Huinca Renancó es una ciudad ubicada al sur de la provincia de Córdoba, prácticamente pegada al límite con La Pampa. En el lugar viven solo 10.000 habitantes y, de ellos, apenas 2.500 lo hacen en el pueblito de Mattaldi, que es donde transcurrió (y transcurre) esta historia. Porque en Mattaldi vive D., una niña de 6 años que hace unos días fue legalmente adoptada por sus nuevos padres. Y el juez Claudio Mazuqui (49), una vez más, encontró la manera más original y emotiva de notificar a la pequeña que ya era parte de esta maravillosa familia: lo hizo llegando al domicilio de la pequeña -donde esperaba D.-, en bicicleta, disfrazado de cartero y entregándole en mano la carta que confirmaba la adopción.

“Hacía una semana ella (NdA: por D.) me había mandado un video diciendo que quería ir a verme a mi despacho porque tenía que buscar el DNI nuevo. Acá, en los pueblos, la figura del cartero sigue siendo la misma de cuando todos nosotros éramos chicos, una persona empática y que te lleva siempre algo lindo a tu casa. Acá toda la gente siempre conoce al cura, al policía y al cartero del pueblo, por lo que decidí vestirme de cartero para entregar la notificación con la idea de revalorizar esta profesión tan linda”, describe Claudio en diálogo con Los Andes.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. Foto: Gentileza Claudio Mazuqui

Y es que el juez Mazuqui es simplemente Claudio para D., a quien poco le interesan las especializaciones, posgrados, diplomas y honores del juez. Y la historia de D., así como también la manera en que el juez oficializó la adopción de la pequeña, no es la primera que convierte a Claudio Mazuqui en un ser excepcional y que trasciende sus funciones públicas.

Porque en 2021, Mazuqui y su equipo de trabajo (“unos gladiadores y gladiadoras”, cómo él los define) notificaron a una niña de 7 años que tenía una nueva familia con una trabajadora de su equipo disfrazada de Minnie Mouse, personaje a quien la protagonista de esa historia amaba (y ama). Y en 2022, el propio juez decoró su despacho como si fuera La Bombonera, estadio de Boca Juniors, para confirmarle a un niño de 11 años -fanático del xeneize- que también había sido adoptado por una nueva familia.

“Uno se siente más cómodo, más tranquilo de poder comunicar estas sentencias de manera más empática y diferente. Algunas de las situaciones han sido viralizadas, y otras no. Y siempre las hacemos siguiendo la corriente de ‘Lenguaje claro’ y de ‘Comunicación clara y accesible’”, describió el magistrado.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. Foto: Gentileza Claudio Mazuqui

LAS ORIGINALES Y EMOTIVAS MANERAS EN QUE EL JUEZ MAZUQUI AVISA A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN SIDO ADOPTADOS

Hace unos días, la noticia del momento en que Claudio Mazuqui le avisaba a D. que finalmente había salido la confirmación de su adopción y ya era parte de su nueva familia en Mattaldi fue noticia en ese pueblo, en Huinca Renancó, en Córdoba y en todo el país (y afuera también). “¡Carta para D.!” fue el aviso que Mazuqui vociferó llegando a la nueva casa de la niña de 6 años, en bicicleta, con un chaleco refractario y una gorra con el cartel de “Cartero” sobre su cabeza.

En el lugar lo esperaban, por supuesto, D. -se reserva el nombre compreto por tratarse de una niña-, sus padres adoptivos, parte del equipo de trabajo que acompaña al magistrado y algunos vecinos del lugar. ¡Y es que el momento se convirtió en todo un hito en las siempre tranquilas calles de Mattaldi!

“Tratamos de estar en todos los detalles, prestarle atención a todo lo que le gusta a los chicos y las chicas. Si te ponés a ver, los globos con los que llegué en la bicicleta son de los colores favoritos de D., y ella me lo había contado. Para ella soy Claudio, primero, y después soy el juez. De hecho, en los días previos a la notificación, estaba haciendo algunos videos de coreografías que me mandaba para que yo los viera, y también me pedía que le mande yo videos haciendo esa coreo. ¡Y yo le mandé!”, repasa el juez cordobés, siempre con su buen humor y optimismo, de esos que se contagian.

Claudio Mazuqui es de la ciudad de Córdoba y, por sus funciones, fue asignado a Huinca Renancó como juez en el juzgado de Control, Niñez, Juventud y Violencia Familiar. Su carrera comenzó en 1996, cuando se presentó en el concurso para ingresar al Poder Judicial de Córdoba. Siempre mantuvo su perfil investigativo, más precisamente investigador penal, mientras que en 2016 rindió el concurso para ser juez. Desde entonces, sigue también con todas las competencias vinculadas a niñez y familia y, en estos 7 años, ha tramitado y resuelto 6 adopciones de niños que se vincularon con otras familias.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. Foto: Gentileza Claudio Mazuqui

De regreso al día en que le contó a D. una de las noticias más importantes de su vida, Mazuqui llegó en la bicicleta luego de que a la niña le dijeran que el cartero traía buenas noticias.

“La niña llegó minutos antes a la casa y preguntó por mi. Entonces los chicos que trabajan conmigo le dijeron que había una sorpresa. Y ella, que es muy inteligente, lo primero que pensó es que iba a llegar como Papá Noel. Pero cuando me vio vestido de cartero, se sorprendió y salió corriendo a darme un abrazo, ese al que yo le llamo ‘abrazo eterno’, porque no lo voy a olvidar más”, repasa el juez Claudio Mazuqui.

De hecho, algunos días después de esta conmovedora escena, D. le envió un nuevo video al juez, esta vez agradeciéndole. “Obviamente son cosas que te llenan el alma. Y eso es lo que queremos lograr”, acota.

EL NIÑO AL QUE LE AVISARON QUE HABÍA SIDO ADOPTADO EN UNA “MINI BOMBONERA”

Podría decirse que Mazuqui tiene preparado una acción innovadora por año para avisarles a los niños y las niñas que salió su adopción plena. No obstante, es una mera coincidencia.

En 2022, por ejemplo, la sorpresa tuvo como protagonista a un niño de 11 años, fanático de Boca, a quien Mazuqui y su equipo de trabajo le notificaron la sentencia de adopción de una manera distinta, pasional y por demás emotiva.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. Foto: Captura Video

“Él es fanático de Boca y yo, fanático de River. Ya había ido muchas veces a verme a mi despacho y siempre hablábamos de Boca y de River, por supuesto. Entonces decidimos que, al momento de notificarle la adopción, el lugar que ya conocía y al que tantas veces había tenía que ser distinto. Y con los gladiadores y gladiadoras que tengo en mi equipo de trabajo, convertimos el despacho en una “mini Bombonera”, con afiches, banderas y globos azules y amarillos”, rememora el juez.

Sin embargo, no todo quedó en el simple decorado. Porque a este niño, Claudio Mazuqui le entregó una camiseta con los colores de Boca y donde se leía, además, su nombre y apellido nuevo, y ya legal.

“Todos los niños quieren su identidad, y qué mejor que plasmarlo en una remera de Boca, con su nombre y apellido para este niño. Además, le entregamos un carnet. Porque los chicos quieren leer su nombre y apellido, y es la manera en que entienden que se trata de una sentencia trascendental”, reafirma.

CUANDO MINNIE MOUSE LE AVISÓ A UNA NENA DE HUINCA RENANCÓ QUE TENÍA NUEVA FAMILIA

Otra de las acciones disruptivas encabezadas por el juez Claudio Mazuqui y para notificar una adopción en la localidad cordobesa de Huinca Renancó se remonta al 2021. Esta vez, la protagonista de la historia fue una niña de 7 años. Y, literalmente, se presentó como lo que ella amaba: un cuento de hadas.

“A ella le encantaba Minnie Mouse, por lo que una de las chicas que trabaja conmigo se presentó en su casa, disfrazada del personaje de Disney y con regalos y un cuento que escribimos para notificar la sentencia. Por suerte no me tuve que disfrazar yo de Minnie, ¡pero casi!”, cuenta, entre risas, Mazuqui.

Quien se puso en el papel de Minnie Mouse fue una profesora de Educación Física, mientras que el cuento -elaborado especialmente para la ocasión- lo escribieron dos licenciadas, una en Educación y otra en Trabajo Social. “Era un cuento de hadas, donde la protagonista era una princesa que había llegado a un reino nuevo con los reyes (sus nuevos padres) y otro príncipe (otro hermanito adoptivo de ella). Fue muy lindo y la gente de Cultura nos prestó un salón”, relata el juez, que es noticia a nivel nacional desde hace ya varios días.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. Foto: Gentileza Claudio Mazuqui

A la semana de habérsele notificado la adopción, la niña que amaba a Minnie se encontró al juez Mazuqui en una verdulería y se acercó a abrazarlo y a decirle: “Vos sos el juez que me dio esta familia”. De la misma manera en que ocurrió -y ocurre- con esta niña, el magistrado mantiene el contacto con todos los niños de los que tuvo a su cargo el trámite y la sentencia de adopción. “Son chicos y chicas que entienden todo”, sostiene.

OTROS EMOTIVOS CASOS DE ADOPCIÓN QUE NO SE VIRALIZARON

Los episodios del juez disfrazado de cartero, del despacho decorado como la cancha de Boca y de Minnie Mouse confirmándole a una niña que tenía una nueva familia fueron los más viralizados entre las sentencias que firmó Claudio Mazuqui.

No obstante, hay otros tantos trámites que pasaron por él, que tuvieron su final feliz y que también incluyeron un factor sorpresa -y que le dio más emotividad a un momento de por sí emotivo-. Aunque, por diversas razones -principalmente relacionadas a los protagonistas de los hechos- no tuvieron la difusión y viralización de los 3 episodios ya descriptos.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. Foto: Gentileza Claudio Mazuqui

“Hace unos 45 días teníamos que notificar la sentencia de adopción a dos hermanitos, aunque con una vida familiar no tan pública y más bien reservada. Cada vez que nos entrevistábamos, ellos siempre me hablaban de una tía a la que querían mucho. Entonces, el día en que firmé la sentencia, llamé a la tía y le propuse que, como referente afectiva, podía ser ella quien les notificara la adopción a los chicos. Entonces ella fue a la casa y, como tía, les contó todo”, rememora.

LA CAMPAÑA DE LA QUE TODOS HABLAN PARA ADOPTAR NIÑOS GRANDES

Desde hace ya varios meses, las iniciativas para impulsar la adopción de niños grandes tomaron un marcado protagonismo a nivel nacional. Incluso, la reciente decisión del productor teatral José María Muscari de adoptar a un niño de 15 años volvió a poner sobre la mesa la temática.

A nivel nacional, hay distintas ONG que buscan visibilizar la importancia de adoptar a niños grandes. Y el juez Claudio Mazuqui reconoce que trabaja con ellas, ya que es vital incentivar estas acciones.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina . Foto: DNRUA

“Se está haciendo un muy buen trabajo en las redes sociales y, de a poco, se va logrando el objetivo. Vamos consiguiendo que los propensos adoptantes opten por levantar la edad al momento de inscribirse en el registro”, destacó el juez cordobés.

De hecho, luego de que Muscari se sumara a difundir la campaña -antes de que se oficialice la adopción-, Mazuqui le escribió y, juntos, realizaron distintos posteos y acciones en las redes para difundir esta realidad.

“La realidad es que 85% de los propensos adoptantes no eligen a los niños grandes, que son aquellos mayores de 6 años. De 1 a 3 años, y de 3 a 5 años hay muchos aspirantes, pero son muy pocos los que se anotan para adoptar a niños y niñas de más de 6 años”, destacó el juez.

En ese sentido, destacó que, en la actualidad, hay 2.200 niños hogarizados que completaron los procesos de adopción. No obstante, apenas 9 son los legajos que incluyen a niños, niñas y adolescentes de 15 años o más.

ADOPCIONES EN ARGENTINA: POCAS FAMILIAS BUSCAN A NIÑOS DE MÁS DE 9 AÑOS

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), actualizadas al 1 de diciembre de 2022, hay 1.732 legajos de solicitudes de adopción en el país. De ellas, 1.272 corresponden a parejas (ya sea matrimonios o con unión convivencial), mientras que el resto corresponde a aspirantes monoparentales. En porcentaje, 73% de los aspirantes a padres adoptivos son parejas.

En cuanto a las edades de los niños que los padres eligen para una potencial adopción, la mayoría de los legajos se concentran en niños y niñas de entre 1 y 5 años (la mayor proporción de los aspirantes busca a un niño o niña de 2 años, con 1.486 legajos). La suma de la cantidad de legajos iniciados y abiertos no coincide necesariamente con el total de trámites en curso, ya que varios padres y madres pueden aspirar a más de una opción, siempre hablando en lo referido a las edades.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina . Foto: DNRUA

En cuanto a los niños y adolescentes grandes, el gran corte -al menos en las cifras- se observa a partir de los 9 años. Y es que, mientras que entre quienes se han inscripto para adoptar a un hijo o hija de 8 años hay 347 legajos, en la opción de 9 años disminuye considerablemente a 163. Y, a partir de allí, la cantidad de aspirantes disminuye en la medida en que más grandes son los niños, niñas y adolescentes.

Para adoptar a adolescentes de 14 años hay solo 7 legajos de aspirantes, mientras que para conformar una familia con adolescentes de 15 años o más, los legajos son 9.

Además, la mayoría de los legajos incluyen a padres (parejas o aspirantes monoparentales) que aspiran a adoptar a un solo niño, niña o adolescente (1.098 de los 1.732 legajos, lo que equivale a poco más de 63%). En tanto, 614 legajos de aspirantes (35,4%) se han inscripto para adoptar a dos niños, niñas o adolescentes. Por último, no hay personas que se hayan inscripto para adoptar a 4 o más hermanitos.

Seguí leyendo