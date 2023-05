El padre Buela, acusado por abusos y encubrimiento, fue velado con honores en una parroquia de San Rafael

Durante esta jornada, el Instituto del Verbo Encarnado (IVE) de San Rafael, realizó el velatorio del padre Carlos Miguel Buela, fundador de la institución, quien ha sido denunciado por abusos y encubrimiento dentro del instituto. Las ceremonias de su despedida llevarán dos días. El velatorio fue en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, desde las 10 mientras que para mañana se ha planeado una misa y sepelio en el cementerio San José desde las 11.

Falleció el 25 de abril, en Génova, Italia, donde se realizó el velatorio con gran asistencia de la comunidad eclesiástica. Pese a las denuncias, el cuerpo fue traído a Argentina, trasladado a San Rafael para la ceremonia y según ha trascendido será enterrado en un predio del instituto.

Tan importante fue la ceremonia que hoy desde las 10 se realizó el funeral y fue transmitido por YouTube donde se puede ver gran concurrencia de la comunidad eclesiástica.

Parroquia del Verbo Encarnado en San Rafael Foto: Luis María de la Calle.

Familiares de las víctimas de abuso sexual y psicológico por parte del sacerdote y dentro del instituto han conformado una red y denunciaron el velatroio con la asistencia de más de 600 personas en Italia hacia una persona contra la que pesan estas graves denuncias. Fueron justamente ellos quienes manifestaron su dolor, pesar, y otras emociones ante esta situación y sobre todo, el silencio de la Iglesia ante más de 12 casos de abusos denunciados.

Luis de la Calle, es una de las víctimas de otro sacerdote pero acusa también a Buela por encubrimiento ya que lideraba la orden cuando ocurrieron los hechos. Lleva adelante un juicio contra miembros de la orden.

Junto a otras personas en la misma situación emitieron un comunicado en el que expresan que incluso la Iglesia le rinde honores.

“El pasado 25 de Abril, murió en Génova, Italia, el fundador del Instituto del Verbo Encarnado: Carlos Miguel Buela, acusado durante décadas de abuso sexual a seminaristas y jóvenes sacerdotes. A raíz de esta situación y otros tipos de manipulación, se lo llevó a juicio canónico en Roma, declarándolo culpable y apartándolo del gobierno del instituto y de sus miembros. Buela había apelado esta sentencia hace más de un año y se aguarda la segunda y definitiva sentencia canónica, cosa que la iglesia ha dilatado en publicar por tratarse de un sacerdote Argentino, y una orden desparramada en los 5 continentes, ya que según nos dijeron fuentes internas, no es un buen momento que salga justo con la próxima visita del papa a la Argentina”, apuntan. “Mientras tanto, las víctimas aguardan ansiosas que la iglesia haga declaraciones al respecto. Pero todo no queda ahí: para el velorio de este fundador acosador, viajaron a Italia más de 600 religiosos de su orden, dejando la iglesia que los más jóvenes confundidos vayan en busca de reliquias y a buscar milagros a través de él”, expresan.

El IVE tiene seminarios, colegios como Isabel la Católica y Alfredo Bufano y hogares de niños en San Rafael, donde está la casa madre y cementerio propio.

Según trascendió para el velatorio llegaron miembros de la comunidad de diversos países, en el que también se rezó el rosario.

Hace unos días, al trascender la noticia de la próxima llegada del cuerpo, fuentes del Arzobispado de Mendoza consultadas por Los Andes expresaron que no tenían novedades al respecto.

Relato en primera persona

Según publicó Los Andes en 2016, el religioso, se encontraba suspendido en el ministerio del sacerdocio en una abadía (casa) de Génova. Esto sucedió tras ser acusado por varios sacerdotes, ex sacerdotes y ex seminaristas de “abuso sexual, abuso de conciencia y abuso de poder”.

En otra nota publicada por Los Andes el año pasado, Luis María de la Calle relata que fue abusado a los 12 años en ese instituto por un religioso. Ocho años después le contó la situación al cura que estaba al frente, aunque nunca se llevó la denuncia a la Diócesis de San Rafael. Recién en 2017 la Iglesia supo del tema, intervino y el abusador fue expulsado por el Papa.

Allí relata que ingresó al seminario de menores en 1997 y que en simultáneo lo hizo su hermana, con 14 años, quien luego se convirtió en monja de la congregación conocida como “Las Servidoras”, también perteneciente al Verbo Encarnado. Mientras estaba en el internado, Luis vivió una verdadera pesadilla hecha realidad: fue abusado sexualmente por un diácono que, se suponía, debería haber estado a cargo del cuidado de los niños, cuenta el texto.

“Me abusó sexualmente en reiteradas oportunidades. Siempre que podía y encontraba una oportunidad, a escondidas, lo hacía y de distintas maneras. Como yo era un niño, él intentaba hacerlo como si me estuviera enseñando algo, minimizando la gravedad. Y yo, en ese momento y mientras me abusaba, me daba cuenta de que no estaba bien y no me gustaba. Pero recién en 2005, cuando ya tenía 20 años, pude hablar y contar lo que me había pasado”, destaca De la Calle a Los Andes.

Por aquel entonces, hacía poco había retomado la denuncia penal contra quien lo agredió sexualmente y contra el Instituto del Verbo Encarnado, además de denunciar al cura Gabriel Zapata en la Diócesis de San Rafael como encubridor.

En 2018, la justicia de San Rafael comenzó a investigar a cuatro religiosas del movimiento católico Verbo Encarnado, denunciadas por maltrato a niños y adolescentes que estaban alojados en institutos de esa congregación en el departamento de San Rafael, al sur de Mendoza. Fueron apartadas de su función, el instituto fue allanado y los 25 niños ratificaron sus relatos.

Luego de una serie de denuncias que involucran al fundador de la orden, Carlos Buela -contabiliza 12 acusaciones de abusos sexuales a adultos varones de su propia congregación-, el IVE se encontraba al momento de la nota (julio de 2022) intervenido por el Vaticano y a cargo del cardenal Santos Abril. En ese sentido, se esperaba próximamente la sentencia definitiva que apartaría a Buela totalmente de su sacerdocio, a semejanza de lo ya vivido por el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick, ya condenado como abusador y encubridor y quien mantenía un vínculo cercano y de amistad con Buela. Sin embargo, este último falleció sin sentencia y velado con honores.

