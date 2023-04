Una insólita y tierna película sobre el chupacabras es lo más visto de Netflix

El cine está lleno de monstruos enternecedores: desde extraterrestres, como E.T., hasta el anfibio de “La forma del agua”, personajes que nos enseñan que la bondad no tiene nada que ver con la apariencia física. Y recientemente Netflix abrió un nuevo capítulo en esta historia con “Chupa”.

¿De qué trata “Chupa”?

A Jonas Cuarón le pertenece esta entrañable historia, que enamoró a los usuarios de Netflix en los últimos días. Alex, un adolescente mexicano, descubre a un bebé chupacabras en la propiedad de su abuelo. Allí inicia un viaje de aventuras y fantasía junto a sus primos, Luna y Memo.

Como nos enseñan este tipo de películas, siempre habrá un villano dispuesto a capturar a ese ser mágico para obtener un beneficio personal por él, por lo que en este caso la familia de Alex deberá defenderlo, además de buscar en el desierto a los padres chupacabras.

Las palabras de Jonas Cuarón

El director mexicano reveló en un comunicado de Netflix que su deseo de hacer esta película comenzó en plena pandemia, donde se dio cuenta que había una historia muy atractiva por explotar, además de que le iba a permitir mostrar los paisajes de su infancia, en el México profundo. Por haber crecido en los ‘80 en estos sitios, estaba familiarizado con la leyenda del chupacabras.

“El chupacabras fue muy emocionante para mí porque, de niño, la idea de que podría haber una criatura mágica afuera de tu puerta es muy emocionante. Entonces, de repente, cuando me di cuenta de que podía contar una película tipo Amblin pero con un chupacabras, se volvió muy divertido porque me di cuenta de que no solo podía hacer una película para mis hijos, sino también retratar el contexto en el que crecí, en México en la década de los 90″, expresó.

La familia protagonista de esta enternecedora historia. Foto: Netflix.

¿Quiénes actúan en “Chupa”?

Evan Whitten interpreta a Alex, Demián Bichir es Chava y Christian Slater interpreta a Richard Quinn, el científico malvado que quiere capturar al pequeño Chupa. Nickolas Verdugo y Ashley Ciarra son Memo y Luna.

El villano de la historia es nada menos que Christian Slater. Foto: Netflix.

¿Dónde se puede ver “Chupa”?

“Chupa” está disponible en Netflix Latinoamérica y está entre los contenidos más vistos de la plataforma.