurable y una sed por el ‘Mundo Mágico’”, señaló por su lado Casey Bloys, jefe del área de contenido del conglomerado.

Además, agregó que “en asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie de Max Original se sumergirá en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando a lo largo de todos estos años”.

¿Qué dijo J. K. Rowling sobre el proyecto?

En tanto, la propia Rowling dijo que “el compromiso de Max por preservar la integridad” del material original es “muy importante” para ella: “Estoy expectante por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá desplegar un nivel de profundidad y detalles solo posibles en un formato largo y televisivo”, concluyó la británica, que ya había ampliado el universo del joven mago con otras publicaciones, entre ellas las de “Animales fantásticos”, también llevadas a la pantalla grande.

"Harry Potter: regreso a Hogwarts" es la superproducción que preparó HBO Max por los 20 años del inicio de la saga (Gentileza HBO).

La autora estará acompañada en el rol de producción ejecutiva por Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, y la serie será realizada en conjunto por Max y Warner Bros. Television en colaboración con la casa Brönte Film and TV. El elenco todavía se desconoce.

El popular mundo de “Harry Potter” y todas sus narrativas asociadas, que en un principio constaron de siete bestsellers -con más de 600 millones de copias vendidas alrededor del mundo-, crecieron con el paso del tiempo hasta traducirse en tiendas, parques temáticos, y una obra de teatro, entre más, conformando una franquicia que al día de hoy ostenta ganancias de más de 7.000 millones de dólares a nivel global.

¿Cómo será la plataforma Max?

Warner Bros. Discovery, el conglomerado nacido de la fusión ejecutada un año atrás de las compañías de entretenimiento WarnerMedia y Discovery, presentó la plataforma de streaming Max, con la que reemplazarán a las hasta ahora separadas HBO Max y Discovery+ para reunir sus contenidos bajo un mismo paraguas, y que desembarcará en América Latina durante el último trimestre de 2023. La fusión entre WarnerMedia y Discovery se produjo el 8 de abril de 2022.

J. K. Rowling, excluida del especial por los 20 años de "Harry Potter". (AP)

Hasta el momento, está confirmado que el servicio a demanda comenzará a funcionar en Estados Unidos a partir del próximo 23 de mayo, y aunque los usuarios de HBO Max podrán migrar sus perfiles e historiales de visualización y tendrán acceso a la nueva plataforma al mismo precio, también se anunciaron las tres formas de suscripción que estarán disponibles al público, con distintas opciones de cantidad de reproducciones en simultáneo, resolución, descargas y calidad de sonido.

¿Qué contenidos tendrá el catálogo de Max?

En términos de catálogo, y aunque para el mercado latinoamericano los detalles serán publicados más cerca de su fecha de lanzamiento en la región, el conglomerado dio a conocer que Max combinará en su oferta las producciones originales de HBO y Max Originals, las películas de Warner Bros., el universo cinematográfico de DC y los títulos de la franquicia ampliada de “Harry Potter” con los programas infantiles, gastronómicos, sobre el hogar y estilo de vida, realities y documentales de marcas como Discovery Channel, HGTB, Food Network, TLC e ID, entre más.

Game of Thrones

Además, la plataforma ofrecerá una actualización regular de contenidos, con el estreno de cerca de 40 títulos y temporadas de manera mensual, y entre los más destacados adelantó la serie basada en la saga literaria de “Harry Potter”, una tira derivada de la recordada sitcom “The Big Bang Theory” y una nueva precuela de “Game of Thrones”, llamada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

Como parte de este desembarco también llegarán la esperada “The Penguin”, serie derivada de la última película de Batman con el protagónico de Colin Farrell como el icónico villano de Bruce Wayne; “The Sympathizer”, thriller de espionaje basado en la novela homónima y ganadora del Pulitzer; la cuarta temporada de la aclamada “True Detective”, con actuaciones de Jodie Foster y Kali Reis; “The Regime”, con la ganadora del Oscar Kate Winslet; la docuserie “SmartLess: On the Road”, sobre la gira del podcast realizado por los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes; y la serie infantil “Gremlins: Secrets of the Mogwai”.

The Big Bang Theory

“Fixer Upper: The Hotel”, de Magnolia Network; “Survive the Raft”, de Discovery Channel; la versión animada del clásico cuento “Pedro y el lobo”, creada por el cantante Bono y su colega Gavin Friday para Cartoon Network; el spin-off en animé de “Rick and Morty”, de Adult Swim; “Lost Women of Highway 20″, de Investigation Discovery; “Tiny Toons Looniversity”, de Cartoon Network; y “Love & Translation”, de TLC; completan la nómina de contenidos con los que el servicio buscará tentar y afianzarse en su debut.

¿Qué funciones tendrá Max?

En cuanto a las funciones de la plataforma, en este inicio de campaña el conglomerado informó que sumarán una forma de reproducción de video premium, que optimizará la forma de acceder a cada visualización de una manera más fluida; la posibilidad de personalizar las páginas de inicio y mejorar las sugerencias; una navegación más simplificada; un plan sin publicidades y con calidad 4K Ultra HD; y la generación de perfiles infantiles con controles parentales. Télam