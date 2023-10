Carla Lobos (34) es mendocina, aunque vive y trabaja en Dinamarca desde 2019. Estudió Diseño Gráfico en la UNCuyo, y está trabajando como guía turística en Copenhague, capital danesa. Sin embargo, el nombre de Carla Lobos vendría a ser como el de Peter Parker o como Clark Kent. Porque, detrás de diseñadora mendocina, se esconde su alter ego, Carli Lo, o -como ya se ha hecho conocida en YouTube- “El Hada del Bordado”.

“Empecé a bordar y a subir videos en YouTube en el momento más complicado de la pandemia. Porque yo ya trabajaba como guía turística, pero con la pandemia desapareció el turismo. Entonces un día, con mi esposo Agustín, decidimos crear un canal de YouTube y empezar a subir videos de distintas manualidades”, repasa Carla desde la capital de Dinamarca.

“El Hada del Bordado”: es mendocina, trabaja de guía turística en Dinamarca y es influencer con sus tejidos. Foto: Gentileza Carli Lo

A partir de ese momento, su día a día comenzó a transcurrir entre las entregas de pedidos que completaba trabajando como delivery en su bicicleta y lo videos de manualidades y artesanías, lo que -según sus palabras- realmente le divertía, y divierte.

“Ninguno de los dos, ni Agustín ni yo, sabía nada de editar videos. E, incluso, tampoco sabíamos mucho de tejido y bordados. Pero fuimos aprendiendo. De todas las manualidades, siempre fue el tejido la que más éxito tuvo entre la gente y las reacciones”, resume Carli, quien llegó a Dinamarca a probar suerte y con la referencia de una amiga de ella, también mendocina, y que estaba trabajando en el país nórdico.

“Ahora tenemos 112.000 suscriptores en el canal, de todo el mundo. La mayoría de los seguidores son de México, pero también hay muchos de Argentina y de España”, resume Carla, quien no tiene dudas al contestar cuáles son las consultas más comunes entre sus viewers. “Siempre me preguntan mucho por los materiales y cómo usarlos. Pero lo que más me preguntar es cómo hacer el bordado para atrás”, agrega entre risas.

CÓMO NACIÓ “EL HADA DEL BORDADO”

En marzo de 2019, Carla y Agustín recalaron en Dinamarca. Fue su amiga Carolina quien, ya instalada en ese país y trabajando como guía turística, le dio algunas referencias. Y, sin pensarlo dos veces, la feliz pareja decidió mudarse al país europeo.

A pesar de haber estudiado Diseño Gráfico -ámbito en el que conoció a su amiga Carolina-, Carla no ejerce de su profesión. Desde el primer momento se dedicó al turismo, actividad que aún mantiene como su principal sostén. Y el dinero que logra recaudar por sus cientos de miles de visualizaciones en YouTube (monetización es el nombre dentro del ámbito) tiene un destino más que loable.

“El dinero que nos entra por monetización lo usamos para viajar. Tratamos, de vez en cuando, de hacer algún viaje, alguna escapadita”, sintetiza Carla. “La verdad es que, a futuro, me gustaría poder dedicarme plenamente a los videos de bordados”, se anima a soñar en voz alta.

En simultáneo a cada video nuevo que subía, la diseñadora mendocina fue aprendiendo -a la par- sobre tejido y bordado. El primer audiovisual lo compartió en abril de 2020. En la medida en que fue perfeccionándose, fue descubriendo que el bordado era más que un pasatiempo. Incluso, en un momento se dedicó a hacer sus propios muñecos tejidos, que sacó a la venta. Aunque no dedicó demasiado tiempo a ello porque la aburría la producción seriada.

“Nunca fue una especialista en el tejido y el bordado, fue aprendiendo con la experiencia. De hecho, todos los videos arrancan con una frase del estilo ‘bueno, voy a hacer esto por primera vez’, y como que me termino tentando de la risa”, se confiesa.

De cada trabajo que Carli vio y del que aprendió, la mendocina intentó encontrar su propio estilo, crear su propia versión. Y cuando cayó en la cuenta de que el bordado “garpaba” más, decidió enfocarse 100% en esto y dejar el tejido.

“De repente me di cuenta de que los videos referidos a bordado de letras se buscaban mucho en mi canal y tenían muchas visualizaciones. Entonces empecé con videos donde bordaba nombres o el alfabeto. De hecho, si hoy se googleás cómo bordar letras o nombres, aparece un video mío”, cuenta la joven, con humildad en sus palabras.

El apodo de “El Hada del Bordado” surgió de una de las tantas mujeres que vio uno de los videos de Carla y dejó un comentario donde la definió -y bautizó- como tal.

“Siempre hay comentarios muy tiernos y buena onda de mujeres que dicen que mis manos están protegidas por los ángeles, que soy un hada y hasta piden que ‘Dios bendiga mis manos’”, agrega.

PUNTADAS Y ANÉCDOTAS

En estos más de 3 años como influencer del tejido y “Hada del bordado”, las anécdotas son variadas para Carla Lobos. Una de las que más la hace reír es la referida a uno de los videos en que se filmó mostrando la técnica para bordar letras.

“No teníamos trípode, ni luces, ni nada. Entonces, como para ponerle algo distinto, se me ocurrió subir ese video con la velocidad acelerada. Y, por lo visto, ese video mareaba a la gente, y lo empezó a escribir en los comentarios. ‘Muy lindo, pero me marea’ eran los comentarios más recibidos. Y tantos mensajes, tanta interacción terminó dándole muchas visualizaciones a ese video. Y quedó muy bien posicionado”, cuenta la mujer.

En sus momentos más productivos, Carla subía hasta dos videos por semana. Luego comenzó a regular y a subir uno por semana, e -incluso- uno por mes.

“Cuando el canal empezó a crecer sin que publicáramos, lo dejamos un poco así. Y en el último año publicamos muchos menos videos”, destaca.

Mientras Carla, el “Hada del Bordado” es la cara visible de los videos, su esposo Agustín es quien se encarga de la edición de imagen y sonido. Y ambos disfrutan con mucha felicidad de esta faceta de influencer y youtuber.

“Entre las cosas que más me han llamado la atención con los videos, suelen estar los mensajes que me deja gente que lo ve en Pakistán -por ejemplo- y en otros países. Siempre me dejan comentarios muy graciosos y muy buena onda. ¡Una vez vimos que 4 chicos de México habían subido un video en el que se los veía reaccionando a un video de mi canal! O sea, era un video de ellos viendo un video mío”, rememora.

El ingreso a los links de sus videos y desde WhatsApp es el principal medio de tráfico. Ello es lo que le permite deducir a Carla que son mujeres y hombres que comparten y recomiendan sus producciones por esta plataforma de mensajería instantánea.

