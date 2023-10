Después de su conmovedor video, más de 70 familias quieren adoptar a Lucio y su reacción fue muy emotiva

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de la ciudad de Corrientes, Carolina Macarrein, compartió esperanzadoras noticias sobre la Convocatoria Pública, Abierta y Nacional para buscar familia para Lucio, el adolescente que transitó por diferentes hogares del Estado desde los 6 años. A sus 15 años, el correntino quiere una familia que tenga “mucho amor para dar”, ya que atravesó difíciles momentos con su madre biológica y quiere seguir adelante.

La convocatoria se viralizó rápidamente tanto en redes sociales como en medios nacionales. Y es que Lucio fue directo y muy seguro sobre lo que anhela para su futuro: “Un día le dije a la jueza: mi mamá no me quiere. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno, ya está, si ella no me quiere, otra gente lo hará”; expresó en el metraje que dura apenas un minuto y medio.

Luego de que su enternecedor video de presentación recorriera las pantallas de todo el territorio nacional, la magistrada de 45 años reveló, en diálogo con Infobae que “hubo mucha respuesta positiva para un adolescente de esta edad y estas características, porque no suele haber. Fue el modo que se comunicó la convocatoria, y el hacerlo en primera persona por parte de Lucio, de esa manera tan empática y tan conmovedora. Hemos hecho convocatorias públicas de adolescentes antes y no tuvieron esta repercusión”.

En los múltiples reposteros que obtuvo el metraje original, abundan los comentarios de internautas preguntando cómo se puede acceder al formulario de adopción, y este caudal de interesados se vio reflejado en las más de 70 solicitudes que recibió la Dra. Macarreín en el juzgado.

De acuerdo con el mencionado medio, las solicitudes de adopción fueron emitidas desde diferentes provincias del país como desde la propia Corrientes. En este sentido, detallaron que familias de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego y de todo Buenos Aires están dispuestas a recibir y dar amor al joven. Asimismo, también llegaron desde Montevideo y Miami, por lo que la jueza aclaró que “la adopción internacional es un instituto válido”.

La respuesta que tuvo la convocatoria fue inesperada tanto para Lucio como para la jueza, quien contó que este martes fue a visitarlo al hogar Miguel Magone, donde reside actualmente, y le dijo “lo que se había generado.

“Es muy fuerte que un chico absolutamente invisibilizado por su familia, por la sociedad, por el sistema, de golpe sea la estrella del día. Le mostré la cantidad de formularios que tenía y me dijo ‘¿es cierto que tanta gente me quiere?’. Conversamos y se quedó tranquilo, con mucha expectativa por lo que puede pasar. Me preguntaba ‘¿y puedo ir a elegir a la familia?’. Él quería que le dejara ahí los formularios para hacer una selección”, sumó.

Y es que la sorpresa del joven tiene fundamentos en la triste realidad que atraviesan innumerables adolescentes que esperan ser adoptados. En marzo de 2019, la titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), Ariana Donato, reveló que existe una inclinación por parte de los aspirantes a buscar niños pequeños para adoptar.

“Sigue manteniéndose esa tendencia histórica de la preferencia de niños pequeños para adoptar. Aproximadamente, el 89 por ciento de los postulantes prefieren bebés de hasta un año. Luego, hasta 4 años, hay alrededor de un 74 por ciento.... Esos porcentuales van decreciendo notoriamente cuanto más nos acercamos a la adolescencia”, explicó.

“Lo más destacable de Lucio es que tiene mucha autonomía y sabe lo que quiere ahora y para su futuro", manifestó la jueza Carolina Macarrein, quien llamó a la convocatoria pública. Foto: Gentileza / Radio Sudamericana

Y agregó una alarmante cifra: “Sólo el 0,92 por ciento acepta niños de más de 12 años. Por eso, desde la DNRUA sostenemos que es importante cambiar el paradigma, el de ‘buscar un niño para una familia’. En la actualidad postulamos ‘buscar una familia para un niño, niña o adolescente’”.

En este sentido, los números actuales causan aún más impacto, ya que de 1874 aspirantes registrados al 1° de octubre de 2023, para niños de 1 año, la disponibilidad adoptiva es del 84,36%, mientras que sólo 7 solicitantes aceptarían a niños en rangos etarios de 14, 15 o más.

Por esta razón, Macarrein coincide con lo dicho por Donato y, además, consideró que se debe “dar un paso real en temas de adopción”. “La sociedad nos pide acelerar los plazos y los términos, y bajar la mala fama que tiene por los preceptos arcaicos y las costumbres que ya no están a la altura de las circunstancias”, precisó.

El triste pasado de Lucio´y su esperanzador futuro

Macarrein describió al adolescente como un “chico muy inteligente, que resuelve las cosas, que pregunta cosas que te descolocan a veces. Que atravesó muchas circunstancias adversas, pero que es un adolescente como cualquiera de nuestros hijos”. Y esas mismas palabras quedaron demostradas en el video que protagonizó él propio Lucio, donde detalló que le gusta estudiar mucho, que nunca falta a la escuela y hace todos sus deberes.

“Me gusta salir mucho; convivir con mis amigos, que son mi familia. No me gustaría dejarlos. Me gustaría seguir estudiando una carrera”, siguió. Y tiene planes para continuar formándose en biología para el futuro.

Tras pasar por múltiples hogares del Estado desde muy pequeño e intentar, sin éxito, revincularse con su madre, Lucio entendió que debía seguir adelante para no salir decepcionado.

“Muchas veces se intentó la vinculación. A la madre se le dieron oportunidades, para mi gusto, hasta excesivas. Y Lucio se dio cuenta. Además, cada vez que se intentaba con alguna persona de su entorno familiar, él terminaba con la madre, porque ante la menor discordia la abuela lo llevaba, la tía lo llevaba… La madre tiene muchos problemas de adicción, ejerce la prostitución, le han pasado cosas en la vida, pero no las ha podido superar en pos del ejercicio adecuado de la responsabilidad parental, que es lo que nosotros buscamos. Lucio le marcaba a su mamá estas cosas que no compartía”, lamentó la magistrada.

Por esta razón, ahora el pequeño solo quiere enfocarse en continuar con el proceso de adopción, cuya convocatoria está a punto de finalizar. Una vez que esto ocurra, la jueza reveló cómo continúa el proceso de selección: “Primero se avanza hacia un proceso de abordaje interdisciplinario. No conocemos a esa gente, cómo se encuentran psicológica, social y materialmente. Esa interdisciplina nos da pautas objetivas para tomar la decisión más adecuada”.

“Es muy fuerte que un chico absolutamente invisibilizado por su familia, por la sociedad, por el sistema, de golpe sea la estrella del día. Le mostré la cantidad de formularios que tenía y me dijo ‘¿es cierto que tanta gente me quiere?’", relató la jueza Macarrein. Foto: Gentileza

En lo que respecta al rol que Lucio tendrá en el proceso de selección, la letrada precisó que el Código Civil establece que “desde los diez años, el niño tiene una intervención protagónica. Él me ayudará a elegir, y tendrá que ver, luego de pasar por las etapas de evaluación, con la afinidad que se genere. Porque puede ser que pasen la evaluación psicológica, social y material, pero cuando llega el momento de la vinculación no haya feeling, o que tal vez tengan otro hijo y ocurra una pelea. Hay un período de prueba, la vinculación es un proceso orientado por psicólogos. Es un largo camino, pero hemos tenido un buen inicio”.

¿Cómo adoptar a Lucio?

La agencia de noticias Télam informó que quienes estén interesados en adoptar a Lucio antes del cierre de la convocatoria deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf y enviarlo por correo a: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes (RUACtes), al Correo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 Corrientes: jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

Por dudas o consultas, pueden dirigirse al número 0379-4104298 (Registro de Aspirantes) o al teléfono (379) 4104289 (Juzgado de Familia N°4), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

